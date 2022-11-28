ЧМ-2022 в Катаре
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Как сейчас выглядит сетка плей-офф ЧМ-2022? Все интриги последнего тура группового этапа

Сборная Уругвая по футболу Сборная Уругвая по футболу
Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Южной Кореи по футболу
Сборная Мексики по футболу Сборная Мексики по футболу
сборная Эквадора по футболу сборная Эквадора по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу Сборная Швейцарии по футболу
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Сборная Туниса по футболу Сборная Туниса по футболу
сборная Канады по футболу сборная Канады по футболу
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Сборная Ирана по футболу Сборная Ирана по футболу
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Сборная Саудовской Аравии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
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Второй тур группового этапа ЧМ-2022 – все. Уже можно фантазировать, каким будет плей-офф.

Давайте посмотрим на сетку в реальном времени – перед стартом третьего тура. 

✅ Уже точно вышли в плей-офф: Франция, Португалия и Бразилия

❌ Уже точно вылетели с ЧМ-2022: Катар и Канада. 

Теперь по группам.

Группа A (все матчи – вторник, 29 ноября, 18:00 мск): Катар совсем выбыл из борьбы, Нидерланды почти на 100% вышли (тем более играют с Катаром), а вторую команду определят в личном матче Эквадор и Сенегал (у южноамериканцев – 4 очка, у африканцев – 3, так что Эквадор в лучшем положении). Полные расклады группы.

Группа B (все матчи – вторник, 29 ноября, 22:00 мск): Англия (4 очка) почти в плей-офф и играет с аутсайдером группы Уэльсом (1 очко). Во втором матче за выход сразятся Иран (3 очка) и США (2 очка). Во вторник будет безумно жарко. Полные расклады группы.

Группа C (все матчи – среда, 30 ноября, 22:00 мск): Максимально запутанная ситуация: шансы на выход сохраняют все. Играют: Польша (4 очка) – Аргентина (3 очка), Саудовская Аравия (3 очка) – Мексика (1 очко). Места наверняка будут скакать несколько раз по ходу 90 минут, так что изучайте полные расклады группы

Группа D (все матчи – среда, 30 ноября, 18:00 мск): Франция (6 очков) уже точно в плей-офф (сыграет с Тунисом – 1 очко) , второе место, скорее всего, напрямую разыграют Австралия (3 очка) и Дания (1 очко). Полные расклады группы

Группа E (все матчи – четверг, 1 декабря, 22:00 мск): Испания лидирует (4 очка) и точно в плей-офф в случае непоражения от Японии (2-е место и 3 очка). В параллельном матче этой безумной группы все между собой будут решать Коста-Рика (3 очка) и сенсационный аутсайдер Германия (1 очко). Полные расклады группы

Группа F (все матчи – четверг, 1 декабря, 18:00 мск): Еще одна чрезвычайно напряженная группа. Хорватия идет первой с 4 очками, но играет с упавшей на третью строчку Бельгией (3 очка) – мамма миа, что нас ждет. Тем временем Марокко (пока 2-е место и 4 очка) для выхода почти наверняка хватит ничьей с Канадой (0 очков), которая уже вылетела. Полные расклады группы.

Группа G (все матчи – пятница, 2 декабря, 22:00 мск): Бразилия – в плей-офф (6 очков) и будет закреплять первое место в матче с Камеруном (1 очко). Сербия (1 очко) в горячем матче с кучей подтекстов будет разбираться со Швейцарией (3 очка) – сербов устроит только победа. Все расклады группы.

Группа H (все матчи – пятница, 2 декабря, 18:00 мск): Португалия вышла в 1/8 финала (6 очков) – отнять у нее первое место может разве что Гана (3 очка), но она сильно отстает по разнице мячей. Португалия встретится с Южной Кореей (1 очко, ей нужна только победа и потеря Ганы), а сама Гана будет драться с Уругваем, у которого 1 очко (уже вспомнили ЧМ-2010?). Все может перевернуться, а полные расклады группы тут.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Nigel Keene

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