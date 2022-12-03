Разбираем наши предстартовые прогнозы на ЧМ (не провал!) и делаем новые – на плей-офф

Групповой этап чемпионата мира в Катаре без пауз перетекает в плей-офф. Пора посмотреть, что мы напрогнозировали перед стартом, и подкорректировать предсказания на плей-офф.

На этот раз к авторам всего два вопроса:

1. Как поживает твой предстартовый прогноз?

2. Новый топ-4.

Поехали.

Слава Палагин и его предстартовый прогноз

1. Переоценил потенциал Дании и совсем недооценил старение бельгийцев – из моей топ-4 в деле только Бразилия и Аргентина.

Такое же меткое попадание – в сербов как на команду-прорыв: спрашивается, на что я рассчитывал, когда там такой свистопляс?

По Мусиале – ноль претензий к себе, зато есть претензия к Джамалу: перед турниром парень явно пересматривал ролики с Роббеном, но почему-то забыл, что Арьен после проходов еще и точно бил.

С Португалией сложнее – да, заранее вышли в плей-офф, но я же низко котировал из-за убогого стиля, а он никуда не исчез.

Хорошие новости – соперники все еще не бьют по воротам Алиссона (даже у Эдерсона больше сэйвов!), а технологии пока оставляют шансы Месси в личной дуэли с Криштиану. Тут прогноз еще может сбыться.

2. Новая топ-4? Явно должны быть Франция с Испанией. Учитывая сетку, распределю так:

1. Бразилия 2. Франция 3. Испания 4. Аргентина

Да-да, очень уж хочется ремейк 1998-го.

Артем Буторин и его предстартовый прогноз

Мой прогноз нуждается лишь в легких правках – я по-прежнему уверен, что Бразилия выиграет турнир, а Франция будет где-то очень близко. Других ребят из топ-4 я бы поменял: невзрачные Нидерланды махну на заряженную Аргентину, а улетевших домой немцев – испанцами.

Точно мимо мой прогноз по бомбардиру: Германия сожгла слишком много xG, поэтому меня подвел Серж Гнабри. Теперь ставлю на Мбаппе: они в хорошей форме, а Франция явно пройдет далеко.

Немного подвисли бразильцы: непонятно, сколько пропустит Неймар из-за травмы, а у Алиссона банально нет работы, чтобы показать свои скиллы. Все еще верю, что в плей-офф они меня спасут.

Португалия вышла из группы, но еще можно провалиться – не так громко, как немцы, но вылет в 1/8 финала будет трауром лично для Криштиану Роналду.

А вот от сербов прорыва больше не жду: слишком много ошибок и мало командной работы. Теперь мои фавориты на сенсацию – Сенегал. Давайте, как в 2002-м, ну.

Новые топ-4 – Бразилия, Франция, Испания, Аргентина.

Тимур Боков и его предстартовый прогноз

1. Мой прогноз сильно подкосил ранний вылет Германии. Я поставил немцев на второе место и ждал от Ханси Флика хоть каких-то тактических сюрпризов. Благородство немецкого тренера не знает границ – именно Ханси показал мне, что главные центральные защитники Германии совсем не умеют играть в паре и хороши исключительно в тройке.

На этом интересное закончилось. Из-за раннего вылета немцев не оправдалась и ставка на молодого Мусиалу – звездочка «Баварии» не показала в Катаре чего-то выдающегося. Парень провел неплохой турнир, но я ждал от него хоть чего-то осмысленного на поле в кризисные моменты. Экстренно переобуваюсь – и ставлю на Гави.

Совсем ничего не получилось с провалом и прорывом – Франция стала первой в группе, а датчане не справились с грозными соперниками из Австралии и Туниса.

2. Выиграет все равно Бразилия. Чудеса оставим на потом – команда Тите прошла испытание травмой Неймара и получила первый удар в створ своих ворот только в третьем матче. Бразильцы с каждым днем становятся все мощнее и мощнее – и это даже как-то пугает.

Второе место займет Испания. Поверю в молодую команду Энрике – изначально ставил испанцев на первое место в группе, но Япония сломала все планы и отправила Испанию подальше от Бразилии. А испанцам это только в плюс.

Третье место – Франция. Чемпионы мира очень мощно начали турнир, но пока еще ни разу не играли с топовым соперником. Французы могут удивить, но пока трио Гризманн-Рабьо-Тчуамени в центре не кажется гарантом надежности.

Четвертое место отдаю Аргентине. Аргентинцы все-таки выскочили в плей-офф с первого места. Это значит, что команда Месси попала в одну часть сетки с Бразилией. Встретиться смогут в полуфинале – и там Неймар окажется лучше Месси.

Артем Денисов и его предстартовый прогноз

1. Главная ошибка – ставка на Германию. Включил ее в топ-4, а Джамала Мусиалу назвал лучшим молодым игроком и вообще лучшим игроком турнира. Вылет после группового этапа – провал, хоть и с хорошим качеством игры.

Другие команды из топ-4 – Бразилия, Аргентина и Франция – остаются фаворитами. Отметил Сенегал как прорыв даже без Мане, и пока все идет отлично: не только выход из очень непростой группы (спасибо мощному Эквадору), но и цельная, уверенная игра. Если пройдут Англию, будет идеальное попадание.

Нидерланды как провал: невнятная игра, так что после вылета от США поставил бы галку в прогнозе.

Месси как лучший бомбардир: пока в загрузке, есть два гола, теперь Лео наконец-то нужно забивать первые голы в плей-офф чемпионатов мира.

Алиссон как лучший вратарь: говорил, что обороняться чуть проще, когда перед тобой хорошие игроки, но 0 ударов в створ Бразилии за первые два тура – перебор! Нужно все-таки копить сэйвы.

2. Прогноз на полуфиналы: Аргентина – Бразилия и Франция – Марокко. Вот так! Продолжаю верить в стартовую тройку даже с турбулентностью Аргентины и травмой Неймара, а Марокко – самая сильная команда-сюрприз в плей-офф, которая явно недополучает комплиментов. Даже жаль, что заслуженный лидер группы сразу попал на Испанию.

Зиеш что-то выдаст, Буфаль накрутит на дриблинге, Эн-Несири замкнет навес, Хакими пробежит все поле, Саисс и Агерд закроют центр защиты – и вперед за главной сенсацией ЧМ.

Но не расстроюсь, если этой сенсацией станет Сенегал/США/Япония. Просто Марокко пока впечатлило больше остальных.

Денис Романцов и его предстартовый прогноз

Германия стала чемпионом только по нефутбольным акциям. Сербия если куда-то и прорвалась, то только в аэропорт Дохи сквозь катарские пробки. А Киммиха и Шмейхеля признают лучшими на этом ЧМ разве что их жены.

Насчет 2-4 мест, провала, лучшего молодого и превосходстве Месси над Роналду у меня еще остаются шансы, но подозреваю, что с Тайлором я тоже промахнулся. На эту мысль наводят 4 минуты, которые он провел в групповом раунде.

Перепридумывать прогноз перед плей-офф уже не так интересно. Скажу лишь, что по итогам групповых матчей желаю чемпионства Аргентине.

Павел Тихонов и его предстартовый прогноз

Из топ-4 выбыла только Германия, но этот вылет не назовешь логичным. Сложнейшая группа, случайное поражение от Японии (74% владения, 4 упущенных голевых момента), неудачное стечение обстоятельств в 3-м туре. В общем, точно не безнадега, и кажется, в Федерации футбола Германии это понимают – поэтому Флик остается минимум до 2024-го. Остальные фавориты в деле.

Жестко ошибся с Катаром, который оказался худшей сборной турнира. Но и это тоже был не совсем позорный вылет – команда Феликса Санчеса как минимум пыталась играть в футбол и получать удовольствие, просто по уровню явно не дотягивала до остальных.

А еще Митрович точно не станет лучшим бомбардиром. Вообще, сербы идеально заменили многим сборную России – сначала дали надежду, а потом сами же ее забрали.

Остальные прогнозы пока в силе. Англия точно не провалится? Хм. К этому вопросу стоит вернуться в воскресенье вечером.

Дмитрий Долгих и его предстартовый прогноз

1. Не так плохо, как казалось после первого тура: Германия уже не выйдет в финал, Португалия уже слишком громко не провалится, а Нойер не станет лучшим вратарем, зато мечта Месси все еще жива, корейцы не подвели (хотя японцы в 1/8 гораздо удивительнее), а Гави хотя бы забил Коста-Рике.

2. Аргентина, Испания, Бразилия, Франция.

Аргентина проиграла Саудовской Аравии и явно не была лучшей командой группового этапа, но не отказываться же от красивого сюжета в прогнозе. Тем более что путь в полуфинал теперь вроде бы гораздо проще: в 1/8 Австралия вместо Дании, а в четвертьфинале совсем не такие страшные Нидерланды, как казалось перед стартом (а то и вовсе США).

Япония стала первой в группе с Испанией и Германией, благодаря чему половины турнирной сетки почти уравновесились. Пусть теперь из нижней части в финал проскочит Испания, а Бразилии даже без Неймара, кажется, не избежать как минимум полуфинала. Рациональных объяснений, почему они там проиграют Аргентине, у меня нет (разве что Неймар так и не восстановится до конца) – пусть судьбу и полуфинала, и финала решит магия Месси.

Руслан Копылов и его предстартовый прогноз

1. Я просто лучший прогнозист Sports.ru: допускал вылет Хорватии и второе место Канады в группе (после Бельгии) – все угадал, но наоборот. Ах, там еще и Германия в топ-4 была – но Испания красиво избавилась от конкурента.

Выбор лучшего игрока – тоже топ: Неймар сломался в первом матче и вернется в лучшем случае к четвертьфиналу. Поэтому новым MVP выбираю Каземиро, а лучшим бомбардиром – Мбаппе.

Ну хотя бы с лучшим молодым попал. Мусиала (один из лучших на групповой стадии) еще и рекорд поставил: 24 касания в чужой штрафной в матче против Коста-Рики – рекорд ЧМ.

2. Новый топ-4: Бразилия, Испания, Франция, Аргентина. Оставлю из прошлой четверки Бразилию и Францию – заслужили лучшей обороной и лучшей атакой. Поменяю Германию и Нидерланды. Немцы были хороши, но устранились – а голландцы выглядят совсем не на топ-4. Поэтому вместо них Испания, выбившая себе достаточно легкую сетку и способная дойти до полуфинала (к тому же Мората выбивается в лучшие бомбардиры), и Аргентина – тут без какой-то логики: просто нравится молодежь, которая помогает Месси.

Андрей Клещенок и его предстартовый прогноз

Топ-4: Аргентина, Испания, Франция, Бразилия.

Лучший бомбардир: Альваро Мората.

Лучший вратарь: Ян Зоммер.

Моя четверка почти не поменялась – лишь место Бельгии заняла Бразилия.

В ставке на бельгийцев изначально не было расчета на общую силу – скорее вера в сверхъестественные способности Куртуа. Тибо не затащил, по крайней мере не настолько, чтобы вытянуть команду в плей-офф (по разнице между реальными и ожидаемыми пропущенными – второй на турнире после Шченсного), а без его чудес сегодняшней Бельгии предложить нечего.

Лучшим вратарем турнира он, очевидно, уже не станет. Поставлю на Зоммера и яркое шоу в плей-офф: сверкнет с португальцами (может, даже потянет пенальти-другой) и выведет сборную в четвертьфинал.

Португалия, кстати, главным провалом не стала – постарались бельгийцы и немцы. Но не вижу смысла менять прогноз. Немцы по игре не разочаровали, бельгийцы и не очаровывали, а Португалия все еще может вылететь в 1/8.

Еще одна промашка – с лучшим бомбардиром. В прошлом прогнозе я отмечал, что Лаутаро существует отрезками: один месяц он один из лучших завершителей мира, другой – пустышка. Группу он отыграл невидимкой. В плей-офф сложно отыграть отставание, так что поменяю прогноз на Морату – выбор не самый надежный, но должно же Альваро когда-нибудь повезти.

Андрей Васильев и его предстартовый прогноз

Новые топ-4: 1. Бразилия 2. Испания 3. Аргентина 4. Англия

Удивительно, но никто из моих полуфиналистов все еще не вылетел, так что топ-четверка все еще может быть такой. Только Бразилия с Аргентиной и Испания с Англией пересекутся в полуфиналах. Придется бразильцам отнимать золото именно у испанцев, а Лео Месси уезжать из Катара с бронзой.

Швейцарцы вполне выбьют Криштиану Роналду и закрепятся как прорыв (могли бы уже сейчас, если бы забили на гол больше сербам и опередили Бразилию в группе), а Бельгия как раз уже провалилась – из-за перегрузок в давлении не выдержали изнутри, как и предполагалось.

Мбаппе все еще вполне может стать лучшим бомбардиром, если оторвется на Польше в 1/8 финала – Шченсны же не может тащить вечно. По Алиссону вообще не бьют, он дольше всех продержится без пропущенных и заберет свою золотую перчатку вместе с такой же медалью.

И самое легкое: тотал протестных акций пробили максимально быстро. Иранцы на трибунах и на поле, немцы на стартовом фото, этот прорыв на поле был вообще как кофе – три в одном.

