ЧМ-2022 в Катаре
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Левандовски неловко отпраздновал гол с пенальти. При 1:3 🤔

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Уго Льорис Уго Льорис
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Что его обрадовало?

Сборная Польши провалила матч с Францией (1:3), забив единственный гол только в добавленное время. Левандовски реализовал пенальти, который уже ничего не решал. И даже его отпраздновал. 

На 97-й минуте главный судья Хесус Валенсуэла показал на точку после того, как ВАР заметил, что мяч облизал руку Дайо Упамекано.

К мячу подошел капитан сборной Польши и сделал перед ударом несколько странных пауз.

Сначала Роберт резко остановился.

Потом подпрыгнул на одной ноге.

И все же пробил, но слишком слабо – Уго Льорис легко забрал мяч в руки.

Правда, судья мгновенно потушил радость француза, заметив, что он рванул с линии ворот до удара.

Вторую попытку поляк исполнил в том же стиле – и на этот раз все же развел вратаря и мяч по разным углам.

Несмотря на печальный матч и вылет с ЧМ, Роберт отпраздновал этот гол: побежал к партнерам обниматься и широко улыбнулся.

Возможно, он радовался личному результату? Ведь для Роберта это лучший турнир со сборной

В Катаре Левандовски забил два гола – еще во втором туре положил Саудовской Аравии и расплакался. Здесь эмоции объяснимы: это был его первый мяч на чемпионатах мира.

На прошлых турнирах со сборной у суперфорварда совсем не шло:

❌ ЧМ-2010 – пропустил;

❌ Евро-2012 – 1 гол и вылет из группы;

❌ ЧМ-2014 – пропустил;

❌ Евро-2016 – 1 гол и 1/4 финала;

❌ ЧМ-2018 – 0 голов и вылет из группы;

❌ Евро-2020 – 3 гола и вылет из группы.

Полтора года назад он забил Испании, потом два раза Швеции – но сборная набрала только одно очко и закончила чемпионат Европы последней в группе.

И теперь есть 2 гола и ассист на ЧМ-2022. А еще пенальти, который тоже запомнят. 

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Франция – Польша 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
4 декабря, 18.00, «стадион Аль-Тумама»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 44 Жиру, 2:0 – 74 Мбаппе, 3:0 – 90 Мбаппе, 3:1 – 90, пенальти Левандовски.
ФранцияЛьорис, Кунде (Дисаси, 90), Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени (Фофана, 66), Жиру (Тюрам, 76), Гризманн, Дембеле (Коман, 76), Мбаппе.
ПольшаШченсны, Кэш, Глик, Кивер (Беднарек, 87), Берешиньски, Каминьски (Залевски, 71), Франковски (Гросицки, 87), Крыховяк (Белик, 71), Зелиньски, Шиманьски (Милик, 64), Левандовски.
Предупреждения:
Тчуамени (31), Берешиньски (47), Кэш (88).

Фото: кадры трансляции

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