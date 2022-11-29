ЧМ-2022 в Катаре
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Экстренный разговор Азара и Куртуа: отрицают ссору (и драку) с Вертонгеном и вообще конфликты в Бельгии

Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Роберто Мартинес Роберто Мартинес
Ян Вертонген Ян Вертонген
Эден Азар Эден Азар
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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Даже пессимизм КДБ – не проблема.

Вокруг сборной Бельгии неспокойно.

Команда со скрипом обыграла Канаду в первом туре ЧМ-2022, а затем проиграла Марокко. Шансы на выход в плей-офф резко ухудшились, как и настроение в команде.

Появилось слишком много инсайдов о конфликтах внутри. Пришлось принимать меры и внепланово высказываться.

Что за инсайды? Медиа пишут о ворохе конфликтов

Бельгийские и французские медиа (L’Équipe, RTL и Onze Mondial) стреляют деталями из сборной:

• Атмосфера в команде очень плохая.

• После игры с Марокко Кевин де Брюйне, Эден Азар и Ян Вертонген поссорились: Азар накричал на Вертонгена из-за медленной игры защиты. Парней успокаивал Ромелу Лукаку.

• Де Брюйне и Тибо Куртуа не разговаривают друг с другом несколько лет (если так, мы наверняка знаем почему).

• Азар и Леандро Троссард тоже игнорируют друг друга.

• Лукаку конфликтует с конкурентом/партнером по атаке Миши Батшуайи.

• Игроки раскритиковали решения главного тренера Роберто Мартинеса на специальной встрече между собой.

Даже с пресс-конференцией перед игрой с Хорватией нечто странное.

Изначально с медиа должны были общаться Янник Феррейра Карраско и Артюр Теате. По данным RTL, их собирались заменить на Вертонгена и Азара. А в итоге вместе с Эденом к журналистам отправили Куртуа.

«Несомненно, будет заявление, – говорил в подкасте к ЧМ бельгийский спортивный репортер Эдди Демарез. – Нельзя просто так убрать пару игроков и заменить их ключевыми».

Конфликт между лидерами мог зародиться намного раньше – из-за странных слов КДБ

Год назад Кевину де Брюйне еще сошли с рук слова «Мы «лишь» Бельгия» после поражения от Италии в Лиге наций. Перед первым матчем на ЧМ-2022 появилась его цитата о потенциале бороться за золото: «Никаких шансов, мы слишком стары. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров».

И она, похоже, не понравилась даже партнерам внутри, не то что болельщикам. 0:2 от Марокко взбесили Яна Вертонгена, он высказался с явным намеком на фразу Де Брюйне: «Предполагаю, что мы плохо атакуем, потому что наши атакующие игроки слишком старые». Непохоже, что это был сарказм.

Тренер Мартинес после игры с Марокко говорил, что внутри команды есть напряжение, но сравнивал с семьей: не может быть разногласий, только если нет эмоций. При этом он уверял: «Я видел, как команда была сосредоточена, внутри здоровая атмосфера, все усердно работали».

Похоже, это не совсем так.

И что говорят лидеры Бельгии? Уверяют: внутри все спокойно, драться с Вертонгеном нет смысла, а Де Брюйне на самом деле верит в победу на ЧМ

Азар и Куртуа спокойно отвечали на вопросы чуть больше получаса. Без громких заявлений – очевидно, все хотели сгладить шум.

• Азар сказал, что после матча с Марокко ничего особенного не случилось – только хорошая встреча всем составом: сказали себе, что не оправдывают ожидания и должны играть лучше. «Мы много чего наговорили. Некоторым это не понравилось», – аккуратно признал Эден.

«Я первым пришел в раздевалку, – рассказал Куртуа. – Говорил тренер. Но ничего такого не происходило. Слишком много лжи вокруг последнее время и разговоров о том, чего не было».

• Утверждают, что отношения у Азара с Вертонгеном всегда были хорошими, а ссор сейчас не возникало. «Я не дрался с ним и не собирался этого делать, он же крупнее меня», – Эден попытался отшутиться.

Разговор с Вертонгеном он пересказал так: «Парни знают меня и мой юмор. Ян спросил, говорил ли я про медленную защиту. Я, смеясь, ответил: «Ну, ты не слишком-то быстр уже». И он согласился».

• Бельгийцы уверяют, что в цитате Де Брюйне тоже ничего страшного: «Иногда в интервью что-то говорится шутки ради, – отреагировал Азар. – Он верит в победу на ЧМ. Просто хотел сказать, что мы стали на четыре года старше».

Куртуа добавил, что вообще не считает возраст важным фактором и привел в пример Карима Бензема, Луку Модрича и Лео Месси.

• Еще капитан бельгийцев говорил о том, что в игре с Марокко выполнили не все тренерские установки. «Мы просто чересчур суетились. Это странно, ведь у нас многие сыграли более сотни матчей за сборную», – нашел такое объяснение.

• Куртуа подчеркнул: «Нет, мы не слишком старые. Но и не слишком хороши». И завершил угрозой: «Мы не знаем, кто [сливает информацию из раздевалки], но если найдем – это будет его последний день в нашей команде. Лучше всего быть честным. Видеть в соцсетях то, что ты на самом деле не говорил – проблема. Это может создать напряженность в отношениях с партнером по команде».

• Азар уверен: «В матче с Хорватией будут 11 воинов. Нет, не 11, а 26 – вместе с теми, кто в запасе».

Что там с шансами у Бельгии на выход: надо побеждать, с ничьей шансов почти нет

Бельгия идет третьей, отставая на очко от Марокко и Хорватии. Последний матч у нее – против хорватов, а им хватит и ничьей. Марокканцы сыграют с канадцами, у которых уже нет турнирной мотивации.

С вариантами выхода все понятно:

• Победа над Хорватией точно выводит Бельгию в плей-офф. А если не выиграет Марокко – то и с первого места.

• Ничья позволит стать вторыми при не слишком выполнимом условии – крупном поражении Марокко от Канады. Возможно, даже не в три, а в четыре мяча (зависит от того, сколько забьет Бельгия Хорватии).

• Поражение от хорватов – точно мимо плей-офф.

Оба матча – 1 декабря в 18:00 по московскому времени.

«У Бельгии нет шансов выиграть ЧМ, мы слишком стары». Проверили мысль Де Брюйне – он прав

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Virginie Lefour/Keystone Press Agency

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