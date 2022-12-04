Левандовски неловко отпраздновал гол с пенальти. При 1:3 🤔

Что его обрадовало?

Сборная Польши провалила матч с Францией (1:3), забив единственный гол только в добавленное время. Левандовски реализовал пенальти, который уже ничего не решал. И даже его отпраздновал.

На 97-й минуте главный судья Хесус Валенсуэла показал на точку после того, как ВАР заметил, что мяч облизал руку Дайо Упамекано.

К мячу подошел капитан сборной Польши и сделал перед ударом несколько странных пауз.

Сначала Роберт резко остановился.

Потом подпрыгнул на одной ноге.

И все же пробил, но слишком слабо – Уго Льорис легко забрал мяч в руки.

Правда, судья мгновенно потушил радость француза, заметив, что он рванул с линии ворот до удара.

Вторую попытку поляк исполнил в том же стиле – и на этот раз все же развел вратаря и мяч по разным углам.

Несмотря на печальный матч и вылет с ЧМ, Роберт отпраздновал этот гол: побежал к партнерам обниматься и широко улыбнулся.

Возможно, он радовался личному результату? Ведь для Роберта это лучший турнир со сборной

В Катаре Левандовски забил два гола – еще во втором туре положил Саудовской Аравии и расплакался. Здесь эмоции объяснимы: это был его первый мяч на чемпионатах мира.

На прошлых турнирах со сборной у суперфорварда совсем не шло:

❌ ЧМ-2010 – пропустил;

❌ Евро-2012 – 1 гол и вылет из группы;

❌ ЧМ-2014 – пропустил;

❌ Евро-2016 – 1 гол и 1/4 финала;

❌ ЧМ-2018 – 0 голов и вылет из группы;

❌ Евро-2020 – 3 гола и вылет из группы.

Полтора года назад он забил Испании, потом два раза Швеции – но сборная набрала только одно очко и закончила чемпионат Европы последней в группе.

И теперь есть 2 гола и ассист на ЧМ-2022. А еще пенальти, который тоже запомнят.

Фото: кадры трансляции