Польша выходила в плей-офф из-за преимущества над Мексикой по карточкам! Вот как работает это правило

До 95-й минуты матча Саудовская Аравия – Мексика у сборных Польши и Мексики были идентичные показатели по итогам группового этапа ЧМ: 4 очка, разница мячей 2-2, ничья в очной встрече.

В таких случаях считают карточки.

Вернее – штрафные баллы за предупреждения и удаления. Их начисляют так:

• Желтая карточка -1 балл • Непрямая красная -3 балла • Прямая красная -4 балла • Желтая карточка и прямая красная -5 баллов

Если штрафные очки идентичные, бросают жребий.

Какой был расклад по карточкам?

Польша – 5 штрафных баллов (5 желтых)

Мексика – 8 штрафных баллов (8 желтых)

Когда Мексика нахватала столько карточек?

2 карточки с Польшей, 4 – с Аргентиной, 2 – с Саудовской Аравией.

Чем все закончилось?

Карточки не пригодились, потому что Саудовская Аравия забила на 5-й добавленной минуте – Польша вышла по разнице мячей.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Hamad I Mohammed