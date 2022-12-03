ЧМ-2022 в Катаре
Блог

Все травмы перед плей-офф ЧМ. У Бразилии и Португалии потерь очень много, некоторых миновало

Диогу Жота Диогу Жота
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Алекс Теллес Алекс Теллес
Данило Данило
Габриэл Жезус Габриэл Жезус
Алекс Сандро Алекс Сандро
травмы
Неймар Неймар
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Нуну Мендеш Нуну Мендеш
Данилу Перейра Данилу Перейра
Отавио Отавио
Ян Зоммер Ян Зоммер
Люка Эрнандес Люка Эрнандес
Футбол Футбол

Начало плей-офф – хороший временной индикатор для оценки потерь команд из-за травм и других причин. Мы подготовили полный расклад перед 1/8 финала.

Короткое уточнение: жирным отмечены футболисты, которые могут пропустить 1/8 финала (или точно не сыграют).

Нидерланды – США

• Сначала у голландцев были вопросы только по Мемфису Депаю. В октябре он повредил двуглавую мышцу бедра, поэтому Луи ван Гал с ним осторожничал: в первых двух турах выпустил его лишь со скамейки. Но против Катара (2:0) нападающий вышел в старте – правда, выглядел грустно. В 1/8 финала поймал свой шанс и забил.

Еще у Нидерландов целый ряд игроков жаловались на боли в горле – в том числе Френки де Йонг и Мартен де Рон. В итоге оба вышли в старте – кажется, все обошлось.

• Кристиан Пулишич похоронил надежды Ирана на плей-офф (забил победный мяч), но еще в первом тайме получил болезненный удар в живот. Пулишич остался на поле, но был заменен в перерыве. Потом его обследовали в больнице: к счастью, ничего серьезного. Вышел против Нидерландов.

Аргентина – Австралия

• У аргентинцев вроде бы все спокойно: травмированных Нико Гонсалеса и Хоакина Корреа исключили незадолго до турнира. Вместо них приехали Анхель Корреа и Тьяго Альмада. По ходу ЧМ травм нет.

Вот только Анхель Ди Мария получил повреждение икроножной мышцы. Собирались подготовить его к Австралии, но в старт не включили.

Кристиана Ромеро заменили в матче против Саудовской Аравии – беспокоило подколенной сухожилие. К счастью, он продолжил играть. По словам Лионеля Скалони, небольшие проблемы есть у Папу Гомеса – но он как раз против Аргентины с первых минут.

• У Австралии схожая ситуация: нападающий Мартин Бойл вылетел еще до старта турнира. Он разорвал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона-2022/23.

Япония – Хорватия

• Защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу тоже мог пропустить ЧМ-2022, но все-таки восстановился от травмы, полученной в матче Лиги Европы с «Цюрихом». Он отыграл тайм с немцами и 20 минут с испанцами.

• Хорватов сильнее всех беспокоил Никола Влашич: он травмировался в первом туре с Марокко (0:0). «Почувствовал удар, поэтому покинул игру из предосторожности», – объяснял футболист. Кажется, ничего ужасного не случилось: потом Влашич сыграл 20 минут с Канадой и присел на скамейку с Бельгией.

Бразилия – Южная Корея

• Бразильцев серьезно подкосил третий тур: оставшиеся матчи ЧМ пропустят Габриэл Жезус и Алекс Теллес. У обоих игроков травмы правого колена. По предварительным данным, Теллесу может потребоваться операция, Жезус пропустит до месяца.

И это еще далеко не все: в первом туре с сербами пострадал защитник Данило (травма лодыжки), а Алекс Сандро пропустил последнюю игру с Камеруном, повредив мышцу левого бедра. Его участие в 1/8 финала тоже под вопросом.

И плюс не забываем про Неймара – его отец верит, что бразилец сыграет хотя бы в финале, врач сборной рассказывает, что с воскресенья он понемногу будет начинать работать с мячом. Участие Неймара в 1/8 финала исключено, следующие два-три дня называют ключевыми в процессе его восстановления.

