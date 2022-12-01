ЧМ-2022 в Катаре
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Бельгия – аут, Марокко – выход с первого места! Сенсационные итоги группы F

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Канада без очков.

Сенсация в группе F: Бельгия вылетела, а марокканцы шагнули в плей-офф с первого места!

🇲🇦 Марокко стал еще одной африканской сборной (после Сенегала) в плей-офф. Против Канады все решили очень быстро – поймали соперника на ошибках и к 23-й минуте уже вели 2:0. Потом марокканцы удерживали победу – канадцев хватило только на один мяч (Агерд срезал в свои ворота)

Забавно, что Канада стала первой сборной, забившей Марокко при тренере Валиде Реграги. Коуч возглавил команду не так давно, но марокканцы не пропускали пять матчей – от Чили, Парагвая, Грузии, Хорватии и Бельгии. Да и у Канады получился только автогол.

Марокко когда-то был первой африканской командой, вышедшей в плей-офф ЧМ (это случилось в 1986 году). Заняли тогда первое место в группе с Англией, Польшей и Португалией. А Африка близка к лучшему результату в истории: если завтра Гана или Камерун тоже пробьются в 1/8 финала – это уже будет самый успешный ЧМ для Африки.

🇭🇷 Хорватии хватило одной уверенной победы над Канадой. Другие два матча Модрич и компания засушили на 0:0. Команда, кстати, не сильно моложе бельгийцев (средний возратс 27,4 против 27,8), но возраст для хорватов – просто цифра.

🇧🇪 Бельгия – аут! Всего один гол за три матча (против Канады), много разговоров про старость «золотого поколения», разногласия лидеров и очень много критичных промахов Лукаку в матче против Хорватии.

Любопытно, что оба соперника сборной России на Евро-2020 – Дания и Бельгия – на чемпионате мира не вышли в плей-офф.

🇨🇦 Канада привезла молодую и интересную команду и многим запомнилась. Альфонсо Дэвис и партнеры играли храбро и агрессивно. Где-то не хватило мастерства, где-то – удачи. Но североамериканцы до последних секунд боролись за ничью с Марокко – за это им огромное уважение.

Посмотрим, какой команда будет через 4 года на домашнем ЧМ-2026.

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Теперь Марокко и Хорватия ждут соперников по плей-офф – команды из группы F выходят на победителей группы Е. Там играют Германия, Испания, Япония и Коста-Рика. 

Матчи 1/8 – 5 и 6 декабря.

Минус золотое поколение Бельгии. Пополнение в рейтинге самых сенсационных вылетов с ЧМ

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

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