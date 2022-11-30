«Стойкость я получил от мамы». Портрет тренера Австралии, который помогал Хиддинку на ЧМ-06

Первая громкая неожиданность группового этапа ЧМ-2022 – Австралия вышла в плей-офф. Она опередила Тунис и лихо зажигавшую в квалификации Данию, да еще и минимально обыграла обе эти команды.

Кто же руководит этой командой?

Арнолд дважды сменял голландцев в сборной Австралии и чуть не провалился на Кубке Азии

59-летний Грэм Арнолд – теперь уже точно легенда австралийского футбола. Что мы о нем знаем вкратце:

• Играл форварда, немало забивал в чемпионатах Бельгии и Нидерландов («Рода», «Льеж», «Шарлеруа», НАК). Он в десятке лучших бомбардиров сборной (19 мячей).

• Во время игровой карьеры даже потренировал в паре матчей, но полноценно включился в процесс в 1998-м – стал играющим тренером австралийского клуба «Нортен Спирит».

• В сборной Австралии несколько лет работал ассистентом, потом возглавил ее сам после отъезда Гуса Хиддинка в Россию по окончании ЧМ-2006. В следующем году на Кубке Азии австралийцы едва не опозорились в группе с Оманом, Таиландом и Ираком, а в плей-офф проиграли японцам по пенальти (Харри Кьюэлл – один из тех, кто подвел в серии).

• Дальше – работа с молодежью, клубы (обновил множество рекордов в австралийском чемпионате), а в 2018-м – возвращение в сборную. Привычно сменил голландца после ЧМ, на этот раз Берта ван Марвейка.

Факты из личной жизни: рано потерял родителей, не взял на ЧМ зятя и разругался с журналистом

• Австралия вышла на ЧМ-2022 благодаря серии пенальти в матче против Перу. Арнолд во время исполнения гимна смотрел на небо. И просил о помощи родителей. Прежде всего, маму.

Она умерла почти 40 лет назад от рака груди, а через несколько лет скончался отец. «Грэм, у тебя есть особый талант в жизни – используй его. Не будь бездельником, как твои друзья», – это последнее, что он услышал от матери. «Я сбился с пути примерно на год, – вспоминал он период после ее смерти. – Полностью забросил футбол, крикет, все что можно. Просто тусовался без остановки».

Потом покончил и с этим. А в следующие 15 лет забил больше сотни голов на профессиональном уровне.

• В семье вообще было тяжело. Арнолды долго жили в переоборудованном гараже дома бабушки. Отец был слишком жестким. Грэм вспоминал, что после двух голов в ворота Новой Зеландии за сборную он позвонил ему, но не услышал в голосе никакой радости, потом они долго не разговаривали.

«Мы никогда не ходили куда-нибудь на семейный ужин, никогда. Мой папа был в пабе каждый день, каждую ночь. Я мог бы сосчитать по пальцам одной руки, сколько раз мы вчетвером сидели вместе за обеденным столом».

Когда его спрашивали, мог бы он отблагодарить отца за стойкость, Арнолд отвечал: «Нет. Стойкость я получил от мамы».

• Перед ЧМ-2022 Арнолд не взял Трента Сэйнсбери – защитника сборной Австралии и мужа своей дочери. А ведь этот парень выигрывал с австралийцами Кубок Азии и ездил с ними на Кубок конфедераций и прошлый чемпионат мира.

«Не знаю, разозлился ли он, но это было единственное, что я мог сделать», – сказал Арнолд. Он объяснил невызов Сэйнсбери тем, что тот не играл с сентября (кстати, в катарской лиге).

Не взял зятя на ЧМ – семейная драма у тренера Австралии. Говорит, не мог поступить иначе

• У Арнолда не всегда хорошо складывались отношения с журналистами. О главном конфликте в своем телеграм-канале рассказал комментатор Николай Саприн. Несколько лет назад Арнолд в прямом эфире местного телевидения потребовал извинений от ведущего программы за претензии в свой адрес, а услышав их еще раз, просто закончил интервью. И получил массу критики за свое поведение.

Зато в следующие годы установил множество рекордов в австралийской лиге с «Сиднеем». И заявил, что сожалеет о былых срывах.

