Мексика 7 (семь!) ЧМ подряд вылетала в 1/8 финала – доставалось даже от Болгарии с США. И вот серия прервалась

Чемпионаты мира уже не будут прежними.

ЧМ-2022 уже точно не похож на другие. В нем недостает одного привычного параметра, который успел стать регулярным при жизни большинства из нас.

Сборная Мексики не вылетит в 1/8 финала чемпионата мира. Просто потому что на этот раз она до этой стадии не добралась.

Всего Мексика играла на 17 чемпионатах мира. В девяти случаях она доходила до плей-офф. В 1978 году мексиканцы не вышли из группы, проиграв все три матча с общим счетом 2:12. Спустя четыре года пропустили турнир, отыграв в квалификации хуже Гондураса с Сальвадором.

А затем стало работать правило: если Мексика на ЧМ – она проходит в плей-офф. В 1986-м на домашнем турнире она вышла из группы, а в 1/8 финала прошла Болгарию. В полуфинал хозяев не пустили немцы, гораздо лучше выполнившие послематчевые пенальти (4:1).

В 1990-м Мексика на ЧМ не попала из-за дисквалификации – нарушила возрастной регламент в молодежной сборной и была отстранена на два года. А с ЧМ-1994 возникло и второе правило: Мексика на ЧМ выходит из группы и вылетает в первом же раунде плей-офф.

ЧМ-1994: сломанные ворота и Болгария в серии пенальти

Символично, что начало положили болгары, которые пострадали в 1986-м. На ЧМ-1994 была уже другая команда, и она прошла Мексику в 1/8 финала. Та игра прерывалась, потому что Марселино Бернал сломал ворота – запутался в сетке, не выдержала одна из перекладин, пришлось менять всю конструкцию. А позже болгары победили по пенальти (Бернал свой удар смазал).

«Просто бог сегодня был болгарином», – подвел итог Христо Стоичков. Эту фразу мы слышали и раньше.

ЧМ-1998: вместо 2:0 над Германией – вылет от Бирхоффа

На групповом этапе ЧМ-1998 мексиканцы забили семь голов и вышли в плей-офф на немцев. Долгое время вели 1:0 после перерыва, а могли и больше, попади Луис Эрнандес в ворота с линии вратарской. Не попал – а затем Клинсманн и Бирхофф прибили Мексику своими голами.

«Мы просто не были психологически сильны в решающие моменты, – позже вспоминал неудачи Эрнандес. – Талант, характер, подготовка – все есть. А последнего кусочка не хватает».

ЧМ-2002: легендарное поражение от США из-за неуважения

Еще через четыре года Мексика, казалось, сделала все, чтобы не попасть на топ-сборную в 1/8-й – она уверенно выиграла группу, в которой был действующий финалист Евро (Италия). И была абсолютным фаворитом в принципиальнейшем матче против США, но надежду на четвертьфинал убили Макбрайд и Донован – 0:2.

Неудача было настолько болезненной, что команда задержалась на неделю в Корее, опасаясь ярости фанатов дома. «Не было нужной ментальности, не нашлось лидера. Да много чего не нашлось, – позже говорил Эрнандес. – Мы заслужили поражение, потому что не уважали принципиального соперника».

ЧМ-2006: вылет из-за лучшего гола турнира

В 2006-м состоялся быстрый обмен голами с Аргентиной (Маркес – Креспо), а решающей стала красота в овертайме от Макси Родригеса.

1:2 – и снова мимо.

ЧМ-2010: опять Аргентина, но все кончилось быстрее

В 2010-м после победы над Францией в группе вполне можно было рассчитывать на первое место, но поражение в третьем туре от Уругвая сделало мексиканцев вторыми. Так что и играть пришлось не против корейцев, а против Аргентины.

А та хоть и забила однажды из офсайда, но 3:0 сделала уже к 52-й минуте. Поздний гол Чичарито уже ничего не решал. Опять не в этот раз.

ЧМ-2014: все испортил полет Роббена

На ЧМ-2014 в 1/8-й достались Нидерланды. Точный дальний удар Джовани дос Сантоса приблизил к мечте. Оставалось потерпеть всего несколько минут, но на 88-й минуте забил Снейдер, а на 90-й спорный пенальти заработал Роббен. 1:2 – и снова все впустую.

Эмоциональный тренер Мигель Эррера после игры разнес арбитра, пожелав ему поехать домой, а заодно и все судейство на турнире: «Это был чемпионат мира, в котором все с самого начала было против Мексики».

ЧМ-2018: привет из группового этапа

В России Мексика начала очень задорно, сходу грохнув в «Лужниках» Германию, но потом чуть было не вылетела с шестью очками, безобразно отыграв в последнем туре против шведов.

Вместо первого места и вполне проходимой Швейцарии Мексика еле удержалась на втором и попала под Бразилию. Ожидаемые 0:2. Хотя главный тренер Хуан Карлос Осорио клеймил Неймара за симуляции и жаловался на то, что команде просто не хватило времени.

Серии из семи подряд выходов из группы и вылетов в 1/8 финала не суждено было продолжиться на ЧМ-2022. Тускло отыграв первые два матча с Польшей и Аргентиной с одним набранным очком, Мексика имела совсем небольшие шансы на плей-офф.

Но в итоге провела очень задорный матч против Саудовской Аравии. Не хватило лишь третьего мяча, хотя она забивала его дважды, но оба раза радость отменял офсайд.

Разница мячей лучше у Польши, поэтому именно она вышла дальше, а не Мексика.

Словосочетание «эта пятая игра» мексиканцам даже больно произносить вслух – она все так же недостижима. «Давление всегда ощущается, когда люди говорят про пятую игру, – вспоминал игравший на двух ЧМ Карлос Вела. – В итоге это застревает в голове».

На следующем чемпионате мира мексиканцам пора начинать новую серию – более успешную. И на нем они точно сыграют – ведь именно Мексика вместе с Канадой и США примет ЧМ-2026. Сейчас же в плей-офф из этой троицы забрались только американцы.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria , Molly Darlington , Amr Abdallah Dalsh, Henry Romero, Kai Pfaffenbach; Gettyimages.ru/ Buda Mendes, Laurence Griffiths, Richard Heathcote, Martin Rose, Shaun Botterill, Doug Pensinger, ; East News/DPA / dpa Picture-Alliance via AFP, TIMOTHY A. CLARY / AFP