Илья Васильев и его предстартовый прогноз

1. В глобальном смысле мой прогноз оказался не так плох: главные фавориты вышли в плей-офф (есть недочет с Германией), стилистических провалов тоже нет (Португалия и Англия не так ярки, Испания в порядке, Бразилия прекрасна даже с учетом поражения, Аргентина тоже заскочила в последний вагон). Еще я угадал с Эквадором – он приятно удивил и порадовал в двух турах группового этапа, хотя Япония и Саудовская Аравия – откровения для меня.

Основные ошибки связаны с игроками и Тунисом. Удалось предсказать, что Месси будет полезнее Криша, но пока не попал в результативность – ждал от Роналду большего. Плюс неудачно предположил, что Кейн станет лучшим страйкером – пока он занимается ассистентской работой (жертвует собой ради Саутгейта и сборной).

Тунис – точно не главное разочарование. На этот титул претендуют Польша (да, вышли в плей-офф, но как же они ужасны), Германия (полная противоположность Польши), Сербия (дикая расхлябанность), Катар (не ожидал, что они настолько слабые), Бельгия (уникальная аморфность и антимагия Лукаку).

Теперь к новым прогнозам. Возможно, приятно удивит Япония: азиатская сборная ярко переворачивает матчи и готова предложить интенсивный футбол.

С лучшим бомбардиром буду банален – Мбаппе должен уничтожить Польшу и может зажечь на следующих стадиях плей-офф.

Шченсны и Гонда – пока среди лучших вратарей турнира, но Алиссону стоит дать шанс в плей-офф – там он точно может затащить и стать более ярким, чем киперы, которые творили на групповом этапе.

2. Топ-4: Бразилия, Франция, Испания, Аргентина.

Я буду болеть за два полуфинала: Бразилия – Аргентина и Испания – Франция. Первый вариант легендарен из-за давнего соперничества и больших пересечений (Месси – Неймар, Месси – Дани Алвес, один из главных творцов «десимы» Ди Мария – легенда «Реала» Каземиро), второй – из-за очень вкусной вывески и шикарной интриги (самая стильная сборная ЧМ против индивидуально сильной атаки).

При этом нельзя списывать со счетов Португалию и Англию: обе достаточно спокойно вышли из группы, но их бэкграунд мне не так интересен – они гораздо скучнее остальных, хотя составы потрясающие.

Я бы поставил на финал Бразилия – Франция. Это тренерские команды с клубным уровнем футбола, очень мощными лидерами, умением взрываться и дожимать в нужный момент.

Ярослав Сусов и его предстартовый прогноз

1. Мой прогноз удивительно крепко попал.

Больше всего радует топ-4. Ставил на Аргентину, Испанию, Бразилию, Англию. Не буду от него отказываться, по сетке такой вариант все еще кажется очень логичным.

Радует, что попал в лучшего игрока – там Месси (получит награду) и Гакпо (будет реально лучшим).

Польша все еще может далеко забраться, Нидерланды еще одержат победы на последних минутах, Джуд Беллингем уже забил Ирану и еще может показать себя в плей-офф.

Единственный явный промах – с бомбардиром (там ставил Митровича).

2. Аргентина, Испания, Бразилия, Англия

Никита Киселев и его предстартовый прогноз

1. С топ-4 все хорошо – все на месте. По две команды в каждой ветке плей-офф, потенциальные встречи в полуфиналах – могут и доехать. Даже сработал вариант со вторым местом Испании – по-другому было не избежать ранней Бразилии.

С номинациями похуже. Сербия решила не защищаться и свалилась на дно. Португальцы без предупреждения стали командой Бруну, а не Роналду – хоть и играют эпизодами, но уже точно не провал.

Неймар травмировался в первом же туре – сразу активировав мое «если…». Эх. Стать MVP сложно – передам приз Мбаппе. Мусиала точно мимо лучшего молодого игрока – почти наверняка это будет кто-то из парочки Гави – Педри.

2. Все те же, но с другой бронзой: Бразилия, Испания, Франция, Аргентина.

Глеб Чернявский и его предстартовый прогноз

1. Пока меня подвела только Бельгия – верил, что они еще не совсем закончились, а они закончились совсем-совсем. Еще сетка не позволит Англии дойти полуфинала. А так прогнозом на топ-4 доволен!

Аргентина чуть не стала главным провалом, но вовремя одумалась. С Сербией, конечно, совсем провалился.

Все еще верю, что Криш превзойдет Месси, шансы точно есть.

Вместо Мукоко молодым гением пусть будет Энцо Фернандес.

Мбаппе, как и ожидалось, идет на лучшего игрока и бомбардира.