• У корейцев проблем куда меньше, но травму лидера обороны это не отменяет: защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ повредил голень в матче с Ганой (2:3) и не сыграл в третьем туре. В 1/8 финала тоже можем его не увидеть.

Англия – Сенегал

• Англичане даже слегка порадовались: Кайл Уокер восстановился после операции на паху. Защитник «Сити» выскочил в старте против Уэльса (3:0). Правда, Гарет Саутгейт остается без Бена Уайта – игрок «Арсенала» уехал по личным причинам.

Еще волновались за Харри Кейна – в Англии писали, что после первого тура он чуть хромал. Но в итоге ничего серьезного. Харри Магуайр тоже поймал небольшую болезнь, но быстро восстановился.

• Обладатели Кубка Африки сильно пострадали еще до старта турнира. Садьо Мане перенес операцию и вылетел аж до марта – Сенегалу не помогли даже колдуны. В первом туре еще остались без Шейху Куяте – он покинул поле из-за повреждения паха и больше не сыграл в группе. Из-за перебора желтых карточек 1/8 финала пропустит Идрисса Гуйе – схватил в матчах с Эквадором и Сенегалом.

Франция – Польша

• После первого тура с Австралией французов жалели: вместе с Полем Погба, Нголо Канте и Каримом Бензема в списке вылетевших с того момента защитник Люка Эрнандес. Диагноз неутешительный – он порвал крестообразные связки. Люка даже хотел завершить карьеру, отговорила мама. Его прооперировали и теперь защитник пропустит от 6 до 9 месяцев – в этом сезоне на поле его ждать не стоит.

Люка Эрнандес хотел завершить карьеру после Австралии из-за крестов. Отговорила мама – она в одиночку воспитывала его и Тео

• А вот тренер сборной Польши Чеслав Михневич почти спокоен: он остался без вратаря Бартломея Дронговски еще за неделю до ЧМ-2022. На самом турнире пострадал Крыстян Белик, но в итоге он продолжил выходить на поле.

Марокко – Испания

• У Луиса Энрике почти нет проблем с травмами. Левый защитник «Валенсии» Хосе Гайя выбыл накануне турнира из-за растяжения связок лодыжки. Вместо него вызвали 19-летнего Алекса Бальде из «Барселоны».

• Марокканцы тоже могут рассчитывать на всех игроков. Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи получил травму бедра в матче с Хорватией, но быстро восстановился. Уже поучаствовал в победах над Бельгией (2:0) и Канадой (2:1). Ашраф Хакими в начале игры с Хорватией жаловался на проблемы с ногой, но в итоге все нормализовалось.

Португалия – Швейцария

Отавио хромал в начале второго тайма встречи Португалии с Ганой – были проблемы с мышцами, больше на групповом этапе он не сыграл. Еще португальцы потеряли защитника Нуну Мендеша – он получил травму бедра во время игры с Уругваем и, вероятно, больше не сыграет на ЧМ-2022. Данилу Перейра вообще сломался на тренировке: повредил три ребра. Хавбек «ПСЖ» успел выйти лишь в первом туре.

Еще в октябре выяснилось, что ЧМ-2022 пропустит Диогу Жота. «Одна моя мечта разбилась в последний момент. Буду болеть за клуб и сборную», – грустил нападающий «Ливерпуля».

• Первый номер сборной Швейцарии Ян Зоммер пропустил третий тур с сербами – его терпимо заменил Грегор Кобель из «Дортмунда». Похоже, Зоммер схватил простуду – и пока непонятно, сыграет ли он в 1/8 финала. У Шакири вроде как есть проблемы с бедром, но тренер говорит, что он готов к матчам.

«Если бы ударили на 2 см ниже, ты бы больше не ходил». Страшная травма Неймара на ЧМ-2014

Футбольная игра, в которой очень тяжело победить. Сможете обыграть хотя бы одного соперника?

Фото: REUTERS/Carl Recine, Hannah Mckay, Bernadett Szabo, Bernadett Szabo, Benoit Tessier

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные