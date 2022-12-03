«Надо мной все смеялись». Думфрис рос в 6-й лиге, в успех не верили даже свои – а теперь тащит Нидерланды в плей-офф ЧМ

У Дензела 1+2 с США в 1/8 финала.

Главный герой первого матча 1/8 финала на ЧМ-2022 – правый защитник Дензел Думфрис из Нидерландов.

В первом тайме он отдал со своего края две голевые (на Мемфиса Депая и Дэйли Блинда), а во втором – когда показалось, что после американского гола возможна интрига – забил сам, замкнул пас Блинда из штрафной.

Он всего второй защитник с ЧМ-1966, кто сделал за матч сразу три голевых действия: предыдущим так выделялся Йожеф Тот из Венгрии – в матче с Сальвадором в 1982-м забил и сделал два ассиста. А из голландцев на чемпионатах мира три результативных действия не было ни у кого после Йохана Кройффа в 1974-м .

Дензел – супергерой крупных турниров. Он стал звездой на Евро-2020 полтора года назад, тогда мы с ним впервые и знакомились. Вот его история.

Думфриса назвали в честь актера Дензела Вашингтона. В этом что-то есть, потому его путь в большой футбол – готовый сценарий для Голливуда.

До 18 лет играл на любительском уровне – между 7-м и 4-м дивизионами. Но все равно отказывался даже от картошки

До совершеннолетия Думфрис гонял за любительские клубы из Барендрехта (около Роттердама) – вне признанных академий и практически в пустоте. Весь цикл футбольного воспитания он прошел в команде, которая тогда обитала между 6-м и 7-м уровнями футбольной пирамиды Нидерландов, а в 17 пошел на повышение – в 4-й дивизион. У Дензела не было врожденных данных и очевидного таланта. «Иногда я мог показаться неуклюжим: ошибался в обработке или не получался пас», – признавал сам Дензел.

Недостаток таланта он компенсировал работой. Мечтая прорваться наверх, он даже в детстве следил за питанием. «У нас были игроки гораздо более высокого уровня, но у этого парня невероятный склад ума. Он жертвовал всем. Если мы перекусывали чипсами – он ел здоровую пищу. Если парни шли пить сок – Дензел оставался дома», – вспоминал бывший тренер защитника в «Смитсхуке» Бен ван Друнен, где тот играл с 6 и до 17 лет.

У тренера «Барендрехта» Лесли Эсайаса, откуда футболист рванул в профи, есть похожая история. Его сын сдружился с Думфрисом, поэтому парни часто зависали в доме тренера. Как-то на ужин подали картофель фри. Когда ему передали тарелку, Дензел отказался и выбрал салат: «Я должен есть здоровую пищу. Я буду профессиональным футболистом».

Все это звучало странно для пацана из футбольного подвала, но такие вещи вспоминают вообще все из его окружения.

«Честно: я сомневался, что Дензел зайдет так далеко, – говорит тренер Эсайас. – У нас в команде были те, кто играл лучше. Но не было ребят с характером Дензела. Я никогда не видел человека, так увлеченного футболом и так уверенного в себе. Во время матчей он был готов пробивать стены. Есть поговорка чисто про него: «Усилие превосходит талант, когда талант не проявляет никаких усилий».

«Как ни странно, самые многообещающие футболисты с золотой техникой не зашли так далеко, как я», – подтверждал Думфрис.

Даже среди любителей Думфрис твердил, что сыграет за сборную Нидерландов. Над ним смеялись вообще все

Один из поворотных моментов в карьере Дензела случился в 2014 году. Его вызвали в сборную. Но не Нидерландов, а Арубы.

Немного истории. Аруба – это небольшой остров на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. С 1986-го это самоуправляемое государство в составе Королевства Нидерландов, то есть оно вполне самостоятельно (есть даже признанная ФИФА футбольная сборная – 205-я в рейтинге из 210), но формально все-таки еще связано с европейской страной, все как у соседа Кюрасао. В восьмидесятых Аруба вышла из состава Антильских островов и могла отсоединиться от Нидерландов насовсем, не не решилась. Расстояние между Арубой и Нидерландами – около 8 тысяч километров.

Родители Дензела переехали из Арубы в Роттердам в 1960-х. В 2006-м они с 10-летним Дензелом, его братом и двумя сестрами собирались вернуться на родину, но не срослось – не смогли продать дом в окрестностях Роттердама, и благодаря этому Дензел продолжил заниматься футболом.

Думфрис с двумя сестрами и братом

В начале 2014 года главный тренер Арубы Джованни Франкен абсолютно случайно наткнулся на Думфриса. Отец Дензела и мать тренера вместе работали в муниципалитете. «Мама часто слышала, что есть классный парень, которому нужен шанс, – вспоминал Франкен. – А я как раз тренировал клуб и всегда искал усиления состава. Но он играл так хорошо, что я пригласил его на стажировку в сборную Арубы».

