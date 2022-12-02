ЧМ-2022 в Катаре
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Новая безумная развязка: Гана с Уругваем играли за плей-офф, но вдвоем вылетели! А вышла Корея

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Благодаря камбэку с Португалией.

В группе H место в плей-офф перед последним туром забронировала Португалия, у трех других команд сохранялись шансы на второе место.

До самого конца казалось, что развязка простая и логичная, но на последних минутах как завертелось!

Расклад на начало матчей: Португалия борется за первое место, Уругваю и Корее нужны победы, Гане должно хватить ничьей

Напомним, матчи: Гана – Уругвай и Южная Корея – Португалия.

Положение в группе: Португалия – 6 очков (разница 5:2), Гана – 3 (5:5), Южная Корея – 1 (2:3), Уругвай – 1 (0:2).

• Португалии для первого места хватало ничьей. При поражении надо, чтобы Гана не победила. Или победила, но не обогнала по разнице.

• Гане для плей-офф достаточно ничьей, но чтобы корейцы не выиграли у Португалии (или выиграли совсем минимально, чтобы не опередили по разнице).

• Корее надо было побеждать и опережать по разнице Гану (если она сыграет вничью) или Уругвай (если он победит). Но только чтобы не выиграла Гана.

• Уругваю нужно было побеждать и надеяться, что Южная Корея не выиграет у Португалии. А если выиграет, то не опередит уругвайцев по разнице.

Начало матчей: все на своих местах

Игры начались, каждому прибавляется по очку – тут все понятно. Если так и закончат, то Гана отпразднует выход в плей-офф.

Положение: Португалия – 7, Гана – 4, Южная Корея – 2 (2-3), Уругвай – 2 (0-2).

6-я минута: Португалия забивает, в параллельном матче 0:0

Сборная Португалии вышла практически резервным составом, но забила первой – отличился Орта. Это не меняет позиции в группе, но ухудшает шансы корейцев.

Положение: Португалия – 9, Гана – 4, Уругвай – 2, Южная Корея – 1.

21-я минута: Гана не забивает пенальти

Рочет сфолил на Кудусе, но Андре Айю, вероятно, так и не забыл кошмар 2010-го. Забей Гана пенальти, расклад в группе был бы таким: Португалия – 7, Гана – 6, Южная Корея – 1, Уругвай – 1.

Но этого не произошло, а дальше дела у африканцев пошли еще хуже.

26-я минута: Уругвай ведет и прыгает на второе место

Корея все еще проигрывает Португалии 0:1, но повел в счете и Уругвай. Этот мяч поднял южноамериканцев на второе место.

Положение: Португалия – 7, Уругвай – 4, Гана – 3, Южная Корея – 1.

27-я минута: корейцы сравнивают и приближаются к Уругваю

Ким Ен Гвон забил Португалии – там 1:1. Уругвай пока ведет 1:0. Корейцам нужен еще один гол, чтобы обогнать уругвайцев.

Положение: Португалия – 7, Уругвай – 4, Гана – 3, Южная Корея – 2.

32-я минута: Уругвай забивает второй и укрепляет шансы, но Корея все равно преследует

Дубль Де Арраскаеты ставит в тяжелейшее положение Гану. Корейцам пока по-прежнему нужен всего гол – их разница 3:4, у Уругвая – 2:2. Так что один мяч разом позволил бы догнать и по очкам, и обойти за счет большего количества голов.

Положение: Португалия – 7, Уругвай – 4, Гана – 3, Южная Корея – 2.

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Большая пауза без событий до добавленного времени.

***

90+1: Корея забивает второй гол и отправляет домой Уругвай и Гану

Целый второй тайм команды молчали, а на 90+1 Хван Хи Чхан забил за Корею. Луис Суарес в шоке.

Положение: Португалия – 6, Южная Корея – 4 (4-4), Уругвай – 4 (2-2), Гана – 3.

Финальный расклад: Португалия – первая, Южная Корея – в плей-офф, уругвайцы и ганцы едут домой

Все так и закончилось. На втором месте в начале матча побыла Гана, большую часть времени – Уругвай, а в самом конце – Южная Корея. С ума сойти!

Положение: Португалия – 6, Южная Корея – 4 (4-4), Уругвай – 4 (2-2), Гана – 3.

Южная Корея – на втором месте группы и в 1/8 финала сыграет с победителем группы G в Дохе – 5 декабря в 22:00. Похоже, что с Бразилией. В 1/4 победителя будет ждать Япония или Хорватия.

Португалия выиграла группу H и в 1/8 финала сыграет со второй командой группы G в Лусаиле – 6 декабря в 22:00. Наибольшие шансы стать соперником Португалии у швейцарцев, претендуют также сербы, но микрошансы остаются и у камерунцев. В 1/4 будет ждать победитель пары Марокко – Испания.

Слезы и отчаяние Луиса Суареса: сделал все в последнем матче – но Уругвай вылетел с ЧМ из-за другого результата

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, Albert Gea, Kai Pfaffenbach, Amr Abdallah Dalsh, Molly Darlington, Wolfgang Rattay

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