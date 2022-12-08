Модрич говорил, что уйдет из сборной Хорватии после ЧМ, а потом передумал. Скоро может выиграть Лигу наций

Казалось, на Луку Модрича в футболке с хорватскими клетками нам осталось смтреть только этой зимой – от трех до семи матчей на чемпионате мира-2022 в Катаре. Он ведь и правда собирался уходить из сборной – ему 37.

А дальше пошли опровержения.

За месяц до ЧМ-2022 Модрич заявил об уходе из сборной

24 октября ESPN сослался на FIFA+ и заставил нас грустить, опубликовав цитату Модрича: «Понимаю, что уже достиг определенного возраста. Это будет мой последний турнир со сборной Хорватии».

Шел его 17-й год в составе национальной команды. Впереди – чемпионат мира и непростая группа с Бельгией, Марокко и Канадой.

На самом ЧМ-2022 Модрич заявил, что остается, а Далич это подтвердил

2 декабря при помощи твиттера Madrid Xtra разошлась такая цитата Модрича: «Я не ухожу из сборной. Чувствую, что в хорошей форме, останусь здесь, пока могу. У меня нет причин уходить. Это мой выбор. Не согласен с тем, что должен покинуть сборную и сосредоточиться на клубном футболе».

Златко Далич добавил перед игрой 1/8 финала против Японии: «Уверен, это не последний его турнир с Хорватией. Лука – наш капитан и лидер, мы хотим, чтобы он остался с нами как можно дольше».

Возможно, что-то знал бывший врач сборной Хорватии Зоран Бахтиярович. В сентябре 2022-го он уверенно сказал, что Модрич не собирается уходить. Причина – хочет играть до Евро-2024.

Модрич в этом сезоне: основа «Реала» и лидер хорватов на ЧМ-2022

• «Реал» всего на два очка отстает от лидирующей в чемпионате Испании «Барселоны», а Модрич из 14 матчей в старте начинал 11 – у него три гола и две голевые передачи. В Лиге чемпионов тоже все нормально – четыре игры (три в старте), два забитых мяча.

Да, полных матчей мало, но меняют Модрича, как правило, не за полчаса, а за 10-15 минут до конца игры. Пару раз были травмы, но краткосрочные.

• В сборной Хорватии Модрич стал первым футболистом в истории, сыгравшим и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы в трех разных десятилетиях. За три игры на групповом этапе ЧМ-2022 голов не забивал и голевых передач не отдавал. Но и от самих хорватов дождались голов только в одном матче – против Канады.

Зато у Модрича были регулярные перехваты (в каждой игре по два) и растущее число отборов (один против Марокко, три с Канадой, затем четыре в игре с Бельгией). Насколько грамотно действовала во главе с ним вся тройка хорватских полузащитников, подробно расписал Илья Васильев.

Выдерживает ли Модрич все 90 минут? Протоколы красноречивы – в трех матчах его меняли лишь однажды. Да и случилось это в матче с Канадой: во-первых, поздно (на 86-й минуте), во-вторых, когда исход матча уже был понятен.

Зачем Модричу дальше играть за Хорватию – остались какие-то непокоренные рекорды?

Модрич ездил на четыре чемпионата Европы и четыре чемпионата мира. На ЧМ – два плей-офф и даже серебряные медали, на Евро – три плей-офф, но максимум четвертьфинал. Конечно, Модричу хотелось бы привезти домой трофей со сборной, но такого шанса, как четыре года назад, уже наверняка не будет. Зато можно выиграть Лигу наций.

Со 159 матчами за сборную Хорватии – он абсолютный рекордсмен и еще долго будет первым. Дарио Срну он опережает на 24 игры, а из действующих 100+ матчей есть только у Перишича, но он почти на 40 игр позади.

По голам Модрич (23) замыкает топ-пять, ближайший ориентир – Эдуардо да Силва – в шести голах. Но гнаться за лидерством нет смысла – Давор Шукер с 45 мячами далеко впереди.

Кажется, в продолжении карьеры Модрича в сборной нет какой-то определенной цели или ожидания, как у того же Месси с Аргентиной. Лука просто очень любит страну, и ему доставляет большое удовольствие играть за Хорватию.

«То, что произошло в Хорватии из-за войны, оказало на нас большое влияние. Игра за сборную Хорватии – мечта для каждого мальчика, который стремится к этому. У нас есть единство, которое является нашей силой, и мы гордимся тем, что можем представлять нашу страну», – это и есть главная мотивация Модрича.

Что дальше ждет сборную Хорватии после ЧМ-2022: два матча до победы в Лиге наций и проходимая группа к Евро

В январе пройдет жеребьевка финального турнира Лиги наций, который состоится в Нидерландах. Возможные соперники по полуфиналу – Нидерланды, Италия и Испания. Матчи запланированы на середину июня 2023-го.

В квалификации к Евро-2024 Хорватии досталась группа с Уэльсом, Турцией, Арменией и Латвией. Все восемь матчей пройдут в 2023 году – с весны по осень. Напрямую выходят две лучшие команды. Хорватии вполне по силам оказаться в их числе.

Фото: REUTERS/Matthew Childs; Gettyimages.ru/Julian Finney, Mike Hewitt