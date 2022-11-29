Нидерланды и Сенегал – в плей-офф, Эквадору – респект и до свидания! Итоги группы А

У Катара антирекорд для хозяев.

Все! В группе А прошли все матчи. Мы знаем участников плей-офф и тех, для кого ЧМ на этом закончился.

🇳🇱 На первом месте – сборная Нидерландов . В последнем туре Катар прибили звезды: Коди Гакпо забил в третьем матче подряд, во втором тайме добил Френки Де Йонг (2:0).

Гакпо, кстати, стал всего лишь вторым игроком в истории, открывавшим счет во всех трех матчах группового этапа ЧМ. Первым был итальянец Алессандро Альтобелли в 1986 году.

Луи ван Гал не без проблем, но достаточно спокойно прошел группу. Плюс к плей-офф вернулся Мемфис Депай. Пока видно, что не в оптимальных кондициях, но до 1/8 есть еще время.

🇸🇳 Сенегал – в плей-офф! В решающий момент чемпионы Африки собрались и обыграли Эквадор (2:1) : открыли счет с пенальти, пропустили после стандарта, но сразу вышли вперед – решающий гол на счету капитана Калиду Кулибали.

За травмированного Садьо Мане отработали командными усилиями: забили пять разных футболистов (Дьенг, Диа, Дьедиу, Сарр и Кулибали), еще двое – ассистировали (Якобс и Ндиай).

На ЧМ-2018 команде Алиу Сиссе не повезло – пропустили в 1/8 финала Японию только по очкам Fair Play. Сейчас Сенегал все-таки добрался до плей-офф. Даже без Мане.

🇪🇨 Эквадор потерпел всего лишь второе поражение в 2022 году (первое было в марте от Парагвая) и лишь второй раз пропустил больше гола за игру (Парагвай тогда же забил 3) – и это стоило команде плей-офф.

Вдвойне обидно, что для прохода дальше хватило бы и ничьей – любимого результата Густаво Альфаро. В этом году из 13 матчей 8 закончились вничью. Да и на Копа Америка годичной давности тоже были 3 ничьих в 5 играх.

Зато Эннер Валенсия провел выдающийся турнир!

🇶🇦 Катар зафиксировал антирекорд для сборных-хозяек. Три поражения в трех матчах, разница голов – 1:7. Не сказать, что выглядели совсем безнадежно, но ни одного очка не набрали – даже у ЮАР-2010 это получилось (там вообще было 4).

***

Теперь Нидерланды и Сенегал ждут соперников по плей-офф. Группа А выходит на группу B с Англией, Ираном, США и Уэльсом. Нидерланды получат команду со второго места, Сенегал – победителя группы. Все станет известно уже после вечерних матчей.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez