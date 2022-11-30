Польша выходила в плей-офф из-за преимущества над Мексикой по карточкам! Вот как работает это правило
До 95-й минуты матча Саудовская Аравия – Мексика у сборных Польши и Мексики были идентичные показатели по итогам группового этапа ЧМ: 4 очка, разница мячей 2-2, ничья в очной встрече.
В таких случаях считают карточки.
Вернее – штрафные баллы за предупреждения и удаления. Их начисляют так:
• Желтая карточка -1 балл • Непрямая красная -3 балла • Прямая красная -4 балла • Желтая карточка и прямая красная -5 баллов
Если штрафные очки идентичные, бросают жребий.
Какой был расклад по карточкам?
Польша – 5 штрафных баллов (5 желтых)
Мексика – 8 штрафных баллов (8 желтых)
Когда Мексика нахватала столько карточек?
2 карточки с Польшей, 4 – с Аргентиной, 2 – с Саудовской Аравией.
Чем все закончилось?
Карточки не пригодились, потому что Саудовская Аравия забила на 5-й добавленной минуте – Польша вышла по разнице мячей.
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Hamad I Mohammed
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