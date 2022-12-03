Аргентина vs Нидерланды – первая пара 1/4 финала! У них богатейшая история на ЧМ

Мы узнали первых участников четвертьфинала чемпионата мира-2022: Нидерланды разобрались с США благодаря Дензелу Думфрису (гол и два паса), Аргентина прошла Австралию с голом Лионеля Месси.

Теперь Нидерланды и Аргентина сыграют между собой за катарский полуфинал.

Когда и где матч?

Игру Нидерланды – Аргентина увидим 9 декабря (пятница) в 22:00 на стадионе «Лусаил», где потом пройдет и полуфинал с участием победителя этой пары, и финал.

Победитель этой пары продвинется в сторону Бразилии – она маячит в 1/2 финала, если пройдет Южную Корею, а потом Японию/Хорватию.

У голландцев и аргентинцев будет прилично времени на отдых: пять полных дней, а с учетом позднего старта – почти шесть. Для скоротечного ЧМ-2022 это может быть очень важно в том числе для будущих решающих стадий.

Как играли между собой?

У пары богатая история на чемпионатах мира. Будет уже шестая встреча.

ЧМ-1974: разгром 4:0 имени Кройффа и Михелса. На втором групповом этапе Нидерланды тогда разобрались легко: Йохан Кройфф забил уже на 12-й минуте, а в концовке сделал дубль, еще за грандиозную команду тренера Ринуса Михелса добавляли Рууд Крол и Йонни Реп. Аргентинцы тогда остались последними в группе, а голландцы стали первыми, дошли до финала, но там проиграли ФРГ с победным голом от Герда Мюллера.

ЧМ-1978: победный финал дома у Аргентины. Через четыре года пересеклись уже совсем в других обстоятельствах: в финале на «Монументале» в Буэнос-Айресе. Аргентинцы повели в первом тайме, голландцы сравняли в концовке, но хозяева вырвали золото двумя голами в дополнительное время. Там Марио Кемпес сделал дубль, а Даниэль Бертони добавил. Как раз тогда чемпионом мира первый и единственный раз в истории стал свободный агент – Альберто Тарантини (мы вспоминали об этом, потому что сейчас без клуба на ЧМ играет Криштиану Роналду).

ЧМ-1998: четвертьфинал с великим победным голом Бергкампа. Матч, который вы точно знаете по грандиозному хайлайту – Деннис Бергкамп на последних минутах принес Нидерландам победу и выход в полуфинал. Кроме того, у него был ассист на ранний гол Патрика Клюйверта. Голландцы тогда проиграли полуфинал Бразилии только по пенальти, а затем отдали Хорватии бронзу.

ЧМ-2006: нули на первом чемпионате мира Месси. К третьему туру группового этапа уже было ясно, что обе команды проходят дальше, между собой они сыграли 0:0. Лионель Месси после удачного выхода на замену против Сербии (гол+пас за 15 минут) впервые вышел на ЧМ в старте и отыграл 70 минут. Аргентинцы вышли в плей-офф с первого места, прошли Мексику в 1/8 финала и вылетели по пенальти от Германии. Голландцы сразу отлетели от Португалии.

ЧМ-2014: нулевой полуфинал с проходом Аргентины по пенальти. Из 1/2 финала в Бразилии мы гораздо лучше помним немецкий разгром хозяев, потому что в другом матче не забили ни в основное, ни в дополнительное. В послематчевой серии аргентинцы исполнили четыре безошибочных, а голландцы дважды не забили. Так Месси сделал предпоследний шаг к мечте, но потом мог только смотреть на Кубок мира, не трогать.

Станут ли теперь Нидерланды препятствием для Месси?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/UWE KRAFT, IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert; REUTERS/Carl Recine; Gettyimages.ru/Mike Hewitt