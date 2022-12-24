Каким будет ЧМ-2026? 48 сборных, возможны серии пенальти в группах и формат с двумя мини-турнирами
Все окончательно решат в следующем году.
18 декабря завершился ЧМ-2022 – пора думать о следующем турнире. Он пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике и точно станет историческим: впервые на ЧМ приедут аж 48 команд.
Главные причины изменений: популяризация футбола (еще 16 стран будут праздновать участие на ЧМ) и финансовая выгода.
Как расширение повлияет на квоты?
Естественно, с общим ростом числа команд вырастит и представительство всех континентальных конфедераций.
Азия: 8 сборных (+4 к прошлой квоте).
Африка: 9 (+4).
Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна: 6 (+3).
Европа: 16 (+3).
Южная Америка: 6 (+2).
Океания: 1(+1).
Еще 2 места будут разыграны в межконтинентальных стыковых матчах.
Если пофантазировать на примере квалификации на ЧМ-2022, состав турнира мог быть таким (46 команд без учета стыков):
Африка: Камерун, Марокко, Сенегал, Гана, Тунис (отобрались) + ДР Конго, Египет, Мали, Нигерия (могли отобраться при увеличенных квотах).
Азия: Австралия, Иран, Япония, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея + Ирак, ОАЭ.
Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна: Канада, Коста-Рика, Мексика, США + Ямайка, Панама.
Европа: Бельгия, Хорватия, Дания, Англия, Франция, Германия, Нидерланды, Сербия, Испания, Швейцария, Польша, Португалия, Уэльс + Северная Македония, Швеция, Украина.
Океания: Новая Зеландия.
Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай + Перу, Чили.
Какой формат турнира возможен?
Это еще предстоит узнать.
Глава отдела глобального развития ФИФА Венгер раскрыл обсуждаемые форматы: «Возможны три варианта: 16 групп по 3 команды, 12 групп по 4 команды, и 2 мини-турнира по 24 команды. Решение будет принято на заседании совета ФИФА, которое пройдет в следующем году».
• О первом варианте подробно писал ESPN: формат с 16 группами согласовали еще в январе 2017-го, когда приняли решение о расширении количества участников ЧМ.
В таком случае количество игр увеличится с 64 до 80, но ФИФА планирует уложиться в привычные для турнира 32 дня (ЧМ-2022 в Катаре проходил в 29 дней из-за турнира во время европейского клубного сезона).
Предполагается, что в каждой группе будет максимум одна команда от каждой конфедерации. Поскольку от Европы отбираются как раз 16 команд, каждая из них будет в отдельной группе.
Плей-офф начинается с 1/16, выходят первые два места каждой из групп. Есть опасение – две команды, которые встретятся в финальном матче группового этапа, могут сыграть так, чтобы результат устроил обеих.
Чтобы не допустить махинаций, ФИФА, по данным The Athletic, рассматривала введение с 2026-го на стадии группового этапа ЧМ серии послематчевых пенальти для того, чтобы снизить вероятность равенства очков и риск договорных матчей.
• Второй вариант – 12 групп по 4 команды. В плей-офф выходят первые два места в каждой группе + 8 лучших третьих мест: итого 32 команды для 1/16-й финала.
• Третий вариант – 2 мини-турнира по 24 команды. В каждом мини-турнире будет по 6 групп с 4 командами, в плей-офф выходят по формуле Евро (первые два места из каждой группы + четыре лучших команды с третьих мест), победители мини-турниров встречаются в главном финале.
Число матчей возрастет почти в два раза. На ЧМ-2022 увидели 64 матчей, тут понадобятся 104 игры.
Мячи ЧМ – новая эра. Требуют подзарядки, но очень спасают при офсайдах и иногда лишают Роналду голов
Фото: REUTERS/Lee Smith; globallookpress.com/Tom Weller
Поэтому мне кажется лучшим вариантом 16 групп по 3 команды, с послематчевыми пенальти в случае ничьей без доп. времени. Ну и потом обычный плов из 16 команд. Причем за победу в основное время дают 3 очка, за победу по пенальти - 2, за поражение по пенальти - 1 и ноль за поражение в основное время.
И еще: первый матч играется по расписанию, а вот во втором должна обязательно играть проигравшая в первом матче команда. Тогда по идее интрига сохранится на весь групповой этап. Да, будет проблема с логистикой болельщиков, но можно чтобы одна группа играла на одном стадионе.
Пример? ЧМ 82, наша группа с Польшей и Бельгией. Там сначала Польша обыграла Бельгию 3:0, а затем мы - Бельгию 1:0. и в последнем нашем матче с Польшей была мощная интрига, то есть группа прошла на ура.
Другой вопрос как жеребить команды, как составлять сетку, будут ли довольны команды, что минимум на турнире будет 2, а не 3 матча. Но именно спортивная составляющая предварительного этапа должна резко вырасти.
невежественно писать такие заголовки
Да и не будет известна сетка плей-офф заранее, как при нынешней схеме.
Да и вообще для ЮА отбора нужно что-то придумывать раз шесть из 10 команд выходят. Мб две группы по 5 и три проходки из обоих групп