«Возможно, именно вы и изменили мой путь в той ситуации, – размышлял вслух Арнолд, встретившись с тем же самым ведущим в одном из подкастов. – Потом я уехал на Бали с женой и сказал, что не хочу больше быть таким человеком. Друзья и люди рядом со мной знают, кто я, и что я не настолько плох».

Как Хиддинк вернулся на помощь Арнолду: приехал на один матч, пока не было ассистентов

Хиддинк еще осенью 2021-го завершил тренерскую карьеру, но через год вдруг полетел к австралийцам. Арнолд рассказывал: «Однажды ночью у меня появилась безумная идея вернуть человека, который так много помог мне в жизни и карьере».

«Арни сказал: «Хочу, чтобы ты приехал», – рассказывал Хиддинк. – Я согласился, не сомневаясь ни секунды».

Хиддинк побывал на тренерской скамейке в товарищеской игре против Новой Зеландии – последней домашней перед ЧМ, пока ассистенты Арнолда ездили просматривать соперников. На сам ЧМ не полетел, но помог и без этого, оценивая игроков для заявки и мотивируя их.

«Для Грэма он – как отец», – говорил брат Арнолда Колин об отношении к Хиддинку.

Австралия с Арнолдом и Хиддинком злила Кэйхилла и вышла из группы на ЧМ

На ЧМ-2006 Австралия вышла, лучше исполнив послематчевые пенальти в ответной стыковой игре с Уругваем. Хиддинк подумывал заменить перед ними голкипера Шварцера на Калача, но у него просто не осталось замен. Да и хорошо – Шварцер отразил два удара, а Австралия поехала на турнир. Спустя почти 17 лет Арнолд сделал вратарскую замену перед пенальти в стыке с Перу – поставил Редмэйна вместо Райана, тот отбил решающий пенальти и вывел австралийцев на ЧМ.

На старте ЧМ-2006 австралийцы до 84-й минуте проигрывали Японии в Кайзерслаутерне, но потом дубль Кэхилла вместе с голом ветерана Алоизи принес победу 3:1. Кстати, Кэйхилл начал игру в запасе, и именно Арнолд должен был сообщить ему об этом. Игрок разозлился, вышел на замену и сделал результат.

С бразильцами тягаться было тяжело, не удались начало и конец второго тайма (0:2), а с хорватами – в матче с легендарными тремя желтыми карточками Шимунича – Кьюэлл за 11 минут до конца вытащил нужную ничью. Остановить австралийцев в плей-офф смог лишь судья Канталехо и его пенальти в пользу Италии.

«Арни спрашивал меня после того ЧМ, его ли это работа – тренировать. Конечно, его. Он отлично развил себя», – вспоминал Хиддинк. Подробно историю о пути Австралии на ЧМ-2006 мы рассказывали в отдельном материале:

Прекрасная Австралия Хиддинка, которая вышла в плей-офф ЧМ-2006. Как это было

Австралия с Арнолдом переживала непростой период, но раньше всех адаптировалась на ЧМ и стала успешной

«Я был в одном шаге от того, чтобы стать самым ненавидимым человеком в Австралии, – вспоминал Арнолд в интервью Sydney Morning Herald серию пенальти в игре против Перу. – Игроки чувствовали полное отсутствие поддержки со стороны нации. Люди хотели, чтобы мы потерпели неудачу».

Он вернулся через два дня после той игры и рухнул на диван: «Хотел пересмотреть эту серию пенальти. Я ведь до сих пор ее не видел».

В Катар сборная Австралии прилетела первой – за девять дней до матча. Арнолд решил, что его команда сможет лучше всех адаптироваться – слишком уж отличается погода, да и лучше было как можно быстрее понять, что это за стадионы с кондиционированием.

На старте ЧМ Австралия проиграла Франции, но следующие два матча Австралия выиграла минимально и сенсационно. Теперь в стране дикий праздник, а Арнолд уже повторил достижение Хиддинка.

Австралия сыграет в первый же день плей-офф. В субботу, 3 декабря она встретится с победителем группы С – Аргентиной, Польшей или даже Саудовской Аравией. Матч пройдет в Аль-Райяне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, John Sibley; Gettyimages.ru/Robert Cianflone; globallookpress.com/Nigel Keene