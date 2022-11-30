Еще две пары 1/8 финала: Аргентина – Австралия и Франция – Польша. Фавориты легко победят?

Или помучаются?

В группах C и D сыграны все матчи, развязка вышла жаркой и местами неожиданной.

В группе D досрочно вышла Франция. В последнем туре она сохранила первое место, у остальных трех команд были шансы на второе. Тунис победил французов (1:0), но даже этого не хватило – Австралия неожиданно убрала с дороги Данию (также 1:0) и финишировала на второй строчке.

Тем же вечером решилась судьба команд в группе С. Перед третьим туром шансы были у всех. Аргентина выиграла 2:0 у Польши и стала первой. Соперник занял второе место с лучшей разницей, чем у Мексики, которая хоть и выиграла 2:1 у Саудовской Аравии, но так и не забила столь необходимый третий гол для выхода.

Когда и где сыграют?

Аргентина vs Австралия – 3 декабря (суббота) в 22:00 в Аль-Райяне на «Ахмед Бин Али Стэдиуме». Эта игра пройдет сразу после матча Нидерландов и США.

Франция vs Польша – 4 декабря (воскресенье) в 18:00 в Дохе на арене «Аль-Тумама». А после них сыграют англичане и сенегальцы.

Победитель пары Аргентина – Австралия сыграет с победителем дуэли Нидерланды – США. В другой части сетки лучшая команда из пары Франция – Польша выйдет в четвертьфинале на Англию или Сенегал.

Как играли раньше?

Аргентина как-то раз не пропустила Австралию на чемпионат мира. В квалификации к ЧМ-1994 была странная ситуация в Южной Америке – девять команд поделились на две группы: там где пять – выходило напрямую две команды, где четыре – выходила одна, а вторая участвовала в стыках. Туда и влетела Аргентина, получившая 0:5 от Колумбии.

В стыковых матчах она попала на Австралию. 1:1 в гостях, 1:0 благодаря автоголу – дома. Команда с Симеоне, Батитустой, капитаном Марадоной и отцом Алексиса Мак Аллистера со скрипом выбралась на ЧМ.

Еще один матч – победа аргентинцев 4:2 на Кубке конфедераций. Остальные – четыре товарищеские игры, из которых Аргентина выиграла три, а первый – в 1988-м – проиграла 1:4.

Франция у Польши выиграла почти половину – восемь из 17 матчей. Но не товарищеские были достаточно давно – в квалификации к Евро-1996 соперники дважды сыграли вничью.

Больше вспоминать перед этим матчем будут игру за третье место на ЧМ-1982 – там Польша с Бонеком, Шармахом и Лято выиграла бронзовые медали, уложив 3:2 французов, которые оставили в запасе Мишеля Платини.

Кто как выглядит в плей-офф ЧМ?

Аргентина дважды выигрывала чемпионат мира и три раза добиралась до финала. Если считать с момента с полноценными плей-офф (с 1986 года), то первый раунд они проходили шесть раз из восьми. В последнее время чаще всего Аргентина останавливалась в четвертьфинале – так было в 1998-м, 2006-м и 2010-м. А в 1994-м и 2018-м не удалось преодолеть и стадию 1/8 финала.

Австралия лишь однажды играла в плей-офф – в 2006-м все закончилось для нее после непонятного пенальти в игре с Италией, реализованного Тотти – 0:1. С тех пор Австралия из групп на ЧМ не выходила.

Франция – дважды чемпион и еще трижды медалист. Если выходит из группы (в последних шести турнирах), то проходит первую стадию (1/4 в 2014-м) или вообще добирается до финалов, где выигрывает два из трех (1998, 2006, 2018).

Польша дважды занимала третьи места, но это было слишком давно. Из группы она не выходила с 1986-го, когда проиграла бразильцам 0:4. С тех пор три попытки были неудачными, получилось выйти лишь с четвертой.

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Явные фавориты легко пройдут дальше или оба матча сложатся тяжело для Аргентины и Франции?

Фото: REUTERS/Pedro Nunes, Hannah Mckay