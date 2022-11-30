ЧМ-2022 в Катаре
Блог

Польша выходила в плей-офф из-за преимущества над Мексикой по карточкам! Вот как работает это правило

Сборная Мексики по футболу Сборная Мексики по футболу
Сборная Польши по футболу Сборная Польши по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Футбол Футбол

До 95-й минуты матча Саудовская Аравия – Мексика у сборных Польши и Мексики были идентичные показатели по итогам группового этапа ЧМ: 4 очка, разница мячей 2-2, ничья в очной встрече. 

В таких случаях считают карточки. 

Вернее – штрафные баллы за предупреждения и удаления. Их начисляют так: 

• Желтая карточка -1 балл • Непрямая красная -3 балла • Прямая красная -4 балла • Желтая карточка и прямая красная -5 баллов

Если штрафные очки идентичные, бросают жребий. 

Какой был расклад по карточкам? 

Польша – 5 штрафных баллов (5 желтых)

Мексика – 8 штрафных баллов (8 желтых)  

Когда Мексика нахватала столько карточек?  

2 карточки с Польшей, 4 – с Аргентиной, 2 – с Саудовской Аравией. 

Чем все закончилось? 

Карточки не пригодились, потому что Саудовская Аравия забила на 5-й добавленной минуте – Польша вышла по разнице мячей. 

Плакат с Роналдо, бутсы Пеле и вувузела. Найдите культовые предметы чемпионатов мира

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Hamad I Mohammed

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные