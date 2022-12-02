Нелепый ассист Роналду на соперника: уворачивался от мяча, но отпасовал спиной

Реализовал угловой Южной Кореи.

Все самое главное в группе H сосредоточилось в матче уругвайцев с Ганой, так что вы могли и упустить: вот так забавно помог забить сопернику Криштиану Роналду.

К середине первого тайма Португалия вела 1:0, спокойно контролировала ситуацию в группе, лидировала. Но положение стало чуть-чуть более нервным после этого эпизода. После углового от Южной Кореи.

Так португальцы расставились в своей штрафной перед угловым – зонная защита. Роналду и Пепе как самые опытные командуют партнерами.

Корейцы собрались так, чтобы стартовать в разные стороны при подаче – и это сработало.

Всех смутил тот самый Чжо Гю Сон – форвард с дублем Гане. Он выскочил на ближний к подающему угол вратарской. Бороться с ним одновременно пошли Рубен Невеш и Диогу Далот.

Но никто из них в мяч не играет, а ключевое касание – это спина Криштиану.

Роналду почему-то решил, что лучше всего уворачиваться от мяча – вероятно, из-за борьбы прямо перед глазами он толком и не видел, как и куда мяч летит.

Но в итоге такое неловкое касание – голевой пас на Ким Ен Гвона.

Мяч летел небыстро, кореец был рядом – успел подстроиться и внести в падении прямо из вратарской.

Криштиану оставалось только возмущаться вместе с Пепе – разочарованно размахивать руками.

Вполне можно было ждать, что в сборной Португалии дадут Криштиану отдохнуть в последнем матче, когда все в группе почти уже решено – но он появился в основе.

Вероятно, в том числе ради личной статистики – но в итоге первым делом Роналду добавил в нее только ассист на соперника. А на 65-й минуте Криштиану заменили.

🤷‍♂️

Фото: кадры трансляции