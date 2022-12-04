Эта Франция – семья. На Евро игроки ругались прямо на поле, а теперь все дружат (даже Мбаппе и Жиру)

Спасибо Дешаму.

Франция в хорошем настроении начинает плей-офф ЧМ-22 – сборная Польши не выглядят равным соперником для набравшей ход команды Дешама.

Один из секретов успеха Франции – хорошая атмосфера в раздевалке. А ведь раньше все было по-другому.

Прошлый Евро – кошмар. Внутри сборной был хаос

Во Франции предпочитают не вспоминать Евро-2020 – и не только из-за вылета в 1/8 от Швейцарии.

По информации L’Equipe и ряда других газет, тогда внутри команды Дешама царил полный хаос. Главные звезды забивали на режим: смотрели фильмы вместо сна и из-за этого хуже тренировались. Просьбы тренера всячески игнорировали. Футболисты рубились в видеоигры, а персонал сборной ходил по номерам и укладывал их спать.

«Ребята играют онлайн. Это невозможно контролировать. Нельзя всегда ходить по комнатам, чтобы посмотреть, горит ли свет. Это часть прогресса, который пришлось пережить не только французской команде, – объяснял бывший пресс-атташе сборной Филипп Турнон. – В мое время просто говоришь консьержу отеля: «В 22:00 вы не позволяете им принимать звонки» – и все были уверены, что игроки точно спят. Однако сейчас каждый из них имеет один или два телефона, планшет, компьютер, открыт круглосуточный бар. С этим очень тяжело что-то поделать».

Пик напряжения – та самая встреча со Швейцарией в плей-офф. Внутри и так периодически вспыхивало, а теперь вышло наружу. Все стартовало с претензии Рабьо в адрес Поля Погба из-за недостаточной отдачи в обороне. Параллельно Рафа Варан высказал Бенжамену Павару, а тот в свою очередь набросился уже на Погба.

Параллельно скандалили и на трибунах. Мама Рабьо тоже возмутилась Погба, когда тот потерял мяч перед голом швейцарцев на 90-й минуте. Она накинулась на его родственников, которые находились на той же трибуне. Потом женщина наехала на отца Мбаппе. Хотя маму Рабьо тоже провоцировали – цеплялись к каждой ошибке Адриена по ходу матча.

Чудили и другие футболисты. Еще один инсайд от L’Équipe: в матче со швейцарцами Кингсли Коман отказался уходить на замену, несмотря на повреждение, которое получил в первом дополнительном тайме. Этим он хотел изменить представление общественности о нем как об игроке, который всегда страдает от травм и не может быть лидером.

Теперь все хорошо. Мбаппе и Жиру и вовсе сдружились – представляете?

Прошел год – и теперь атмосфера в сборной намного семейнее.

Как сообщает L’Équipe, стало легче после отъезда Карима Бензема из-за травмы – в раздевалке вдруг почувствовали облегчение. Оказалось, что сам Карим очень мешал Дешаму работать. Хотя теорию сразу опроверг партнер Бензема по «Реалу» Орельен Тчуамени: «Извините, но мне хочется вернуться к теме отъезда Бензема. Вы пишете, что мы стали чувствовать себя лучше, ведь его больше не в команде, но это неправда. Все уже давно было хорошо. Пожалуйста, не нужно писать такое».

Отъезд Бензема точно помог как минимум одному игроку – теперь Оливье Жиру стал железным первым выбором. Оливье и без этого хорош, но сейчас не чувствует давление и заряжает позитивом всех в раздевалке. По сведениям L’Équipe, пишет, что сейчас его взаимоотношения с Килианом Мбаппе идеальны: они сидят вместе в столовой и часто тренируются парой. А еще в свободное время играют в бильярд – источник пишет, что только Жиру может разговорить тихого Килиана.

Прошлогодний конфликт остался там же.

Сборная и правда стала намного сплоченнее. Футболисты много общаются между собой. В команде нет изгоев, а приставки под запретом – вместо них теперь настольные игры или карты. Главное, чтобы команда взаимодействовала – и лучше понимала друг друга вне поля. Тренерский штаб считает, что такое помогает на поле – игроки знают, чего конкретно ждать от партнеров.

«В команде одни играют в карты. Многие в покер. А такие, как я, занимаются музыкой. Возможно, мы даже попытаемся дать концерт к финалу чемпионата мира. Конечно, если туда выйдем, но мы очень серьезно настроены», – с улыбкой рассказывал Тчуамени.

Дешам стал либеральнее – игроки в восторге

L’Équipe уже несколько месяцев уверяет – после ЧМ-2022 тренером сборной точно станет Зинедин Зидан.

Дешам же перед Катаром изменил подход. Например, он разрешает игрокам привозить семьи прямо на базу сборной. Тренерский штаб одобряет лишь короткие визиты, но родные могут остаться ночевать, если заранее согласовать. Теперь игрокам можно не разрываться между сбором и шансом повидать родных.

На поле тоже все здорово. Игрокам понравился атакующий стиль, в котором играет Франция. Тренер отошел от оборонительных установок и позволил звездам творить. «Всем обязан ему в этой сборной и хочу выложиться на максимум. Я отдам за Францию все свои силы. Я играю за эту футболку и этого тренера. Стараюсь делать все, чтобы он продолжал мне доверять. Каждый матч и каждое действие – это спасибо, которое я ему посылаю. Хочется, чтобы Дидье гордился этим номером семь», – радовался Гризманн перед плей-офф.

L’Équipe уверяет, что отношения между коучем и Мбаппе еще никогда не были настолько хороши – и это еще одна личная победа Дешама. Тренер и его помощник Ги Стефан сами разрабатывали план психологической поддержки Килиана. Конкретных деталей нет, но ее смысл в том, чтобы Мбаппе всегда чувствовал себя готовым покорять новые вершины.

«Я говорил это снова и снова. Он решителен – и делает разницу на поле. Это исключительный игрок в исключительной команде, – повторял Дешам. – Есть два типа лидерства: физическое и ментальное – и Килиан наш лидер. Мбаппе почти не говорит, он не очень разговорчивый, но на поле он как паровоз и ведет команду за собой. Он знает, что Франция нуждается в нем. Ему нужно быть на высоте».

Но Дидье ставит не только на звезд – тренер наладил микроклимат и в раздевалке. Теперь Рандаль Коло-Муани может спокойно выйти и сказать, что Усман Дембеле боится кошек.

На Евро такого позитива не было.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji, Matthew Childs, Kai Pfaffenbach; Gettyimages.ru/Alex Pantling