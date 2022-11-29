Счастье Сенегала после первого плей-офф ЧМ с 2002-го. Победа в часть Папа Бубы Диопа!

У чемпионов Африки новое счастье.

Сборная Сенегала выиграла у Эквадора в третьем туре ЧМ-2022 (2:1) и с шестью очками вышла из группы. Классно быть сенегальцем в 2022-м – как минимум в футболе сплошные праздники.

В начале года Сенегал лучше Египта пробил послематчевые пенальти и впервые стал чемпионом на континенте.

Теперь – новое счастье.

ЧМ-2022 начался для Сенегала с обидного поражения от Нидерландов 0:2 – оба гола пропущены в конце. Зато потом команда уверенно обыграла Катар (3:1) и в решающем матче превзошла Эквадор. Итог – второе место вслед за Нидерландами.

Четыре года назад на ЧМ в России в третьем туре сенегальцев без плей-офф оставил пропущенный от Колумбии гол на 74-й минуте. Сейчас свой победный они забили на 70-й.

Сборная Эквадора просто убита эмоционально. Старт с четырьмя очками позволял сыграть вничью в последнем туре, но из этого ничего не вышло. Они едут домой.

Главный тренер Сенегала Алиу Сиссе – легенда навсегда. Он был капитаном сборной в их первом финале Кубка Африки и дошел до четвертьфинала ЧМ (все это в 2002-м). Спустя 20 лет – тренерские достижения: два финала Кубка Африки, один из которых победный, а также выход в плей-офф ЧМ.

А вообще чаще Сенегала из группы на ЧМ среди африканских сборных выходили только нигерийцы (трижды).

И как же символично, что Сенегал вышел в плей-офф 29 ноября. Именно в этот день ровно два года назад умер Папа Буба Диоп – автор первого гола сборной Сенегала в истории ЧМ (победный в ворота Франции в 2002-м).

Фанаты вспоминали его во время игры с Эквадором, а игроки – после.

• Минус Сенегала – слабое начало: в первых таймах на Кубке Африки был лишь один забитый гол из девяти. На ЧМ получилось чуть лучше – два из пяти до перерыва. Хотя и оба на 40-х минутах.

• До ЧМ в последних 24 матчах Сенегал пропускал не более одного гола (последний раз больше одного влетело два года назад от Марокко). Но на ЧМ пропущенные мячи были в каждом матче. Зато атака все исправила.

• Семь разных игроков в составе Сенегала отметились результативными действиями – забивали Диа, Дьедиу, Дьенг, Сарр и Кулибали, а ассисты на счету Якобса и Ндиая.

Веселые разноцветные фанаты Сенегала – настоящее украшение стадионов. Денис Романцов рассказывал, как задорно на матче с Нидерландами выступала болельщицкая группа из 80 человек с западноафриканскими барабанами, фанфарами и саксофонами. В Доху прилетел даже мэр Дакара.

Они верили в своих парней и без Мане, а еще – в магию цифры «2»: все успехи в стране в последние 30 лет связаны с годами с двойкой на конце. Мы писали об этом в предыдущем фотопосте.

Сенегал сыграет 4 декабря в Аль-Хауре против победителя группы В, которым с большей долей вероятности станет Англия. Матч 1/8 финала начнется в 22:00 по московскому времени.

Фото: REUTERS/Issei Kato, Jennifer Lorenzini, Stephane Mahe, Dylan Martinez; Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Buda Mendes, Elsa