Дешам в ярости от Кунде, Льорис зол (не из-за пенальти), Мбаппе заплатит штраф ФИФА – детали победы Франции над Польшей

Жиру сказал, что Мбаппе «уложил этот матч в постель».

Перед игрой с Польшей Франция не отрабатывала пенальти. Это решение казалось странным на фоне поражения в послематчевой серии от Швейцарии на Евро-2020 и того, что Гризманн смазал 6 из 8 последних пенальти, а Мбаппе – 4 из 15. Но и у Дешама своя логика – бить с 11 метров в сборной умеют примерно все, а напряженную атмосферу серии пенальти на тренировке все равно не воссоздать, так что нечего и пытаться.

До серии пенальти дело в итоге дошло, бил только Левандовски, когда Франция уже вела 3:0. С первым ударом Льорис справился, но рано выскочил из ворот, и судья Валенсуэла попросил перебить, а трибуна с французскими болельщиками зашумела так же, как после голов Жиру и Мбаппе.

Снова предварив удар загадочным разбегом, Роберт наконец забил и обогнал Пеле по голам за сборные – у поляка теперь 78. Но не испортил настроение Льорису, который догнал Лилиана Тюрама по матчам за сборные (142) и, очевидно, уже в субботу выйдет на первое место.

После игры Уго сообщил, что настроение испортил не пропущенный гол, а первый тайм: «Польша хорошо организована и в первом тайме создавала нам трудности прессингом.

Из-за этого после первой 10-минутки мы часто теряли мячи в простых ситуациях и играли неровно. Но во втором тайме прибавили и уверенно победили. А пенальти в конце просто смешон».

Самое заметное событие первого тайма после гола Жиру, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной, – эпизод с золотой цепочкой Жюля Кунде. Он спокойно бегал в ней по полю, хотя это давно запрещено, и лишь на 40-й минуте снял по требованию судьи.

В итоге Дешам после матча не скрывал ярости: «Он не имел права! Не знаю, что там у него на цепочке, но Жюль немного суеверен и работает в ней на тренировках. Думал, он снимет ее перед игрой.

Я сказал ему: «Тебе повезло, что в тот момент (когда судья заметил цепочку – Sports.ru), я был далеко».

Сам Кунде предпочел говорить об игре. Сказал, что спешит в отель на матч Англия – Сенегал, потому что любит смотреть футбол, и назвал Польшу отличной командой, которая здорово атаковала после французских потерь: «Но наш второй гол немного унял их энтузиазм».

А изящнее всех выразился Жиру. Он отметил, что благодаря голам Мбаппе Франция «уложила этот матч в постель».

Кстати, Килиан после Польши впервые на турнире пообщался с журналистами, хотя уже дважды должен был это сделать как лучший игрок матча: «Ничего личного, просто я сфокусировался на чемпионате мире и не хотел тратить энергию на что-то другое.

Недавно я узнал, что нашу федерацию футбола оштрафовали за мои неявки. Я возьму штраф на себя. Федерация не должна платить за мои решения», – сказал лучший бомбардир турнира.

Накануне Аркадиуш Милик предположил, что полякам понадобится мотороллер, чтобы остановить Мбаппе, и после игры журналист Rzeczpospolita Камил Колсут грустно признал: «У нашего защитника Мэтти Кэша не нашлось скутера, и на фоне Мбаппе он выглядел товарным поездом».

Грустил после игры и Левандовски. Даже не сказал уверенно, сыграет ли на следующем чемпионате мира (Роберту будет под 38) и добавил: «Нужно получать удовольствие от игры. Когда мы атакуем, все в порядке, а когда играем очень оборонительно – радости нет».

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Alex Grimm