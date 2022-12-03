ЧМ-2022 в Катаре
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Ван Гал не проигрывает после камбэка в Нидерланды – уже 19 матчей. Закончит ЧМ непобедимым?

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Луи ван Гал Луи ван Гал
Мемфис Депай Мемфис Депай
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Великий.

Нидерланды уверенно победили дерзкую сборную США – 3:1.

Этот успех – продолжение великолепной серии 71-летнего Луи ван Гала после возвращения в сборную Нидерландов.

• При Ван Гале Нидерланды еще не играли с главными тяжеловесами мира – но сильных соперников хватало. Например, в группе Лиге наций попалась престарелая Бельгия – голландцы взяли две игры из двух с общим счетом 5:1.

• Сильнее всех от голландцев пострадала Турция – ее победили 6:1 в квалификации на ЧМ.

• Результаты – в полнейшем порядке. Голландцы вышли в финальную стадию Лиги наций и сыграют в финале четырех, а отбор в Катар пролетели совсем без потерь – пять побед и две ничьих. На ЧМ-22 – все еще ни одного поражения.

• Больше всех от возвращения Ван Гала выиграл Мемфис Депай. У него 15 мячей за 17 игр в составе национальной сборной. Всего на счету Мемфиса 43 гола за сборную – до великого Робина ван Перси остается всего семь голов.

• Это уже третий заход Ван Гала в главную команду страны. Впервые Луи пришел в 2000-м, но не смог выйти на ЧМ-2002, так что Луи уволили, несмотря на свежий 6-летний контракт. «Это было серьезным ударом для меня как тренера», – вспоминал Ван Гал потом.

Голландец вернулся в сборную только в августе 2012-го после проваленного Евро и сразу преобразил команду – в отборе на ЧМ-2014 Нидерланды всего раз сыграли вничью. В мае 2013-го Луи сказал, что точно уйдет после чемпионата мира, а на самом турнире дошел до бронзовых медалей.

Еще через шесть лет Луи снова зажигает – уже четвертьфинал. И никаких поражений за 19 матчей.

Первый гол Нидерландов – произведение искусства. Вскрыли США за рекордные 20 пасов

Футбольная игра, в которой очень тяжело победить. Сможете обыграть хотя бы одного соперника?

Нидерланды – США 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
3 декабря, 18.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 10 Депай, 2:0 – 45 Блинд, 2:1 – 76 Райт, 3:1 – 81 Думфрис.
НидерландыНопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке (де Лигт, 90), Тимбер, Блинд, де Рон (Бергвейн, 46), Классен (Копмейнерс, 46), де Йонг, Депай (Симонс, 83), Гакпо (Вегорст, 90).
СШАТернер, Дест (Йедлин, 75), Рим, Циммерман, Робинсон (Моррис, 90), Адамс, Маккенни (Райт, 67), Муса, Пулишич, Веа (Ааронсон, 67), Феррейра (Рейна, 46).
Предупреждения:
Копмейнерс (60), де Йонг (87).

Фото: REUTERS/Lee Smith

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