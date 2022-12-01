Стримы Луиса Энрике – космос: говорит о философии (сборная Испании = стоицизм) и сексе

Cобрали самые сочные реплики.

Пресс-конференции на крупных турнирах обычно скучные и банальные. Мы постоянно слышим фразы-штампы («матч будет/был сложным», «сделаем все ради победы», «хорошо/плохо сыграли в обороне/атаке») и минимум ярких мыслей.

Еще пресс-конференции сильно ограничивают круг вопросов конкретным событием. Вряд ли перед матчем с Японией будет уместно спрашивать у тренера, что он ел на завтрак, одобряет ли он секс перед играми и чем футболисты занимаются в отеле перед отбоем.

Бросить вызов обыденности решил Луис Энрике. Перед чемпионатом мира тренер сборной Испании сообщил, что стал стримером на Twitch. И на ЧМ-2022 в Катаре будет по возможности регулярно выходить на связь (исключение – дни матчей).

***

Луис Энрике точно войдет в историю, потому что до него подобного никто не делал даже в клубном футболе, который стал более открытым как минимум благодаря реалити от Amazon и Netflix.

«Идея заключается в том, чтобы установить прямые отношения с вами, болельщиками, – объяснял Энрике. – Отношения без фильтров, более спонтанные и естественные. Думаю, это будет интересно для всех».

Формат максимально простой – Энрике начинает трансляцию, говорит пару слов от себя, а дальше отвечает на любые вопросы. Можно спросить о предстоящем матче, велосипедах, еде, карьере игрока, любимой музыке, отношении к жизни и футболу. Короче, обо всем.

Энрике строит сборную Испании на принципах стоицизма

Пожалуй, самое интересное открытие из стримов – увлечение Луиса Энрике философией стоицизма. Появилась она в конце четвертого века до нашей эры в Древней Греции, но самые известные философы-стоики жили во времена Римской империи: Сенека, Эпиктет и римский император Марк Аврелий.

Стоицизм – практичная философия, в ее центре вопрос о том, как прожить счастливую жизнь. Центральная идея стоицизма – дихотомия контроля, то есть умение разделять вещи на те, которые мы можем контролировать, и те, которые нет. Не нужно переживать из-за того, на что мы не в силах повлиять, это нужно просто принять.

В спорте это, например, победа. Она находится вне власти спортсмена, но он может выложиться по-максимуму (это зависит от него), чтобы достичь ее. Эпиктет считал, что мы можем контролировать только мнения, желания и стремления, влечение и уклонение, наши действия. Остальное – вне нашей власти. Согласно стоикам, все события в нашей жизни нейтральны, мы сами их интерпретируем.

Энрике рассказал, что много читает о стоицизме. Ему нравятся Сенека, Марк Аврелий и Эпиктет. Тренер также рекомендовал книгу «Человек в поисках смысла» австрийского психиатра и психолога Виктора Франкла. Он не стоик, но придумал целое направление в психологии – логотерапию, – которое стоит на принципах стоицизма.

«Мы стараемся использовать аргументы и стратегии, чтобы игроки, у которых, возможно, не было возможности узнать о стоицизме, могли поискать информацию. Речь об образе жизни, которому более 2000 лет и который до сих пор остается эталоном. Быть добродетельным человеком, вести себя соответственно», – говорил Энрике.

Луис называет сборную Испании «стоической во всех смыслах»: «Некоторые из наших установок посвящены тому, чтобы не жаловаться. Когда кто-то делает замечание или что-то не очень позитивное происходит, наш игрок выходит и говорит: «Мы стоики». Мы стоически терпим. Мы пройдем через это и все, что должно случиться».

Тренер считает подобное мышление «важным»: «Стоицизм кажется мне очень разумным подходом к жизни. Он приносит много позитива и не имеет негатива».

Энрике разрешает игрокам вино и секс. Матч с Коста-Рикой анализировал около 4 часов

Тренеру можно задать любой вопрос. Какой-то парень спросил, пробовал ли Энрике яичное мороженное. Луис с улыбкой ответил, что нет. И подробно описал свой ужин: пять вареных яиц с салатом, фруктами, орехами и помидорами, немного рыбы и сладкого картофеля. Другой зритель спросил, что Энрике думает о гравийных велосипедах (Луис любит велогонки и велики).

Перед одним из последних стримов Энрике предупредил, что устал, но на связь все же вышел: «Мы легли спать в два-три часа ночи и встали рано, чтобы проанализировать матч. Игроки смогли больше отдохнуть. Сегодня они увиделись с семьями. Я чувствую усталость и с нетерпением жду, когда лягу спать. Но стрим необходим!»

Тренер с удовольствием отвечает на вопросы о неочевидных моментах из жизни сборной Испании. Например, он не запрещает игрокам алкоголь: «Игроки могут выпить по бокалу вина. Это нормально. Дело не в том, чтобы устанавливать нелепые правила. Лично я предпочитаю пиво кока-коле». Телефонами можно пользоваться в свободное время и в автобусе. На тренировках, теории и в столовой это контролируют.

Штрафы в сборной Испании тоже есть. «Да обычные штрафы. Опоздавшие платят, плюс им запрещено пользоваться мобильниками в столовой. Штрафы начинаются со 100 евро и удваивается – 200, 400... И так далее до бесконечности. В дни матчей платишь вдвое больше, но штрафы приносят мало, потому что опоздавших почти нет».

