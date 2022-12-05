Грабители пришли в дом Стерлинга, когда там была его семья. Рахиму пока не до футбола

Рахим улетел в Лондон.

Перед матчем со сборной Сенегала из заявки Англии пропал Рахим Стерлинг – в соцсетях английской команды сообщили, что игрок отсутствует по семейным обстоятельствам. Чуть позже выяснились тревожные подробности.

Что случилось?

Оказалось, что в субботу грабители пробрались в дом Стерлинга, который расположен недалеко от базы «Челси» в Кобхэме. Как пишет журналист Evening Standard Низаар Кинселла со ссылкой на свои источники, семья футболиста находилась в особняке, когда там оказались неизвестные.

Стерлинг был шокирован новостями и из Катара отправился в Англию, чтобы успокоить родных (у Рахима трое детей).

Как сообщил The Sun со ссылкой на источник в семье футболиста, вооруженные преступники украли из дома часы на сумму 300 тысяч фунтов.

«Это было просто ужасно для невесты Стерлинга и, очевидно, сильно травмировало всю семью. Рахим очень обеспокоен. Представьте, каково быть так далеко, когда в твой дом врывается вооруженная банда, а там в этот момент находятся твои девушка и дети. Судя по всему, вынесли часы на 300 тысяч фунтов. Полиция провела там несколько часов», – рассказал источник.

Полиция уточнила, что грабители не совершали насильственных действий.

Стерлинг рассчитывает вернуться в Катар как можно скорее. Успевает ли он на четвертьфинал с Францией (10 декабря), неясно.

Игроки сборной тоже в шоке

Многие футболисты усилили охрану своих домов, некоторые поддержали Стерлинга публично.

•‎ Одним из первых высказался главный тренер Гарет Саутгейт. «Мы его поддерживаем и дадим столько времени, сколько ему нужно. Он поехал домой, но я не хочу давить на него. Иногда футбол отходит на второй план, потому что семья всегда должна быть на первом месте», – сказал Гарет.

•‎ Не остался в стороне и капитан – Харри Кейн. «Мы думаем о нем и о его семье. Это его личное дело, но не можем спокойно оставаться в стороне, когда с нашим партнером происходят такие вещи. Нам придется принять это. Рахим поговорит с тренером и примет лучшее решение для него и его семьи. Это самое главное. Мы посылаем ему наши наилучшие пожелания и надеемся увидеть его как можно скорее», – говорил Кейн.

•‎ Джордан Хендерсон тоже нашел слова для поддержки. «Это большой удар, но хочу верить, что с семьей Стерлинга все в порядке. Надеюсь, он сможет во всем разобраться и вернуться в Катар. Все наши мысли с ним – он может рассчитывать на нашу поддержку», – заявил Хендерсон.

Чем Стерлинг запомнился в Катаре?

В первых двух матчах против Ирана и США Стерлинг выходил в стартовом составе англичан и в общей сложности провел на поле 139 минут. Против иранцев футболист отметился голом и ассистом.

Против Уэльса Рахим остался в запасе – скорее всего, Саутгейт просто решил поберечь вингера перед плей-офф. Если бы не ограбление, Стерлинг наверняка бы вышел на матч с Сенегалом.

Надеемся, мы его еще увидим в Катаре.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Nigel Keene; instagram.com ; REUTERS/Molly Darlington