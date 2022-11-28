Стал профи после университета (лишь 3 года назад), в сборной на ЧМ копирует Кейна ради Сона. История вспышки из Кореи

Чжо Гю Сон подарил суперсюжет в матче с Ганой.

Матч Ганы и Южной Кореи неожиданно стал одним из самых интересных на чемпионате мира – остросюжетные 3:2!

Даже при поражении главный герой корейцев – форвард Чжо Гю Сон, это он сделал дубль за три минуты: забил на 58-й и 61-й, оба раза головой. Как раз ему спасибо ото всех нас за то, что матч со скромной вывеской превратился в шоу.

Но кто это вообще?

Полтора года «служил» в армейской команде. Оттуда же кореец, забивавший Акинфееву

Сейчас Чжо играет за «Чонбук Хендай Моторс», его признали лучшим игроком сезона в чемпионате Кореи, а он стал лучшим бомбардиром с 17 голами.

А до этого полтора года Гю Сон провел в «Санчжу Санму» – армейском клубе для призванных на военную службу.

Состав там регулярно обновляется (логично), команда постоянно перемещается между первой и второй лигами, а средний возраст игроков ниже, чем в остальных корейских клубах.

Кстати, в 2014-м на чемпионате мира Игорь Акинфеев пропустил тот самый гол именно от игрока «Санчжу Санму» – Ли Гын Хо.

Профессионально заиграл только в 21. Позицию ему сменили в университете

В детстве Чжо играл центрального полузащитника и признавался, что футболистом был так себе.

Поэтому пошел не в профессионалы, а в университет – и там его перевели из опорной зоны в центр нападения. «Тогда это было для меня странно, но теперь я понимаю, что тренер быстрее всех распознал мой талант», – рассказывал игрок.

В профессиональный футбол Чжо попал только в 21 год. Когда он подписал первый контракт, оставлял почти все деньги родителям, а сестрам давал только на карманные расходы.

Парень очень быстро прогрессировал – и буквально за пару лет стал одной из главных восходящих звезд корейского футбола.

У Чжо наладилось хорошее взаимодействие с главной звездой корейцев – Соном. Сам он признавался, что смотрел все матчи «Тоттенхэма» и ориентировался на игру Харри Кейна, у которого с Соном отличное взаимопонимание.

А еще кореец признавался, что ушел бы в моду, если бы не футбол: «Думаю, я бы сделал нечто вызывающее. Мне нравится мода, я ей интересуюсь, так что, возможно, что-то получилось бы там». Но теперь у Чжо порядок в футболе – вполне возможно, что он заинтересует европейские клубы после такого перформанса в этом сезоне.

***

Корея с одним очком в двух матчах все еще сохраняет шансы на выход в следующий раунд – но многое зависит от матча Португалии и Уругвая. Понятно одно: в последнем туре точно нужно обыгрывать португальцев.

Корейцы не выходили из группы с 2010-го, да и вообще у них всего два попадания в плей-офф при десяти попытках: кроме случая в ЮАР, провести Южную Корею дальше смог только Гус Хиддинк на домашнем турнире.