Как сейчас выглядит сетка плей-офф ЧМ-2022? Все интриги последнего тура группового этапа

Второй тур группового этапа ЧМ-2022 – все. Уже можно фантазировать, каким будет плей-офф.

Давайте посмотрим на сетку в реальном времени – перед стартом третьего тура.

✅ Уже точно вышли в плей-офф: Франция, Португалия и Бразилия

❌ Уже точно вылетели с ЧМ-2022: Катар и Канада.

Теперь по группам.

Группа A (все матчи – вторник, 29 ноября, 18:00 мск): Катар совсем выбыл из борьбы, Нидерланды почти на 100% вышли (тем более играют с Катаром), а вторую команду определят в личном матче Эквадор и Сенегал (у южноамериканцев – 4 очка, у африканцев – 3, так что Эквадор в лучшем положении). Полные расклады группы.

Группа B (все матчи – вторник, 29 ноября, 22:00 мск) : Англия (4 очка) почти в плей-офф и играет с аутсайдером группы Уэльсом (1 очко). Во втором матче за выход сразятся Иран (3 очка) и США (2 очка). Во вторник будет безумно жарко. Полные расклады группы.

Группа C (все матчи – среда, 30 ноября, 22:00 мск) : Максимально запутанная ситуация: шансы на выход сохраняют все. Играют: Польша (4 очка) – Аргентина (3 очка), Саудовская Аравия (3 очка) – Мексика (1 очко). Места наверняка будут скакать несколько раз по ходу 90 минут, так что изучайте полные расклады группы.

Группа D (все матчи – среда, 30 ноября, 18:00 мск): Франция (6 очков) уже точно в плей-офф (сыграет с Тунисом – 1 очко) , второе место, скорее всего, напрямую разыграют Австралия (3 очка) и Дания (1 очко). Полные расклады группы.

Группа E (все матчи – четверг, 1 декабря, 22:00 мск): Испания лидирует (4 очка) и точно в плей-офф в случае непоражения от Японии (2-е место и 3 очка). В параллельном матче этой безумной группы все между собой будут решать Коста-Рика (3 очка) и сенсационный аутсайдер Германия (1 очко). Полные расклады группы.

Группа F (все матчи – четверг, 1 декабря, 18:00 мск): Еще одна чрезвычайно напряженная группа. Хорватия идет первой с 4 очками, но играет с упавшей на третью строчку Бельгией (3 очка) – мамма миа, что нас ждет. Тем временем Марокко (пока 2-е место и 4 очка) для выхода почти наверняка хватит ничьей с Канадой (0 очков), которая уже вылетела. Полные расклады группы.

Группа G (все матчи – пятница, 2 декабря, 22:00 мск): Бразилия – в плей-офф (6 очков) и будет закреплять первое место в матче с Камеруном (1 очко). Сербия (1 очко) в горячем матче с кучей подтекстов будет разбираться со Швейцарией (3 очка) – сербов устроит только победа. Все расклады группы.

Группа H (все матчи – пятница, 2 декабря, 18:00 мск): Португалия вышла в 1/8 финала (6 очков) – отнять у нее первое место может разве что Гана (3 очка), но она сильно отстает по разнице мячей. Португалия встретится с Южной Кореей (1 очко, ей нужна только победа и потеря Ганы), а сама Гана будет драться с Уругваем, у которого 1 очко (уже вспомнили ЧМ-2010?). Все может перевернуться, а полные расклады группы тут.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Nigel Keene