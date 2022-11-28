ЧМ-2022 в Катаре
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Стал профи после университета (лишь 3 года назад), в сборной на ЧМ копирует Кейна ради Сона. История вспышки из Кореи

Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Южной Кореи по футболу
Чжо Гю Сон Чжо Гю Сон
Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс
Ли Гын Хо Ли Гын Хо
Санчжу Санму Санчжу Санму
сборная Ганы по футболу сборная Ганы по футболу
Футбол Футбол

Чжо Гю Сон подарил суперсюжет в матче с Ганой.

Матч Ганы и Южной Кореи неожиданно стал одним из самых интересных на чемпионате мира – остросюжетные 3:2!

Даже при поражении главный герой корейцев – форвард Чжо Гю Сон, это он сделал дубль за три минуты: забил на 58-й и 61-й, оба раза головой. Как раз ему спасибо ото всех нас за то, что матч со скромной вывеской превратился в шоу.

Но кто это вообще?

Полтора года «служил» в армейской команде. Оттуда же кореец, забивавший Акинфееву

Сейчас Чжо играет за «Чонбук Хендай Моторс», его признали лучшим игроком сезона в чемпионате Кореи, а он стал лучшим бомбардиром с 17 голами.

А до этого полтора года Гю Сон провел в «Санчжу Санму» – армейском клубе для призванных на военную службу.

Состав там регулярно обновляется (логично), команда постоянно перемещается между первой и второй лигами, а средний возраст игроков ниже, чем в остальных корейских клубах.

Кстати, в 2014-м на чемпионате мира Игорь Акинфеев пропустил тот самый гол именно от игрока «Санчжу Санму» – Ли Гын Хо.

Профессионально заиграл только в 21. Позицию ему сменили в университете

В детстве Чжо играл центрального полузащитника и признавался, что футболистом был так себе.

Поэтому пошел не в профессионалы, а в университет – и там его перевели из опорной зоны в центр нападения. «Тогда это было для меня странно, но теперь я понимаю, что тренер быстрее всех распознал мой талант», – рассказывал игрок.

В профессиональный футбол Чжо попал только в 21 год. Когда он подписал первый контракт, оставлял почти все деньги родителям, а сестрам давал только на карманные расходы.

Парень очень быстро прогрессировал – и буквально за пару лет стал одной из главных восходящих звезд корейского футбола.

У Чжо наладилось хорошее взаимодействие с главной звездой корейцев – Соном. Сам он признавался, что смотрел все матчи «Тоттенхэма» и ориентировался на игру Харри Кейна, у которого с Соном отличное взаимопонимание.

А еще кореец признавался, что ушел бы в моду, если бы не футбол: «Думаю, я бы сделал нечто вызывающее. Мне нравится мода, я ей интересуюсь, так что, возможно, что-то получилось бы там». Но теперь у Чжо порядок в футболе – вполне возможно, что он заинтересует европейские клубы после такого перформанса в этом сезоне.

***

Корея с одним очком в двух матчах все еще сохраняет шансы на выход в следующий раунд – но многое зависит от матча Португалии и Уругвая. Понятно одно: в последнем туре точно нужно обыгрывать португальцев.

Корейцы не выходили из группы с 2010-го, да и вообще у них всего два попадания в плей-офф при десяти попытках: кроме случая в ЮАР, провести Южную Корею дальше смог только Гус Хиддинк на домашнем турнире.

Футбол, за это мы тебя и любим. Понедельник на ЧМ-2022 – просто безумие!

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