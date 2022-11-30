ЧМ-2022 в Катаре
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Еще две пары 1/8 финала: Аргентина – Австралия и Франция – Польша. Фавориты легко победят?

Сборная Австралии по футболу Сборная Австралии по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Сборная Польши по футболу Сборная Польши по футболу
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
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Или помучаются?

В группах C и D сыграны все матчи, развязка вышла жаркой и местами неожиданной.

В группе D досрочно вышла Франция. В последнем туре она сохранила первое место, у остальных трех команд были шансы на второе. Тунис победил французов (1:0), но даже этого не хватило – Австралия неожиданно убрала с дороги Данию (также 1:0) и финишировала на второй строчке.

Тем же вечером решилась судьба команд в группе С. Перед третьим туром шансы были у всех. Аргентина выиграла 2:0 у Польши и стала первой. Соперник занял второе место с лучшей разницей, чем у Мексики, которая хоть и выиграла 2:1 у Саудовской Аравии, но так и не забила столь необходимый третий гол для выхода.

Когда и где сыграют?

Аргентина vs Австралия – 3 декабря (суббота) в 22:00 в Аль-Райяне на «Ахмед Бин Али Стэдиуме». Эта игра пройдет сразу после матча Нидерландов и США.

Франция vs Польша – 4 декабря (воскресенье) в 18:00 в Дохе на арене «Аль-Тумама». А после них сыграют англичане и сенегальцы.

Победитель пары Аргентина – Австралия сыграет с победителем дуэли Нидерланды – США. В другой части сетки лучшая команда из пары Франция – Польша выйдет в четвертьфинале на Англию или Сенегал.

Как играли раньше?

Аргентина как-то раз не пропустила Австралию на чемпионат мира. В квалификации к ЧМ-1994 была странная ситуация в Южной Америке – девять команд поделились на две группы: там где пять – выходило напрямую две команды, где четыре – выходила одна, а вторая участвовала в стыках. Туда и влетела Аргентина, получившая 0:5 от Колумбии.

В стыковых матчах она попала на Австралию. 1:1 в гостях, 1:0 благодаря автоголу – дома. Команда с Симеоне, Батитустой, капитаном Марадоной и отцом Алексиса Мак Аллистера со скрипом выбралась на ЧМ.

Еще один матч – победа аргентинцев 4:2 на Кубке конфедераций. Остальные – четыре товарищеские игры, из которых Аргентина выиграла три, а первый – в 1988-м – проиграла 1:4.

Франция у Польши выиграла почти половину – восемь из 17 матчей. Но не товарищеские были достаточно давно – в квалификации к Евро-1996 соперники дважды сыграли вничью.

Больше вспоминать перед этим матчем будут игру за третье место на ЧМ-1982 – там Польша с Бонеком, Шармахом и Лято выиграла бронзовые медали, уложив 3:2 французов, которые оставили в запасе Мишеля Платини.

Кто как выглядит в плей-офф ЧМ?

Аргентина дважды выигрывала чемпионат мира и три раза добиралась до финала. Если считать с момента с полноценными плей-офф (с 1986 года), то первый раунд они проходили шесть раз из восьми. В последнее время чаще всего Аргентина останавливалась в четвертьфинале – так было в 1998-м, 2006-м и 2010-м. А в 1994-м и 2018-м не удалось преодолеть и стадию 1/8 финала.

Австралия лишь однажды играла в плей-офф – в 2006-м все закончилось для нее после непонятного пенальти в игре с Италией, реализованного Тотти – 0:1. С тех пор Австралия из групп на ЧМ не выходила.

Франция – дважды чемпион и еще трижды медалист. Если выходит из группы (в последних шести турнирах), то проходит первую стадию (1/4 в 2014-м) или вообще добирается до финалов, где выигрывает два из трех (1998, 2006, 2018).

Польша дважды занимала третьи места, но это было слишком давно. Из группы она не выходила с 1986-го, когда проиграла бразильцам 0:4. С тех пор три попытки были неудачными, получилось выйти лишь с четвертой.

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Фото: REUTERS/Pedro Nunes, Hannah Mckay

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