Думфрис согласился – но с принципиальным условием, что не будет играть в официальных турнирных матчах. Да, Дензел еще на любительском уровне всерьез говорил всем, что однажды сыграет за Нидерланды.

«Все смеялись надо мной, – вспоминает Дензел. – Я играл за «Барендрехт» и объявил, что намерен играть за Нидерланды».

Франкен признает, что тогда заявления Думфриса действительно выглядели странно. «Игроку 17 лет, он не самый талантливый, не самый умелый, а он говорит, что будет играть за сборную Нидерландов. Да, все смеялись. Но это его не останавливало».

Дензел вышел в старте в двух матчах. Первый закончился вничью 2:2, а во втором Аруба победила – Думфрис ввалил почти с 30 метров. Парень всех впечатлил драйвом и желанием. Его хотели вызвать на официальные матчи, но он решительно отказался.

После двух матчей за сборную Арубы карьеру пошла вверх: в 2014-м он подписал контракт со «Спартой» из Роттердама, выступавшей во втором дивизионе. В 2016 году вместе с командой поднялся в Эредивизи, будучи крепким игроком основы. Сезон-2017/18 провел «Херенвене», а в 2018 году его за 5,5 миллиона евро купил ПСВ.

А ведь еще шесть лет назад никто не верил, что он хотя бы станет профи.

«Вся команда рассмеялась, когда он это сказал. Мы сказали: «Денз, ты не так хорош, у тебя нет никаких технических навыков», – рассказывал его бывший одноклубник Шон Вербург. – Но характер привел его к успеху. Значит, хорошо смеется тот, кто смеется последним».

Думфрис бешено бегает (говорил, что у него лошадиные легкие). Врачи думали, что у него синдром дефицита внимания и гиперактивности

Латераль – идеальная позиция для Думфриса, потому что на ней нужно много носиться и везде успевать. «Я предпочитаю идти вперед в каждой атаке. У меня всегда были лошадиные легкие», – говорил Дензел.

И не обманывал. Еще тренер Эсайас из любительского «Барендрехта» рассказывал, как злился на мальчика из-за его желания исполнять каждый штрафной и играть головой в чужой штрафной, будто он один на поле. «Мне приходилось его притормозить. Поле будто было слишком маленьким для него – ему была бы удобнее длина 150 метров», – добавляет тренер.

Первыми неладное заметили родители – еще в раннем детстве. Дензел не мог усидеть на месте, носился по дому с мячом, а в школе его постоянно выгоняли из класса, потому он любил болтать. Родителей вызывали в школу каждую неделю.

Мама решила отвести сына к врачу. Доктор заподозрил синдром дефицита внимания и гиперактивности. Через час мама с сыном вышли из кабинета и после минутной паузы рассмеялись. «Ох, как мы смеялись. Вышли после смертельно серьезного разговора, где оба почувствовали, что это не то. Дензел такой, какой он есть. Я порвала рекомендательное письмо [от врача]», – вспоминала мама спустя годы.

Думфрис с мамой

После этого дела пошли лучше. Дензел стал сосредоточеннее, а когда записался на футбол, то успокоился окончательно.

Папа мотивировал Дензела особенным подарком на 20 лет

На 20-летие – в апреле 2016-го, когда Думфрис уже стал профессиональным футболистом – папа Борис вернулся домой с особым подарком. Развернув крафтовую бумагу, Дензел обнаружил бронзовую статуэтку.

На ней – два человечка, которые прошли полпути по лестнице успеха. На постаменте выгравировано: «Цель, Драйв, Дисциплина, Настойчивость».

Дензел поставил статуэтку в спальне на самое видное место – рядом с футбольными наградами и постером на стене с цитатой «Цель без плана – просто желание» (так говорил папа).

Через несколько месяцев после дня рождения, когда Дензел внезапно заискрил и получил вызов в молодежную сборную, семью Думфрисов навестили репортеры.

Все уселись за кухонным столом, и у папы спросили, почему он подарил статуэтку, а не новенький скутер или пару кроссовок. «Чтобы он не подумал, что уже забрался на вершину, – ответил отец. – Он только на полпути к успеху. В жизни возможно все, но нужно действовать. Можно стоять на месте, можно споткнуться или упасть. Важно иметь план, от которого не будешь отклоняться. Тогда возможно многое».

Эти слова сработали. Дензел фанатичного придерживался плана, который мотивировал его, еще когда он отказывался от картошки в гостях у друга и не шел пить сладкий сок с пацанами из юношеской команды. Более яркие партнеры так и не стали профи, а он – в сборной Нидерландов. Забивал на Евро, благодаря яркой игре там перешел в миланский «Интер», а теперь тащит команду на чемпионате мира .

И никто больше не смеется.

Фото: psv.nl; gelderlander.nl; REUTERS/Piroschka Van De Wouw, John Sibley; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos