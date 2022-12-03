Ван Гал не проигрывает после камбэка в Нидерланды – уже 19 матчей. Закончит ЧМ непобедимым?

Великий.

Нидерланды уверенно победили дерзкую сборную США – 3:1.

Этот успех – продолжение великолепной серии 71-летнего Луи ван Гала после возвращения в сборную Нидерландов.

• При Ван Гале Нидерланды еще не играли с главными тяжеловесами мира – но сильных соперников хватало. Например, в группе Лиге наций попалась престарелая Бельгия – голландцы взяли две игры из двух с общим счетом 5:1.

• Сильнее всех от голландцев пострадала Турция – ее победили 6:1 в квалификации на ЧМ.

• Результаты – в полнейшем порядке. Голландцы вышли в финальную стадию Лиги наций и сыграют в финале четырех, а отбор в Катар пролетели совсем без потерь – пять побед и две ничьих. На ЧМ-22 – все еще ни одного поражения.

• Больше всех от возвращения Ван Гала выиграл Мемфис Депай. У него 15 мячей за 17 игр в составе национальной сборной. Всего на счету Мемфиса 43 гола за сборную – до великого Робина ван Перси остается всего семь голов.

• Это уже третий заход Ван Гала в главную команду страны. Впервые Луи пришел в 2000-м, но не смог выйти на ЧМ-2002, так что Луи уволили, несмотря на свежий 6-летний контракт. «Это было серьезным ударом для меня как тренера», – вспоминал Ван Гал потом.

Голландец вернулся в сборную только в августе 2012-го после проваленного Евро и сразу преобразил команду – в отборе на ЧМ-2014 Нидерланды всего раз сыграли вничью. В мае 2013-го Луи сказал, что точно уйдет после чемпионата мира, а на самом турнире дошел до бронзовых медалей.

Еще через шесть лет Луи снова зажигает – уже четвертьфинал. И никаких поражений за 19 матчей.

Фото: REUTERS/Lee Smith