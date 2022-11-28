«Это наш новый Видич». Новый звездный защитник, без которого Сербия развалилась

Один из лучших игроков сборной Сербии в сегодняшней перестрелке с Камеруном – защитник Страхиня Павлович. Он сравнял счет в компенсированное к первому тайму время, а когда ушел из-за травмы на 56-й минуте, для балканцев наступили тяжелые времена.

Его имя будто олицетворяет его внешность – суровый!

Дебютировал за «Партизан» в 17, тогда играл даже десятку

В футбол Страхиня Павлович попал в 8 лет, когда отец привел его к Миленко Баранде, знакомому директору футбольной школы «Савациум» из родного Шабаца. Первый тренер защитника Зоран Коканович вспоминал, что Павлович играл с парнями на год-два старше, потому что усваивал все быстрее других.

В 2014 году команда Страхини принимала на городском стадионе «Црвену Звезду». Из-за того, что все остальные позиции были заняты, Павловича поставили левым защитником. «Савациум» выиграл 2:0, а Павлович привлек внимание другого столичного клуба – «ОФК». Один из тренеров белградского клуба вернулся со стадиона с восторженным отзывом: «Там есть какой-то маленький Павлович».

Он загорелся идеей о трансфере и вышел на его семью, но Страхиня вместе с отцом отказал – решили пройти просмотр в «Партизане», который был в отличных отношениях с «Савациумом».

«Мы подумали, что кто-то из «Партизана» должен увидеть мальчика и, если он им понравится, забрать его», – рассказывал Баранда.

Разумеется, просмотр оказался удачным. Павлович дебютировал за «Партизан» в сезоне-2019/20. Полузащитник той команды Милан Смилянич высоко оценивал 17-летнего дебютанта: «В мире мало таких левоногих стопперов, как Страхиня Павлович. Такого игрока захочет Европа. У него есть все задатки, но он должен работать над собой. Он дерзкий, и это мне очень нравится – из-за хорошего отношения к делу. Я вижу его лидером команды в ближайшем будущем».

Вот как Страхиня Павлович описывал свою манеру игры: «Я стоппер, чьими главными качествами являются сила и игра ногами. Я всегда отдаюсь на 100%. Мой образец для подражания – Неманя Видич. На мой взгляд, он лучший защитник в истории. Видич был прекрасным футболистом. Сильный, быстрый, бесстрашный и всегда отдавал себя на все сто. Я стараюсь играть как он».

«Когда я был моложе, я играл на разных позициях, от разыгрывающего до десятки, – добавлял Павлович в интервью Mondo.rs. – Возможно, поэтому я умею играть на нескольких позициях, но остановился на позиции стоппера, которая подходит мне больше всего».

Тренер Коканович подтверждал.

«У нас он играл крайним защитником, стоппером, опорным полузащитником, иногда мы выпускали его впереди Он может подойти и спросить у нас, можно ли ему пойти в атаку, потому что чувствует, что его команда доминирует над соперником и что в данный момент его универсальность может пойти на пользу.

Люди удивляются, как он в 18 лет играл без страха против «МЮ» (матчи в ЛЧ-2019/20). Он нас не удивил, поскольку он вырос в конкуренции со старшими. Он закален, ему неведом страх, он силен духом».

В 2019-м Павлович был максимально близок к переходу в «Лацио», но не прошел медосмотр. Правда, спортивный директор римлян Игли Таре говорил о другой причине неудачи – сетовал на отсутствие соглашения с белградским клубом.

Сезон-2019/20 Павлович отыграл в «Партизане», а дальше были три клуба за два сезона: год в «Монако» (суммарно 7 матчей в Лиге 1) и по полгода в «Серкль Брюгге» и «Базеле».

Сейчас Павлович в «Зальцбурге» (перешел за 7 млн евро), провел уже 18 матчей – больше, чем в любом другом сезоне после ухода из «Партизана».

Зарождающаяся футбольная звезда?

Павлович любит легкую атлетику, а еще его называют «новым Видичем»

Сербские медиа описывают Страхиню как скромного парня. Его отец до сих пор работает на почте, занимается пчеловодством и ходит на охоту, они вместе с матерью привили сыну трудолюбие.

Павлович обожает легкую атлетику. Даже после начала занятий в футбольной школе серб бегал по пересеченной местности в Шабаце и удивлял тренеров.

«Легкая атлетика появилась в моей жизни довольно спонтанно, но я до сих пор люблю ее и слежу за ней. Во время занятий легкой атлетикой я приобрел, прежде всего, правильный бег. Мало кто с самого начала умеет правильно бегать, поэтому с помощью легкой атлетики я усовершенствовал этот аспект. Я с самого начала знал, что стану футболистом, но с помощью легкой атлетики совершенствовал то, что мне было нужно для футбола. Я наслаждался тренировками».

А еще Павлович бесстрашный. В матче Лиги наций с Норвегией играл головой в стыках, в которые не каждый решится идти ногой.

«Я не думал, что это представляет какую-то опасность. Я всегда настроен выигрывать каждую дуэль и пытаться завладеть каждым мячом. И я бы сделал так же еще сто раз! Это нормально для меня, и каждый должен это понимать».

Хороший пример характера Павловича: летом 2019-го, когда сорвался его переход в «Лацио», Страхиня Павлович из Рима позвонил главному тренеру «Партизана» Саво Милошевичу и сказал: «Босс, я готов сыграть в сегодняшнем матче». До игры с «Бачка Топола» оставалось 12 часов: футболист вылетел в Белград в половине пятого утра и отыграл все 90 минут.

Тренер Страхини в структуре «Партизана» Сладан Шчепович хвалил футболиста: «У него сильный характер. Он хорош вне поля, а на нем гонит всю команду в атаку. У него врожденные лидерские качества».

Трудолюбие помогло футболисту развиться до нынешнего уровня: сейчас его даже сравнивают с легендарным Неманей Видичем. «Приятно это слышать, но я все еще далек от его уровня, рано об этом говорить, – реагировал Страхиня. – Я надеюсь, я смогу его когда-нибудь достичь, это моя цель. Безусловно, мне нравится, когда меня сравнивают с таким великим игроком, как Видич».

Сербское издание Sportal.rs называло защитника «Министром обороны» и «новым Видичем», несмотря на поражение от Бразилии: «Павлович отыграл безошибочно. Он снимал все, что мог, как на земле, так и в воздухе. Его били локтями, кулакаки, руками, но его ничто не отвлекало. На мяче он был безупречен: когда появлялось пространство, он не стеснялся двигать его вперед.

Два ключевых паса, 3 чистых отбора, три из четырех выигранных верховых единоборств, точность передач 81% и две диагонали. Если так будет продолжаться, он станет одним из самых востребованных защитников в Европе».

Фото: Gettyimages.ru/Srdjan Stevanovic; REUTERS/Marko Djurica; globallookpress.com/IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic, IMAGO/Peter Dovgan, Spada/Keystone Press Agency