Секс в сборной тоже не запрещается.

«Понятно, что участвовать в оргии за день до матча не лучшая идея, но в рамках здравого смысла [можно]. Каждый со своей девушкой, со своей женой или с кем хочет.

Здесь, в сборной – нет, [не получится], потому что мы находимся в тренировочном лагере. Когда игроки в расположении клубов, они спят дома. Если они занимаются сексом, если им это нужно и приносит пользу, тогда я вообще не беспокоюсь. Я за то, чтобы игроки жили своей максимально привычной жизнью.

Я считаю это важным. Я как игрок, ну... когда мы могли, моя жена и я... Мы делали то, что должны», – рассказывал Энрике.

Еще тренер любит пошутить над Ферраном Торресом, который встречается с его дочерью. Во время стрима у него спросили, кто проводник его идей на поле: «Это очень просто: Ферран Торрес. Иначе моя дочь поймает меня и отрубит мне голову». На стриме перед Германией у тренера спросили, что он сделает, если Ферран отпразднует гол, засунув большой палец в рот (так футболисты объявляют, что ждут ребенка): «Я сразу же заменю его. И он никогда больше не выйдет на поле. Шутка!»

Еще, например, Энрике рассказал немного о том, как разбирает матчи. Анализ игры с Коста-Рикой (7:0) занял у него три-четыре часа: «Мы тратили гораздо больше времени на совершенствование своей модели игры, чем на соперников. Я трачу 60% на нашу команду и 40% на соперников. Мы всегда хотим владеть мячом, и футболист должен быть обучен многим игровым ситуациям, чтобы понять это».

Ну, и реплики по некоторым другим темам.

• Об отношениях с медиа: «Я не читаю прессу не потому, что не уважаю ее. А потому, что у них нет всей информации. Я так хорошо владею собой, что на меня не могут повлиять чьи-то слова, основанные на чувствах и ощущениях.

Профессия журналиста сильно отличается от моей. Я их уважаю, но это анализ апостериори, после того, как известен результат. Есть люди, которые тоже этим занимаются и делают это плохо, но я не вмешиваюсь. А болельщику остается только наслаждаться командой, радоваться или огорчаться. Страдать или наслаждаться».

• Ставит зрелище выше результата: «Мы сбились с пути в футболе. Первое, чему надо научить тренеров, что футбол – это шоу, зрелище, ведь на тебя смотрит много людей. Это как пойти на скучный спектакль. [После такого] в театр просто никто не будет ходить.

Проблема в том, что цена победы так велика, что все думают об обороне. У меня другой взгляд. Может быть, я просто глуп. Но такой путь полезнее для игрока. Не знаю, выиграем мы или проиграем, нет никаких гарантий. Но говорю игрокам показывать наш футбол. Не в нашем стиле прохлаждаться или защищаться при счете 1:0».

• О музыке: «Стараемся включать музыку в автобусе. Они врубают музыку, которая нравится им, молодым, но я предпочитаю классику. Мне нравится музыка, она создает позитив, готовит к матчам».

• Месси или Роналду: «Несомненно, Месси. Криштиану запомнится как один из лучших игроков всех времен, но Лео оказал гораздо большее влияние на футбол. Мы можем сравнить их голевые рекорды, но все остальное несравнимо».

Стримы очень популярны: один пробил миллион просмотров, на канале 700+ тысяч подписчиков

За пару недель на канале Энрике на Twitch уже более 730 тысяч подписчиков. Одна запись стрима уже пробила миллион просмотров. Остальные ролики собрали от 300 до 900 тысяч. Его первый стрим на пике смотрели 152 тысячи человек, более 79 800 человек оставили комментарии.

А теперь немного о Twitch. У них более 26 миллионов ежедневных активных пользователей, подавляющее большинство – молодежь в возрасте от 16 до 24 лет. Эта возрастная группа составляет 41% пользователей платформы, за ней следует возрастная группа 25-34 лет – 32%. По мнению аналитиков из Blinkfire, Энрике, возможно, хочет привлечь молодую аудиторию и сделать ее ближе к сборной Испании.

***

Отношение к стримам Энрике неоднозначное. Тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини считает, что они принесут больше проблем, чем пользы. Якобы и так много людей настроены против Энрике из-за его решений, а тут он еще и выставляет себя напоказ в соцсетях, привлекая к себе внимание. Пеп воздержался от оценок и только порадовался за Энрике, который, по его словам, получает удовольствие от стримов.

А вот Ибай Льянос, топовый испанский стример (летом он побил рекорд Twitch, собрав 3,3 млн зрителей во время трансляции), очень доволен решением Энрике. И считает, что благодаря этому Испания может выиграть чемпионат мира:

«Мне очень нравится, что он это делает. По какой-то причине медиа немного расстроились из-за стримов Энрике на Twitch. Они считают, что стриминг не для него.

Я искренне верю, и это не шутка, что если Испания выиграет чемпионат мира, то это произойдет благодаря Twitch. Я объясню: это объединяет команду, и они получают любовь, которую, если бы не платформа, они бы не получили».

Фото: globallookpress.com/Robert Michael/dpa; REUTERS/Albert Gea; Gettyimages.ru/David Ramos;