Нелепый ассист Роналду на соперника: уворачивался от мяча, но отпасовал спиной
Реализовал угловой Южной Кореи.
Все самое главное в группе H сосредоточилось в матче уругвайцев с Ганой, так что вы могли и упустить: вот так забавно помог забить сопернику Криштиану Роналду.
К середине первого тайма Португалия вела 1:0, спокойно контролировала ситуацию в группе, лидировала. Но положение стало чуть-чуть более нервным после этого эпизода. После углового от Южной Кореи.
Так португальцы расставились в своей штрафной перед угловым – зонная защита. Роналду и Пепе как самые опытные командуют партнерами.
Корейцы собрались так, чтобы стартовать в разные стороны при подаче – и это сработало.
Всех смутил тот самый Чжо Гю Сон – форвард с дублем Гане. Он выскочил на ближний к подающему угол вратарской. Бороться с ним одновременно пошли Рубен Невеш и Диогу Далот.
Но никто из них в мяч не играет, а ключевое касание – это спина Криштиану.
Роналду почему-то решил, что лучше всего уворачиваться от мяча – вероятно, из-за борьбы прямо перед глазами он толком и не видел, как и куда мяч летит.
Но в итоге такое неловкое касание – голевой пас на Ким Ен Гвона.
Мяч летел небыстро, кореец был рядом – успел подстроиться и внести в падении прямо из вратарской.
Криштиану оставалось только возмущаться вместе с Пепе – разочарованно размахивать руками.
Вполне можно было ждать, что в сборной Португалии дадут Криштиану отдохнуть в последнем матче, когда все в группе почти уже решено – но он появился в основе.
Вероятно, в том числе ради личной статистики – но в итоге первым делом Роналду добавил в нее только ассист на соперника. А на 65-й минуте Криштиану заменили.
🤷♂️
Фото: кадры трансляции
- Дата проведения
- 2 декабря, 18.00, «Education City Stadium»
- Голы:
- 0:1 – 5 Рикарду Орта, 1:1 – 27 Ким Ен Гвон, 2:1 – 90 Хван Хи Чхан.
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Южная Корея –
Ким Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон (Сон Чжун Хо, 81), Квон Ген Вон, Ким Чжин Су, Чжон У Ен, Хван Ин Бом, Ли Кан Ин (Хван Ый Чжо, 81), Ли Чжэ Сон (Хван Хи Чхан, 66), Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон (Чжо Ю Мин, 90).
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Португалия –
Диогу Кошта, Диогу Далот, Пепе, Антониу Силва, Жоау Канселу, Рубен Невеш (Рафаэл Леау, 65), Витинья (Бернарду Силва, 81), Матеуш Нунеш (Пальинья, 65), Жоау Мариу (Вильям Карвалью, 82), Роналду (Андре Силва, 65), Рикарду Орта.
- Предупреждения:
- Ли Кан Ин (36), Хван Хи Чхан (90).
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