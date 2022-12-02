Гол Японии считают местью Германии за Лэмпарда-2010. Жена судьи плакала у телевизора, момент подтолкнул ФИФА к технологиям

Фрэнк думал заканчивать карьеру.

Когда Япония обыграла Испанию (2:1), она не только вышла из группы, но и выбила сборную Германии. К победному голу есть вопросы: показалось (особенно благодаря завирусившемуся фото), что мяч полностью вышел за пределы поля – но после совещания с ВАР арбитр Виктор Гомес зафиксировал гол.

Визуально все так и было, но мы разобрали, почему гол засчитан верно:

Многие сочувствуют немцам − но только не англичане. Твит с подписью «Теперь ты знаешь, каково это, Германия» собрал под 40 тысяч лайков.

Джо Коулу тоже не жаль: «Этот эпизод дорого обошелся Германии, но я не сочувствую им. В 2010 году в моей последней игре за сборную Англии мяч после удара Фрэнка Лэмпарда тоже был за линией».

Бывший игрок сборной Англии вспомнил матч ЧМ-2010. В 1/8 немцы уничтожили англичан (4:1), хотя все могло пойти иначе.

В защите Англии творился мрак, поэтому немцы быстро забили два. На 38-й минуте команда Капелло отыграла один мяч. А через минуту и второй: Фрэнк Лэмпард увидел, что Нойер вышел из ворот, и закинул ему за шиворот. Мяч от перекладины залетел в ворота − почти на метр за линию – и вылетел обратно.

Но бригада Хорхе Ларрионды не увидела пересечения линии. Счет не стал равным.

Во втором тайме Лэмпард еще раз зарядил в перекладину − на этот раз мяч сразу отскочил в поле. Это был последний шанс сравнять счет: Германия забила еще два.

Лэмпард сначала не расстроился – а после матча даже хотел закончить карьеру

«Мы проигрывали, и судья не засчитал мяч. Я подумал, что лучше настроиться на продолжение игры, и забыл об эпизоде на некоторое время, − вспоминал Фрэнк. − Самое большое разочарование наступило после поражения. Мы смотрели повторы и были просто возмущены: как вообще можно было так ошибиться.

Я приехал в Англию и не мог выйти из депрессивного состояния где-то месяц. Мне казалось неправильным, что человек может так ошибиться и не получить никакого наказания. В какой-то момент в голове даже проскочила мысль: «А не закончить ли мне карьеру?». Хорошо, что я поделился этим с семьей и друзьями – они подали мне правильный настрой».

Как тогда реагировали на (не)гол: даже немцы признавали, что надо было засчитывать

Кажется, партнеры Фрэнка сломались еще раньше: Эшли Коул сигнализировал Ларрионде об ошибке во время матча, Руни показывал жестом, чтобы судья открыл глаза.

• Дэвид Джеймс рассуждал: «Новые технологии не нужны, когда мяч на метр пересекает линию ворот. Технологии – это хорошо, однако не думаю, что была ситуация, когда они требовались». И позже сказал: «Не покидает ощущение, что все решила судейская ошибка».

• Фабио Капелло оправдывался: «Мне не понравились действия команды только первые 20 минут. Дальше плохо сыграли уже не мы, а судьи. Сравняй мы счет, могли бы изменить тактику. А так пришлось рисковать».

Фабио Капелло спустя 10 лет вспоминал, что Германия могла поплыть после 2 голов за минуту.

«Когда молодая команда − а та Германия была молодой − ведет 2:0, а затем счет становится 2:2, у нее возникают психологические проблемы. Мы же, напротив, получили бы огромный импульс. Я бы хотел увидеть второй тайм, будь тот гол засчитан. Мы попали в перекладину, мы имели моменты, но после перерыва они забили третий и затем четвертый.

Мы трудились два года, а из-за ошибки кого-то другого отправились домой», − говорил Капелло в 2020-м в интервью The Guardian.

• Стивен Джеррард не захотел жаловаться: «Эпизод повлиял на матч, однако мы не можем использовать его как оправдание, когда нас громят 1:4».

• Что говорили немцы? «По телевизионной картинке было видно, что мяч пересек линию ворот. Этот мяч должен был быть засчитан», – сказал Йоахим Лев.

Мануэль Нойер рассказывал, что увидел этот эпизод только лишь на допинг-контроле.

• Но у Томаса Мюллера было свое мнение: «Нам повезло. Но удачу тоже нужно было удержать в руках, верно? Можно сказать, что это компенсация за гол на «Уэмбли» в 1966-м». Согласился и Арне Фридрих: «В 1966-м в похожей ситуации оказалась Германия, сейчас – Англия».

Кстати, неудачи англичан тогда не ограничились только судейским решением. Чуть позже стало известно, что команду обворовали в отеле Рустенбурга. Но все окончилось хорошо – преступников посадили, награбленное вернули.

Жена ассистента плакала у телевизора, а его самого охраняла полиция

По предположению Mirror, ошибка произошла из-за того, что Ларрионда отвлекся на подкат перед собой секундами ранее, а боковой арбитр Маурисио Эспиноза тщательно отслеживал линию немецкой обороны на предмет потенциального офсайда. Позже Ларрионда несколько раз спросил Эспинозу, уверен ли он, что гола не было. Тот отвечал, что полностью уверен.

«Боже мой!» – о такой реакции судей писала Daily Mail, когда они все-таки пересмотрели момент.

Эспиноза через пару недель прокомментировал El Pais этот эпизод: «Все произошло быстро, должным образом разглядеть эпизод не получилось, хотя я находился в правильном месте. Мы поняли, что произошло, когда посмотрели повтор по ТВ. Очень грустно, ведь мы так долго готовились к ЧМ. Но это могло случиться с кем угодно».

Еще через полгода он заявил Goal: «Был готов на 150 процентов, и уверен, что в том эпизоде не мог ни на что повлиять. Отработай я еще 15 лет, ничего подобного бы не произошло. Не корю себя за этот гол: сделал все, что мог, отработав на максимуме возможностей».

По воспоминаниям жены Эспинозы, она расплакалась когда смотрела матч. А когда муж вернулся домой, он почти не разговаривал. По понятной причине.

Лайнсмен был немногословен и после игры – хотя его атаковали английские журналисты.

«Да-да, я признаю [ошибку], но я не могу говорить об игре − это правила ФИФА», − цитирует помощника Evening Standard.

После матча к Эспинозе приставили полицию: опасались, что буйные англичане нападут на судью.

Бригаду Ларрионды отстранили от матчей ЧМ-2010 (через год он завершил карьеру) − к ним уже были вопросы на этом чемпионате мира: в матче Австралии и Сербии (2:1) не увидели руку Тима Кэйхилла во время первого гола. В случае ничьей сербы выходили из группы, но поражение откинуло их на четвертое место. Уругвайский судья и до этого не был идеальным: в 2002-м Ларрионду отстранили от работы на чемпионате мира по неназванным причинам.

Более того, в 2004-м он уже сталкивался с голом-фантомом. В отборе на ЧМ-2006 мяч после удара Адриано пересек линию − тоже от перекладины!

Историю не раздували, потому что этот результат ни на что не повлиял: Бразилия уверенно вышла на ЧМ.

Что еще произошло в тот день

Как назло тем же вечером Аргентина забила Мексике гол из метрового офсайда, так что для судей это был тяжелый день, а о введении видеоповторов заговорили еще чаще. ФИФА отказалась комментировать гол Лэмпарда, а после скандала в матче Мексики (команда посмотрела повтор на табло и налетела на судью) – запретила повторы спорных моментов на больших экранах.

• Франц Беккенбауэр считал, что Англию полностью переиграли, и выступал против видеоповторов. Хотя и признал: «Линейный арбитр должен был видеть то, что мяч после удара Лэмпарда пересек линию ворот. Там был чистый гол».

• «Блаттеру должно быть стыдно. Сейчас есть много современных технологий, давайте использовать их», – настаивал Харри Реднапп.

• «Введения видеоповторов хотят все бывшие профессиональные футболисты, суперзвезды, каждый футбольный человек. Этого хотят все, кроме одного», – злился Алан Ширер.

• А Гус Хиддинк, возглавивший к тому времени сборную Турции, защитил арбитров («у них должны быть вспомогательные средства для вынесения решений») и высказался категорично: «Или Блаттер завтра объявляет о введении видеоповторов, или уходит в отставку».

Конечно, ни того, ни другого не произошло. Блаттер на следующий день попросил прощения у Англии и высказался: перенос системы Hawk Eye из тенниса в футбол проблематичен, вшивать чипы в мяч – сложно, так как надо договариваться с производителями, да и вообще развешивать на поле кучу датчиков трудно. Общий посыл – все сложно, так что нечего и пытаться.

А что потом? Похожий гол в ворота Англии (от Украины) тоже не засчитали, автоматическую систему ввели уже на следующем ЧМ

Через два года все повторилось – опять большой турнир, опять сборная Англии, опять мяч пересек линию. Только решение было уже в ее пользу: в матче против Украины на Евро-2012 Виктор Кашшаи и его бригада не заметили гола Марко Девича. После украинского случая Зепп Блаттер написал в твиттере: «Введение автоматической технологии определения взятия ворот больше не альтернатива, а необходимость».

Поразительно, но президент ФИФА топил за технологии, а президент УЕФА Мишель Платини отбивался. Еще в 2009-м француз высказывался так: «Нам не нужны дополнительные технологии, а требуются дополнительные арбитры. Трудно объяснить почему, но я против введения технологических новинок в футболе. Еще два судьи будут эффективнее просмотра видео. Если мы введем их, сможем избежать 80 процентов нынешних ошибок. Футбол может развиваться не за счет технологий, а за счет людей».

На Евро-2012 у ворот были дополнительные ассистенты – не помогло.

Платини все равно упрямился: «В моменте с ударом Девича был гол, и это ошибка судьи. Но перед этим был офсайд. Так что если бы ассистент его зафиксировал, ничего бы не было. Мы уже три года используем практику с арбитрами за воротами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и не было ни одной ошибки: 12 раз мяч пересекал линию, и рефери всякий раз замечали это. Пять судей все видят. Они не принимают решения, если не уверены».

Но технологии победили: уже летом 2012-го систему определения голов официально одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за определение правил в футболе. В декабре того же года ее опробовали на клубном ЧМ в Японии, в 2013-м – на Кубке конфедераций и в АПЛ, а в 2014-м – на чемпионате мира.

К ЧМ-2014 Лэмпард отпустил тот эпизод и радовался, что гол-фантом повлиял на развитие игры: «Если честно, не думал больше о том моменте − нет смысла нервничать и опять накручивать себя. Но посмотрите: на этом чемпионате мира появилась система автоматического определения гола. Так что тот мой «гол» изменил футбол в лучшую сторону».

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Michael Steele, Joern Pollex, Clive Mason