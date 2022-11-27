Расклады группы E: Коста-Рика сделала так, что Германия сегодня точно не вылетит
Смотрим новые расклады.
Япония проиграла Коста-Рике (0:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Очень неожиданный результат, учитывая матчи первого тура, когда японцы обыграли Германию (2:1), а костариканцы получили от Испании 0:7.
Японцы владели игровым преимуществом, но не хватило конкретики. В первом тайме моментов почти не было. Во второй половине Япония заработала два опасных штрафных: в одном случае пробили мимо, во втором – в стенку.
Костариканцы же все это время отбивались и ждали момента. И дождались – на 81-й минуте Ельцин Техеда перехватил мяч в японской опорной зоне, отдал пас Кейшеру Фуллеру, а тот обводящим ударом сквозь руки голкипера Сюити Гонды переправил мяч в верхний угол.
В оставшееся время японцы организовали навал, но ничего не вышло. Костариканцы совершили мини-сенсацию и выкрутили интригу в группе E до максимума.
Этот результат помог Германии – команда Флика могла вылететь уже сегодня
В другом матче группы встретятся Испания и Германия. Поражение японцев несколько упростило положение немцев, которые могли потерять шансы на плей-офф уже сегодня: при победе (или даже ничьей) Японии и поражении Германии (0) от Испании (6).
• В теории Германия может выйти из группы даже с тремя очками – в случае проигрыша Испании немцам в третьем туре нужно обыграть Коста-Рику и ждать поражения японцев от испанцев. При этом Германии нужна лучшая разница мячей, чем у Японии и Коста-Рики, – это первый показатель, который учитывается в случае равенства очков.
• Если Германия победит Испанию, но проиграет Коста-Рике, то все опять же будет зависеть от результата матча Японии и Испании.
• Если Германия наберет в оставшихся двух матчах четыре очка, то шансы на выход из группы увеличиваются. В случае ничьей с испанцами и победы над костариканцами немцам нужна потеря очков японцев в матче с испанцами. Поражение точно выкинет Японию с ЧМ, в случае ничьей нужно будет смотреть на разницу мячей.
• Две победы гарантируют Германии выход из группы при любом результате матча Японии и Испании.
Как определяются места?
Напомним, какие показатели влияют на итоговое место в случае равенства очков:
• Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе;
• Количество забитых голов на групповом этапе;
• Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков;
• Разница голов в матчах команд с равенством очков;
• Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами;
• Очки Fair Play.
- Дата проведения
- 27 ноября, 13.00, «стадион Ахмед бин Али»
- Гол:
- 0:1 – 81 Фуллер.
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Япония –
Гонда, Ямане (Митома, 62), Йосида, Итакура, Нагатомо (Ито, 46), Эндо, Камада, Морита, Доан (Ито, 67), Сома (Минамино, 82), Уэда (Асано, 46).
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Коста-Рика –
Навас, Фуллер, Дуарте, Уостон, Кальво, Овьедо, Борхес (Салас, 89), Техеда, Торрес (Агилера, 65), Кэмпбелл (Чакон, 90), Контрерас (Беннетте, 65).
Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Kai Pfaffenbach
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