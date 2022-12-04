Шченсны – одна из главных звезд ЧМ-2022. Вытащил Польшу в плей-офф и намерен остановить Мбаппе

11 лет назад сломал обе руки.

Сегодня сборная Польши сыграет в плей-офф чемпионата мира впервые за 36 лет. Ее выход туда не был суперпредсказуемым. Достаточно унылая игра в группе и беззубая атака – особенно на контрасте с Мексикой, которая устроила феерию против Саудовской Аравии, – заставили многих и вовсе сомневаться в заслуженности выхода поляков.

Этот успех был бы невозможен без одного человека – Войчеха Шченсного. Вратарь проводит исторический ЧМ. Смотрите сами:

• Шченсны – лидер ЧМ-2022 и в топ-10 в новейшей истории (с 1998-го) по количеству сэйвов, а по предотвращенным голам поляк и вовсе установил рекорд групповых этапов ЧМ (упоминали это здесь ).

• Войчех стал третьим вратарем, отбившим 2 пенальти на одном чемпионате мира. До него это делали Брэд Фридель и другой вратарь сборной Польши Ян Томашевски.

• Шченсны попал в сборную группового этапа ЧМ-2022 от WhoScored со средним баллом 8,22.

Настоящий лидер команды.

Шченсны знал, куда будет бить Месси, и отразил удар

После матча третьего тура с Аргентиной (0:2) Войчех рассказал об отбитом пенальти Лионеля Месси и выдал пример психологических игр вратарей перед одиннадцатиметровыми: «Сейчас я могу сказать, что знал, куда ударит Месси, но тогда я не был настолько уверен. При одних пенальти он смотрит на вратаря, при других – просто бьет сильно. Я знал: если он ударит сильно, то в левый от меня угол. Он двигался к мячу без остановок, поэтому я правильно все рассчитал и отразил удар».

Это был не единственный психологический трюк Шченсного перед ударом Месси. Войчех еще до назначения удара, во время паузы на ВАР, пытался заключить с Лео пари: «Мы поговорили перед пенальти. Я сказал: «Ставлю 100 евро на то, что судья не даст пенальти». Так что я проиграл пари Месси. Не знаю, разрешено ли такое на чемпионате мира. Возможно, меня накажут.

Но мне все равно, и я не буду платить ему! Ему все равно, так что 100 евро вернулись ко мне».

Говорит, что от вратаря зависит, остановят ли Мбаппе в 1/8 финала

Перед матчем плей-офф против Франции Войчех пообщался с RMC Sport и порассуждал, что может стать ключом к успеху: «Франция – однозначный фаворит. Это одна из лучших команд мира, но мы выложимся на максимум и попытаемся выйти в следующий раунд. Что может остановить Мбаппе? Я».

11 лет назад Шченсны мог закончить карьеру из-за перелома обеих рук

Всего этого могло не быть. Не все знают драматичную историю из жизни Шченсного.

В сезоне-2010/11 20-летний Войчех ворвался в основу «Арсенала». Главный тренер Арсен Венгер называл поляка будущим вратарем мирового класса, выделял его психологическую силу и умение быстро принять правильное решение.

И вот на одной из тренировок случилось страшное. Юный вратарь сломал обе руки выше запястья. В тренажерном зале на них упала штанга – Войчех потерял баланс при выполнении упражнения.

Тогда Шченсному на пять месяцев установили металлические пластины, которые помогали фиксировать положение костей внутри рук. Пугающие шрамы остались до сих пор, вот что рассказывал сам Войчех в интервью The Guardian: «Это было очень тяжело. Возможно, самое трудное время в моей жизни. Я не мог играть в футбол четыре месяца, это повлияло на меня во всем. Я не мог делать обычные вещи, которые делают все люди. Я был подавлен, но все-таки не сомневался, что смогу восстановиться. Вера в успех помогала мне держаться».

А вот что Шченсны говорил о шрамах: «Я всегда говорю, что один – от войны, другой – от укуса акулы».

Иронично.

Шченсны уже давно звезда сборной Польши, но теперь он выходит на новый уровень влияния и величия для страны, ведь тащит еще и на чемпионате мира. Он практически в одиночку вывел Польшу в плей-офф.

Ждем продолжение уникального перфоманса?

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, IMAGO/PIOTR KUCZA; REUTERS/Matthew Childs, Issei Kato; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; REUTERS/Matthew Childs, Issei Kato