2. Аргентина, Бразилия, Франция, Португалия. Аргентина дойдет до 1/2 финала из-за легчайшей сетки, но с Бразилией ей соревноваться бессмысленно.

Франция вынесет Англию и вообще всех, включая Бразилию в финале.

И еще в полуфинале будет Португалия – они гораздо мощнее, злее и мотивированнее Испании, но с Францией тоже нечего ловить.

Вадим Лукомский и его предстартовый прогноз

1. Дания надругалась над высокой оценкой потенциала команды. Принимать и переваривать этот провал пришлось отдельным текстом. Остальные три команды все еще в игре – в частности возможен нужный финал.

Сильно ошибся с сюрпризами и разочарованиями. Хотя Канада провела один матч на нужном уровне (потом «поимела» мои ожидания, а не Хорватию), а по Франции я быстро поправился – когда узнал, что Бензема сломался, а играть рядом с Мбаппе будет великий Оливье Жиру.

Ну и кажется, я главный пострадавший от травмы Неймара – даже Тите не так ощутил эту потерю.

2. Бразилия, Испания, Франция, Нидерланды. Сохраню стартовый финал. А вот вера в Нидерланды в полуфинале выглядит немного иррациональной и основанной на предчувствии. Пока команда играет плохо, но, думаю, Луи ван Гал порадует нас тонкими ходами в плей-офф – вряд ли исправит игру полностью, но протащить через пару стадий может.

Появление Франции в четверке, напротив, рациональный выбор. Связано с высоким уровнем игры, который они показали в группе. Пока не готов поверить в защиту титула, но дойти до полуфинала могут.

Влад Воронин и его предстартовый прогноз

1. Пока основная часть моего прогноза не провалилась: Франция, Бразилия, Аргентина и Португалия – в деле, шансы добраться до полуфинала у всех неплохие. Франция даже превосходит мои ожидания (смущала полузащита, но Адриен Рабьо включил турборежим), Бразилия просто мощна, Аргентина разгоняется, Португалия обладает потрясающим составом и может дожимать соперников.

Уже точно не сбывается прогноз по прорыву: я ожидал от Нидерландов совсем другого качества игры. Прорывом логично признать Марокко – предельно цельная игра, хороший баланс крепкой обороны и страстной атаки.

В провал записывал Англию, но перекрыть Бельгию и Данию невозможно. Промах. Ну и Неймар как лучший бомбардир – без шансов из-за травмы.

2. Ничего не меняю! Аргентина, Португалия, Бразилия, Франция. Может закончиться в другом порядке, но пусть останется стартовый расклад. Да, вера в Португалию иррациональна, но все-таки чувствую в этой команде силу для таких свершений в ключевые моменты.

Халиль Гайнутдинов и его предстартовый прогноз

Из стартового прогноза выпилилась только Германия. Не будем пенять на японский миллиметраж. Отсутствие центрфорварда, способного конвертировать тучу xG хотя бы в парочку победных голов, обрекли бундесманншафт на досрочный финиш. У Флика не было в распоряжении кого-то вроде Герда Мюллера, Клинсманна, Клозе или хотя бы Бирхоффа. Жаль, что травмировался Тимо Вернер – с ним вылетать было бы куда веселее.

Теперь в верхней сетке некому остановить Бразилию на пути к финалу. Конечно, соперники всегда могут доломать Неймара, но у «селесао» остается неудержимый Винисиус. Месси, главный футбольный алхимик, который из ртути своей игры повсюду рождает золото, может и не справиться с этой техничной машиной в одиночку.

В нижней части плей-офф дребезг коленей поляков в кустах больше не позволяет верить в их способность на подвиги. Сейсмика ФИФА не даст Роналду взять «Золотую бутсу». А бронза светит Франции, где главный человек – не Мбаппе. Мало кто может сравниться с нинздя-черепашкой в мультяшной эффектности, но Гризманн с легкостью предстает на поле столь же красочным супергероем. Он делает на поле все: этакий Сергей Семак образца встречи с «ПСЖ» на максималках. Но выйдет в финал и победит все равно Испания.

Топ-4: Испания, Бразилия, Франция, Аргентина.

А ваш прогноз поменялся?

Фото: REUTERS/Carl Recine, Fabrizio Bensch, Annegret Hilse, Issei Kato, Paul Childs, Piroschka Van De Wouw, Ibraheem Al Omari, John Sibley, Amanda Perobelli, Matthew Childs, Siphiwe Sibeko, Dylan Martinez, Hamad I Mohammed, Peter Cziborra