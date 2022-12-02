Сербия очень расстроила. Перевернуть 2 игры, забить 5 и набрать 1 очко – ну как так можно?

«Нам как будто выстрелили в ноги», – сказал с заплаканными глазами Душан Тадич.

Капитан 12-й по Трансфермаркту сборной турнира, снова не попавшей в топ-16 чемпионата мира.

«Одно из самых тяжелых поражений в моей карьере»

«Игралось сегодня тяжело, – продолжил Тадич. – Видимо, мы эмоционально вымотались, но была и игровая причина – отсутствие связи между линиями. Нельзя пропускать восемь мячей в трех матчах. Мы должны были выступить лучше».

Самое обидное, что, пропуская первой от Камеруна и Швейцарии, Сербия переворачивала игры и выходила вперед (в первом случае за две минуты, во втором – за девять), но потом снова разваливалась и пропускала по два раза.

«В раздевалке стояла тишина. Это одно из самых тяжелых поражений в моей карьере, – сказал через 40 минут после 2:3 со Швейцарией Александар Митрович. – Я чувствую себя опустошенным. Мы допустили слишком много ошибок, недопустимых для такого турнира».

«При втором голе полузащитник соперника пробежал с мячом 30 минут, – добавил Филип Костич. – Нельзя так пропускать. Мы разочарованы. Это большой удар для нашего поколения».

«Мы показали неплохой атакующий футбол, но дали сопернику слишком много пространства для контратак, – дополнил Страхиня Павлович. – Они находили дыры в нашей защите и забивали. Два раза перевернуть одну игру очень сложно».

«Сербии не хватает сильных тренеров с характером»

Я спросил экс-вратаря «Алании» и «Ростова» Деяна Радича:

– Что мешает талантливым сербским игрокам стать сильной командой?

– Некому психологически подготовить игроков. Не хватает сильных тренеров с характером, которые уверенно вели бы себя со звездными игроками, подчиняли бы их интересам команды.

Думаю, единственное исключение за последние двадцать лет – Радомир Антич, царствие ему небесное. Только он сумел донести до футболистов, с какими эмоциями нужно играть за страну.

Только при нем на матчах сборной заполнялись трибуны. Но ему не дали проработать долго – он из-за чего-то поссорился с футбольным союзом. Остальным тренерам не удалось передать игрокам, как нужно биться за Сербию.

– Получается, в соседней Хорватии с психологическим настроем все в порядке?

– Да, прямо чувствуется, как сильно в них это ощущение ответственности перед страной. Я знаком с несколькими хорватскими футболистами – на матчи сборной они выходят, как на последний бой. Значит, там создана правильная атмосфера.

«Как и ожидала вся наша страна, Сербия сыграла в атаку. Но Швейцария ожидала этого не меньше»

В то же время Душан Влахович опроверг сложности в отношениях между командой и тренером, а Митрович заявил, что тренер Стойкович должен остаться во главе сборной.

На пресс-конференции Драган подчеркнул, что не собирается в отставку: «В марте стартует отборочный турнир чемпионата Европы. И мы очень хотим вернуться на Евро спустя 24 года».

Одно очко в трех матчах ЧМ он объяснил проблемами со здоровьем некоторых ведущих игроков, ошибками в обороне и путешествием перед ЧМ на товарищескую игру в Бахрейн .

«Поездка расстроила меня, потому что я имел точное представление о физическом состоянии игроков, – сказал Стойкович. – Очень трудно играть на чемпионате мира, когда лидеры готовы не на 100 процентов».

Журналистов такое объяснение не очень-то устроило. Корреспондент Mondo Sport Мулютин Вуйичич отметил: «Стойкович очень нервно наблюдал за игрой. Когда он страстно (почти как Новак Джокович) радовался нашему второму голу, казалось, что Сербию не остановить, но после гола Эмболо наш корабль пошел ко дну.

К перерыву Драган был мокрый, тяжело дышал. Не помогла даже его речь перед игроками в тоннеле – перед выходом на второй тайм. Как и ожидала вся наша страна, Сербия сыграла в атаку, но Швейцария ожидала этого не меньше и использовала все наши ошибки и оставленные коридоры в защиты. Замены же Стойковича только ослабили нашу команду».

Репортер Sportske.net Борис Йованович добавил: «Эта Сербия напоминала африканскую сборную прошлого века. Без тактической дисциплины, с неожиданными вспышками, но в итоге утонувшая в болоте своего несовершенства».

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Francois Nel, Michael Steele