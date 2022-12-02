«Команда – игрушка немецкой политики и медиа». Что говорят в Германии о провале сборной

Сборная Германии проваливается на третьем подряд крупном турнире – на прошлом чемпионате мира заняла последнее место в группе, полтора года назад на Евро со скрипом выползла в плей-офф, откуда тут же вылетела, а на ЧМ-2022 снова не прошла групповой этап. Сегодня днем рейс из Дохи во Франкфурт доставил немцев домой. Судя по всему, там их утешать никто не собирается.

Ветераны ругают защиту, отсутствие эффективности и политику

• Лотар Маттеус в интервью Bild передал привет защите: «Преодолевать ее было слишком легко и японцам, и костариканцам. «Нечего удивляться, если вы допускаете такие ошибки». И покритиковал атаку: «В такой реализации моментов есть невезение, но есть и неумение. Забить можно было куда больше».

• Спортивный директор DFB Оливер Бирхофф с этим согласен: «Не хватает той немецкой эффективности, которая у нас всегда была».

• Бастиану Швайнштайгеру совершенно не понравилась защита. Он заявил Der Westen: «Очень, очень плохо. Там есть только один защитник, играющий на высоком уровне – Рюдигер. Остальные – обычный уровень Бундеслиги». Швайнштайгер также предположил в телестудии, что у команды не было какого-то особенного стремления к победе. С этим высказыванием не согласился Ханси Флик.

• Сами Хедира в интервью Eurosport посчитал, что Флик пошел на риск с позицией Киммиха: «Если уж поставили его высоко, то нужен кто-нибудь в центре поля. Горетцка не может быть связующим звеном, он не подходит для комбинаций. Флик немного рискнул».

• Томас Хитцльспергер задает актуальные вопросы: «Действительно ли мы так хороши, действительно ли у нас так много хороших игроков, как мы думаем? Я бы не был так уверен в этом».

• SportBild цитирует Михаэля Баллака: «Так происходит, если не относиться к себе с долей самокритики. Нельзя делать те же ошибки, что в 2018-м, когда было сказано, что тренеры проанализируют ошибки – и Лев продолжил работу. С такой игрой далеко не уедешь. Менее талантливые команды создают нам проблемы».

• Андреас Меллер выделяет такую причину неудач: «Федерация футбола Германии переложила политические проблемы на команду. Так команда стала игрушкой в руках немецкой политики и медиа. Игроки приняли на себя эти обязательства на старте турнира и, несмотря на всю критику ФИФА и организаторов, это органично вписывается во всю череду ошибок», – написал он в Kicker.

Медиа считают результат позором, а сборную – посредственностью

• Немецкие медиа настроены более критично. «Если у Флика есть хоть какое-то достоинство, он, вероятно, должен подать в отставку, – считает Bavarian Football Works. – Для человека, выигравшего требл с «Баварией», он не продемонстрировал ни интенсивности, ни тактических изысков, хотя всего этого хватало в клубе в 2020 году».

• Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет так: «В четверг вечером в историю немецкого футбола вошли три новых имени: Ао Танака, Ельцин Техеда и Хуан Пабло Варгас. Один из Японии, два других из Коста-Рики. Именно эти ноунеймы, кинули в пропасть сборную Германии, в составе которой в тот вечер играли победители Лиги чемпионов и чемпионы мира»

• Süddeutsche Zeitung назвала это «зимним кошмаром», а Spiegel считает, что немецкая сборная превратилась в футбольных карликов. По мнению авторов Die Welt, гарантирующий выход в плей-офф счет 7:0 в матче с Коста-Рикой был весьма возможен, но произошел позорный вылет, а сборная стала серой посредственностью. Kicker саркастично подсчитывал счет: «Нам помогла бы победа 10:2».

• Die Zeit считает главным недостатком Флика незнание, кому именно стоит доверять: «Того же Гюндогана – одного из лучших и точного самого умного игрока в команде – снимал на ЧМ с игры три раза».

Bild назвала вылет с ЧМ позором. Вряд ли в Германии кто-то с этим будет спорить. Гордиться сборной не было поводов со времен полуфинала Евро-2016.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, Thaier Al-Sudani, Kai Pfaffenbach, Annegret Hilse, Molly Darlington