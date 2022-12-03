Все травмы перед плей-офф ЧМ. У Бразилии и Португалии потерь очень много, некоторых миновало

Начало плей-офф – хороший временной индикатор для оценки потерь команд из-за травм и других причин. Мы подготовили полный расклад перед 1/8 финала.

Короткое уточнение: жирным отмечены футболисты, которые могут пропустить 1/8 финала (или точно не сыграют).

Нидерланды – США

• Сначала у голландцев были вопросы только по Мемфису Депаю. В октябре он повредил двуглавую мышцу бедра, поэтому Луи ван Гал с ним осторожничал: в первых двух турах выпустил его лишь со скамейки. Но против Катара (2:0) нападающий вышел в старте – правда, выглядел грустно. В 1/8 финала поймал свой шанс и забил.

Еще у Нидерландов целый ряд игроков жаловались на боли в горле – в том числе Френки де Йонг и Мартен де Рон. В итоге оба вышли в старте – кажется, все обошлось.

• Кристиан Пулишич похоронил надежды Ирана на плей-офф (забил победный мяч), но еще в первом тайме получил болезненный удар в живот. Пулишич остался на поле, но был заменен в перерыве. Потом его обследовали в больнице: к счастью, ничего серьезного. Вышел против Нидерландов.

Аргентина – Австралия

• У аргентинцев вроде бы все спокойно: травмированных Нико Гонсалеса и Хоакина Корреа исключили незадолго до турнира. Вместо них приехали Анхель Корреа и Тьяго Альмада. По ходу ЧМ травм нет.

Вот только Анхель Ди Мария получил повреждение икроножной мышцы. Собирались подготовить его к Австралии, но в старт не включили.

Кристиана Ромеро заменили в матче против Саудовской Аравии – беспокоило подколенной сухожилие. К счастью, он продолжил играть. По словам Лионеля Скалони, небольшие проблемы есть у Папу Гомеса – но он как раз против Аргентины с первых минут.

• У Австралии схожая ситуация: нападающий Мартин Бойл вылетел еще до старта турнира. Он разорвал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона-2022/23.

Япония – Хорватия

• Защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу тоже мог пропустить ЧМ-2022, но все-таки восстановился от травмы, полученной в матче Лиги Европы с «Цюрихом». Он отыграл тайм с немцами и 20 минут с испанцами.

• Хорватов сильнее всех беспокоил Никола Влашич: он травмировался в первом туре с Марокко (0:0). «Почувствовал удар, поэтому покинул игру из предосторожности», – объяснял футболист. Кажется, ничего ужасного не случилось: потом Влашич сыграл 20 минут с Канадой и присел на скамейку с Бельгией.

Бразилия – Южная Корея

• Бразильцев серьезно подкосил третий тур: оставшиеся матчи ЧМ пропустят Габриэл Жезус и Алекс Теллес. У обоих игроков травмы правого колена. По предварительным данным, Теллесу может потребоваться операция, Жезус пропустит до месяца.

И это еще далеко не все: в первом туре с сербами пострадал защитник Данило (травма лодыжки), а Алекс Сандро пропустил последнюю игру с Камеруном, повредив мышцу левого бедра. Его участие в 1/8 финала тоже под вопросом.

И плюс не забываем про Неймара – его отец верит, что бразилец сыграет хотя бы в финале, врач сборной рассказывает, что с воскресенья он понемногу будет начинать работать с мячом. Участие Неймара в 1/8 финала исключено, следующие два-три дня называют ключевыми в процессе его восстановления.

• У корейцев проблем куда меньше, но травму лидера обороны это не отменяет: защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ повредил голень в матче с Ганой (2:3) и не сыграл в третьем туре. В 1/8 финала тоже можем его не увидеть.

Англия – Сенегал

• Англичане даже слегка порадовались: Кайл Уокер восстановился после операции на паху. Защитник «Сити» выскочил в старте против Уэльса (3:0). Правда, Гарет Саутгейт остается без Бена Уайта – игрок «Арсенала» уехал по личным причинам.

Еще волновались за Харри Кейна – в Англии писали, что после первого тура он чуть хромал. Но в итоге ничего серьезного. Харри Магуайр тоже поймал небольшую болезнь, но быстро восстановился.

• Обладатели Кубка Африки сильно пострадали еще до старта турнира. Садьо Мане перенес операцию и вылетел аж до марта – Сенегалу не помогли даже колдуны. В первом туре еще остались без Шейху Куяте – он покинул поле из-за повреждения паха и больше не сыграл в группе. Из-за перебора желтых карточек 1/8 финала пропустит Идрисса Гуйе – схватил в матчах с Эквадором и Сенегалом.

Франция – Польша

• После первого тура с Австралией французов жалели: вместе с Полем Погба, Нголо Канте и Каримом Бензема в списке вылетевших с того момента защитник Люка Эрнандес. Диагноз неутешительный – он порвал крестообразные связки. Люка даже хотел завершить карьеру, отговорила мама. Его прооперировали и теперь защитник пропустит от 6 до 9 месяцев – в этом сезоне на поле его ждать не стоит.

• А вот тренер сборной Польши Чеслав Михневич почти спокоен: он остался без вратаря Бартломея Дронговски еще за неделю до ЧМ-2022. На самом турнире пострадал Крыстян Белик, но в итоге он продолжил выходить на поле.

Марокко – Испания

• У Луиса Энрике почти нет проблем с травмами. Левый защитник «Валенсии» Хосе Гайя выбыл накануне турнира из-за растяжения связок лодыжки. Вместо него вызвали 19-летнего Алекса Бальде из «Барселоны».

• Марокканцы тоже могут рассчитывать на всех игроков. Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи получил травму бедра в матче с Хорватией, но быстро восстановился. Уже поучаствовал в победах над Бельгией (2:0) и Канадой (2:1). Ашраф Хакими в начале игры с Хорватией жаловался на проблемы с ногой, но в итоге все нормализовалось.

Португалия – Швейцария

• Отавио хромал в начале второго тайма встречи Португалии с Ганой – были проблемы с мышцами, больше на групповом этапе он не сыграл. Еще португальцы потеряли защитника Нуну Мендеша – он получил травму бедра во время игры с Уругваем и, вероятно, больше не сыграет на ЧМ-2022. Данилу Перейра вообще сломался на тренировке: повредил три ребра. Хавбек «ПСЖ» успел выйти лишь в первом туре.

Еще в октябре выяснилось, что ЧМ-2022 пропустит Диогу Жота. «Одна моя мечта разбилась в последний момент. Буду болеть за клуб и сборную», – грустил нападающий «Ливерпуля».

• Первый номер сборной Швейцарии Ян Зоммер пропустил третий тур с сербами – его терпимо заменил Грегор Кобель из «Дортмунда». Похоже, Зоммер схватил простуду – и пока непонятно, сыграет ли он в 1/8 финала. У Шакири вроде как есть проблемы с бедром, но тренер говорит, что он готов к матчам.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Hannah Mckay, Bernadett Szabo, Bernadett Szabo, Benoit Tessier