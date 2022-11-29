Англия и США – в плей-офф, Иран остался в одном голе от 1/8 финала. Итоги группы В

Уэльс провалился.

Группа B тоже закончила групповой этап. Такой мы ее запомним:

Англия закончила групповой этап с двумя разгромами: в первом туре накидали Ирану (6:2), в третьем – Уэльсу (3:0). Да, с США между было тяжеловато, но семь очков – это с запасом первое место.

Некоторые впечатлили индивидуально: Маркус Рэшфорд забил три мяча (в третьем туре дубль) и делит первое место в гонке бомбардиров с Коди Гакпо, Килианом Мбаппе и Эннером Валенсией. А Харри Кейн ассистировал на три мяча – и сравнялся с Жорди Альбой в гонке лучших по голевым передачам.

Наверняка многих удивит: Англия не выигрывала группу на ЧМ с 2006-го. Тогда тоже были две победы и ничья. Тогда в 1/8 финала прошли Эквадор, но тормознули на классической Португалии в серии пенальти (с последним ударом юного Криштиану Роналду).

США прошли группу без поражений – красиво. А ведь они одна из самых молодых команд турнира (средний возраст – 25,2 года, моложе только Гана) и во многом ориентированы скорее на домашний турнир-2026.

Разогнались с ничьих против Уэльса и Англии, а в третьем туре обыграли Иран – единственный гол на счету Кристиана Пулишича. Нападающий «Челси» отправил сборную в плей-офф ценой травмы – забил перед перерывом, а на второй тайм уже не вышел. Здоровья!

Ирану – до свидания. Самая настойчивая команда этого чемпионата (забили три гола после 90-й минуты) так и не пробила США, хотя хватило бы одного мяча и ничьей. А от пропущенного не спас даже героически вернувшийся после жуткой травмы вратарь Алиреза Бейранванд.

Мехди Тареми закончил турнир с неплохой статистикой 2+1 – неочевидный герой уровня Эннера Валенсии.

Уэльс зацепил ничью с США на старте, но в целом не впечатлил. Против Англии держались тайм, но все равно проиграли 0:3.

Остается радоваться тому же, чему и до турнира: приехали на ЧМ впервые c 1958-го, к тому же Гарет Бэйл забил на чемпионате мира – задача самый минимум. Жаль, что мотивационная речь Майкла Шина не сработала.

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Впереди у Англии матч 1/8 финала с крепким Сенегалом. А молодых звезд США ждет серьезная проверка Голландией Луи ван Гала.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; REUTERS/Hannah Mckay