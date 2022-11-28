Он вдохновлялся Роналдиньо и критиковал Салаха, а сегодня взорвал игру с Сербией на ЧМ. История Абубакара

Камерунский герой безумной ничьей 3:3.

Венсан Абубакар – первый африканец в истории чемпионатов мира, кто сделал гол+пас после выхода на замену.

Когда болельщики расходились после матча, сербы огорченно молчали, а камерунцы только и говорили об Абубакаре.

«Абубакар – просто огонь! Дает силу команде, – сказал мне журналист Даниэль Эконде. – У нас есть молодые нападающие, но Абубакар – та самая деталь, которая была нужна команде.

Других таких у нас не было, потому что атака новая, они не знают, как взаимодействовать. А нужен был человек, который понимает, что делать с мячом. И это он. Вышел и забил. Иншалла, Абубакар!»

В детстве Абубакар не смотрел футбол, но все изменилось из-за Роналдиньо

Такой же ажиотаж вокруг Венсана – в его родном Гаруа на северо-востоке Камеруна, где полно плакатов с его изображением.

«В детстве я не любил смотреть футбол, играть нравилось больше, – говорил Абубакар, – но однажды мой друг Фидель позвал меня на трансляцию матча Ла Лиги «Барса» – «Атлетик».

Он добавил: «Есть игрок, который тебе точно понравится». Фидель имел в виду Роналдиньо, которого я с тех пор обожаю. Он вдохновлял меня больше всех.

В 2010-м, когда Роналдиньо стал лучшим ассистентом Серии А, 18-летний Абубакар переехал во французский «Валансьен», в том же году Поль Ле Гуэн включил его в заявку Камеруна на ЧМ-2010. Венсан стал самым юным участником турнира после Кристиана Эриксена.

«Это не меня не изменило. Я остался скромным и тихим человеком, – вспоминал Венсан. – Держусь подальше от курения, вечеринок и всего такого».

После топ-сезона с «Лорьяном» (16 голов) Абубакар примкнул к «Порту», где после ухода Джексона Мартинеса стал основным нападающим. Из-за этого его не отпустили в «Лестер» или «Эвертон».

«Порту» не дал Абубакару уехать в Англию – Венсан обиделся

Когда Венсан все-таки настоял на уходе, английские варианты уже отпали – осталась лишь аренда в «Бешикташ». С 19 голами Абубакар стал вторым бомбардиром турецкого сезона-16/17, хотя в январе-феврале 2017-го отлучался на Кубок Африки, где забил в финале победный мяч.

«Я больше никогда не вернусь в «Порту». Почему? У меня на это есть личные причины», – говорил тогда же Абубакар, но в итоге вернулся, выдал самый результативный сезон в карьере (26 мячей), а после разрыва крестов осенью 2018-го поблагодарил партнеров за то, что посещали его в больнице.

На домашний Кубок Африки-2022 Абубакар приехал уже игроком «Аль-Насра». «Жара в Саудовской Аравии ошеломила меня, – вспоминал Венсан. – Но я рос в преимущественно мусульманском районе, так что быстро освоился в Эр-Рияде – к тому же меня встретили приветливые и увлеченные футболом люди».

Абубакар забил на Кубке Африки-2022 больше всех, а за несколько часов до полуфинала с Египтом внезапно атаковал Салаха.

«Он меня не впечатляет. Говорю так, потому что я искренний человек и имею свое мнение. Салах – хороший игрок, много забивает, но это не уровень Мбаппе».

Египет в итоге победил в серии пенальти, где у Камеруна забил только Абубакар.

А сегодня он заменил Мартина Онглу и за три минуты перевернул игру с Сербией. Сначала эффектно забил сам, а потом асссистировал Шупо-Мотингу.

Благодаря Абубакару Камерун впервые забил на чемпионатах мира три мяча (больше одного последний раз – Швеции на ЧМ-1994) – в своем 25-м матче.

Дальше – Бразилия. А там тоже много поклонников Роналдиньо.

Фото: globallookpress.com; REUTERS; Gettyimages.ru