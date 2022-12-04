Левандовски неловко отпраздновал гол с пенальти. При 1:3 🤔
Что его обрадовало?
Сборная Польши провалила матч с Францией (1:3), забив единственный гол только в добавленное время. Левандовски реализовал пенальти, который уже ничего не решал. И даже его отпраздновал.
На 97-й минуте главный судья Хесус Валенсуэла показал на точку после того, как ВАР заметил, что мяч облизал руку Дайо Упамекано.
К мячу подошел капитан сборной Польши и сделал перед ударом несколько странных пауз.
Сначала Роберт резко остановился.
Потом подпрыгнул на одной ноге.
И все же пробил, но слишком слабо – Уго Льорис легко забрал мяч в руки.
Правда, судья мгновенно потушил радость француза, заметив, что он рванул с линии ворот до удара.
Вторую попытку поляк исполнил в том же стиле – и на этот раз все же развел вратаря и мяч по разным углам.
Несмотря на печальный матч и вылет с ЧМ, Роберт отпраздновал этот гол: побежал к партнерам обниматься и широко улыбнулся.
Возможно, он радовался личному результату? Ведь для Роберта это лучший турнир со сборной
В Катаре Левандовски забил два гола – еще во втором туре положил Саудовской Аравии и расплакался. Здесь эмоции объяснимы: это был его первый мяч на чемпионатах мира.
На прошлых турнирах со сборной у суперфорварда совсем не шло:
❌ ЧМ-2010 – пропустил;
❌ Евро-2012 – 1 гол и вылет из группы;
❌ ЧМ-2014 – пропустил;
❌ Евро-2016 – 1 гол и 1/4 финала;
❌ ЧМ-2018 – 0 голов и вылет из группы;
❌ Евро-2020 – 3 гола и вылет из группы.
Полтора года назад он забил Испании, потом два раза Швеции – но сборная набрала только одно очко и закончила чемпионат Европы последней в группе.
И теперь есть 2 гола и ассист на ЧМ-2022. А еще пенальти, который тоже запомнят.
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- Дата проведения
- 4 декабря, 18.00, «стадион Аль-Тумама»
- Голы:
- 1:0 – 44 Жиру, 2:0 – 74 Мбаппе, 3:0 – 90 Мбаппе, 3:1 – 90, пенальти Левандовски.
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Франция –
Льорис, Кунде (Дисаси, 90), Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени (Фофана, 66), Жиру (Тюрам, 76), Гризманн, Дембеле (Коман, 76), Мбаппе.
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Польша –
Шченсны, Кэш, Глик, Кивер (Беднарек, 87), Берешиньски, Каминьски (Залевски, 71), Франковски (Гросицки, 87), Крыховяк (Белик, 71), Зелиньски, Шиманьски (Милик, 64), Левандовски.
- Предупреждения:
- Тчуамени (31), Берешиньски (47), Кэш (88).
Фото: кадры трансляции
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