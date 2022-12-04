ЧМ-2022 в Катаре
Блог

Дешам в ярости от Кунде, Льорис зол (не из-за пенальти), Мбаппе заплатит штраф ФИФА – детали победы Франции над Польшей

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Оливье Жиру Оливье Жиру
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Сборная Польши по футболу Сборная Польши по футболу
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Уго Льорис Уго Льорис
Футбол Футбол

Жиру сказал, что Мбаппе «уложил этот матч в постель».

Перед игрой с Польшей Франция не отрабатывала пенальти. Это решение казалось странным на фоне поражения в послематчевой серии от Швейцарии на Евро-2020 и того, что Гризманн смазал 6 из 8 последних пенальти, а Мбаппе – 4 из 15. Но и у Дешама своя логика – бить с 11 метров в сборной умеют примерно все, а напряженную атмосферу серии пенальти на тренировке все равно не воссоздать, так что нечего и пытаться.  

До серии пенальти дело в итоге дошло, бил только Левандовски, когда Франция уже вела 3:0. С первым ударом Льорис справился, но рано выскочил из ворот, и судья Валенсуэла попросил перебить, а трибуна с французскими болельщиками зашумела так же, как после голов Жиру и Мбаппе.  

Снова предварив удар загадочным разбегом, Роберт наконец забил и обогнал Пеле по голам за сборные – у поляка теперь 78. Но не испортил настроение Льорису, который догнал Лилиана Тюрама по матчам за сборные (142) и, очевидно, уже в субботу выйдет на первое место. 

После игры Уго сообщил, что настроение испортил не пропущенный гол, а первый тайм: «Польша хорошо организована и в первом тайме создавала нам трудности прессингом. 

Из-за этого после первой 10-минутки мы часто теряли мячи в простых ситуациях и играли неровно. Но во втором тайме прибавили и уверенно победили. А пенальти в конце просто смешон». 

Самое заметное событие первого тайма после гола Жиру, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной, – эпизод с золотой цепочкой Жюля Кунде. Он спокойно бегал в ней по полю, хотя это давно запрещено, и лишь на 40-й минуте снял по требованию судьи. 

В итоге Дешам после матча не скрывал ярости: «Он не имел права! Не знаю, что там у него на цепочке, но Жюль немного суеверен и работает в ней на тренировках. Думал, он снимет ее перед игрой. 

Я сказал ему: «Тебе повезло, что в тот момент (когда судья заметил цепочку – Sports.ru), я был далеко».  

Сам Кунде предпочел говорить об игре. Сказал, что спешит в отель на матч Англия – Сенегал, потому что любит смотреть футбол, и назвал Польшу отличной командой, которая здорово атаковала после французских потерь: «Но наш второй гол немного унял их энтузиазм». 

А изящнее всех выразился Жиру. Он отметил, что благодаря голам Мбаппе Франция «уложила этот матч в постель».   

Кстати, Килиан после Польши впервые на турнире пообщался с журналистами, хотя уже дважды должен был это сделать как лучший игрок матча: «Ничего личного, просто я сфокусировался на чемпионате мире и не хотел тратить энергию на что-то другое. 

Недавно я узнал, что нашу федерацию футбола оштрафовали за мои неявки. Я возьму штраф на себя. Федерация не должна платить за мои решения», – сказал лучший бомбардир турнира. 

Накануне Аркадиуш Милик предположил, что полякам понадобится мотороллер, чтобы остановить Мбаппе, и после игры журналист Rzeczpospolita Камил Колсут грустно признал: «У нашего защитника Мэтти Кэша не нашлось скутера, и на фоне Мбаппе он выглядел товарным поездом».  

Грустил после игры и Левандовски. Даже не сказал уверенно, сыграет ли на следующем чемпионате мира (Роберту будет под 38) и добавил: «Нужно получать удовольствие от игры. Когда мы атакуем, все в порядке, а когда играем очень оборонительно – радости нет». 

Мбаппе – король дворового футбола. Пусть играет как хочет

Мбаппе – самый молодой игрок с 9 голами на ЧМ. За ним два Мюллера, Фонтен, Кочиш и Эйсебио

Франция – Польша 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
4 декабря, 18.00, «стадион Аль-Тумама»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 44 Жиру, 2:0 – 74 Мбаппе, 3:0 – 90 Мбаппе, 3:1 – 90, пенальти Левандовски.
ФранцияЛьорис, Кунде (Дисаси, 90), Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени (Фофана, 66), Жиру (Тюрам, 76), Гризманн, Дембеле (Коман, 76), Мбаппе.
ПольшаШченсны, Кэш, Глик, Кивер (Беднарек, 87), Берешиньски, Каминьски (Залевски, 71), Франковски (Гросицки, 87), Крыховяк (Белик, 71), Зелиньски, Шиманьски (Милик, 64), Левандовски.
Предупреждения:
Тчуамени (31), Берешиньски (47), Кэш (88).

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Alex Grimm

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные