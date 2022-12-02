За Марокко счастлива вся страна! Еще бы: в плей-офф ЧМ впервые за 36 лет

Повод отпраздновать!

Сборная Марокко – одна из главных сенсаций ЧМ-22. Марокканцы вышли с первого места в сложнейшей группе: обошли Хорватию (серебро-2018), Бельгию (бронза-2018) и дерзкую Канаду. А ведь перед стартом турнира на них почти не ставили.

Это первый выход Марокко из группы ЧМ за 36 лет – и второй за всю историю.

Главный конструктор успеха – тренер Валид Реграги.

Он пришел в сборную всего за два месяца до поездки в Катар, но уже вписал свое имя в историю.

Джавад Эль-Ямик играет в «Вальядолиде», клубе Роналдо. У него свой стиль!

Особенно счастлив 51-летний Рашид Бенмахмуд — игрок сборной, которой в 1998-м не хватило всего одного очка, чтобы сместить со второго места в группе Норвегию и выйти в плей-офф.

Рашид все-таки добился 1/8 финала, уже как ассистент главного тренера.

Фанаты на трибунах – в чистом экстазе.

Заслужили!

Самое счастливое место на планете прямо сейчас – Рабат. Столица Марокко вовсю празднует мегауспех.

Да-да, праздничное купание в фонтанах – тоже есть.

В портовом Танжере счастье вокруг снимают на телефоны.

Вокруг много ярких героев.

В Брюсселе сейчас снова неспокойно – там каждая победа Марокко сопровождается массовыми беспорядками. Помните, как было после игры с Бельгией?

Теперь повод еще мощнее.

А эмоции – ярче.

Поэтому бельгийская полиция сразу была наготове. Но пока о суровых беспорядках информации нет.

Все марокканцы уже давно на улицах.

Для них всех выход в плей-офф ЧМ – нечто невероятное, особенное.

Шикарный повод праздновать!

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Lee Smith, Hannah Mckay, Ibraheem Al Omari, Yves Herman; Gettyimages.ru/Julian Finney; East News/Jalal Morchidi / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP, ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP MAG / ANP via AFP, Benoit Durand / Hans Lucas