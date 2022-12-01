Впервые не вышли из группы два ЧМ подряд.

Сборная Германии снова провалилась: хоть и выиграли последний матч в группе у Коста-Рики (с проблемами, пришлось тащить с 1:2 до 4:2), остались на третьем месте в группе.

Сказалось поражение от Японии, когда позволили сопернику перевернуть игру в первом туре. Ну и одного очка против Испании тоже в итоге слишком мало.

В концовке от немцев уже ничего не зависело: они еще по ходу своего добавленного времени узнали, что японцы выиграли и набрали шесть очков . А значит поняли: это снова максимально быстрый вылет.

Со второго чемпионата мира подряд – такое с Германией впервые в истории.

После победы на ЧМ-2014, где немцы сначала жестко убрали Бразилию (7:1), а потом дожали Аргентину в финале, у них только один хороший турнир.

• На Евро-2016 чемпионский шлейф еще ощущался. Тогда прошли группу вообще без пропущенных, набрали солидные семь очков для первого места в группе, в плей-офф щелкнули словаков и протиснулись через итальянцев (и серию пенальти из 20 ударов со множеством незабитых) в полуфинал – только там остановились на хозяевах-французах из-за дубля Антуана Гризманна, который был тогда в топ-форме.

• Чемпионат мира в России – большущее разочарование. Казалось, что камбэк со шведами и грандиозный штрафной Тони Кросса на 90+5 – переломный момент, оставалось-то обыграть Корею для выхода из группы. Но от корейцев получили два мяча в добавленное время и остались на последнем месте.

• Евро-2020 – тоже провал, хоть и со смесью эмоций. Только чтобы проползти в плей-офф, пришлось спасаться от Венгрии в концовке (вы наверняка помните ту безумную развязку), но вышли со второго места, сразу нарвались на прагматичную Англию – и здесь концовку уже провалили.

И теперь – новая боль.

Причем эффект явно нарастает: все больше похоже, что это не совпадения и не случайности . Йоахима Лева, который выработал свое в сборной, заменили на Ханса-Дитера Флика после того, как он построил монструозную «Баварию» – а исход тот же.

И что Германии делать дальше?

Ведь на следующем большом турнире, чемпионате Европы-2024, они хозяева. С одной стороны, временя на подготовку без отбора (хоть и только полтора года). С другой – дичайшая ответственность после серии провалов.

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani