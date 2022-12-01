Германия может вылететь даже в случае победы. Просчитываем все варианты

На ЧМ-2022 еще один важный день: сегодня решится, выйдут ли в плей-офф фавориты турнира – Испания и Германия.

Команде Луиса Энрике комфортнее – она зависит только от себя. А вот немцам нужно обыгрывать Коста-Рику и оглядываться на параллельный матч.

Ниже – абсолютно все турнирные сценарии. Отталкиваемся от результата в матче Коста-Рика – Германия. Идем от наиболее вероятных результатов к наименее.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach