ЧМ-2022 в Катаре
Блог

Расклады группы E: Коста-Рика сделала так, что Германия сегодня точно не вылетит

Ельцин Техеда Ельцин Техеда
Кейшер Фуллер Кейшер Фуллер
Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу Сборная Коста-Рики по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
Футбол Футбол

Смотрим новые расклады.

Япония проиграла Коста-Рике (0:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Очень неожиданный результат, учитывая матчи первого тура, когда японцы обыграли Германию (2:1), а костариканцы получили от Испании 0:7. 

Японцы владели игровым преимуществом, но не хватило конкретики. В первом тайме моментов почти не было. Во второй половине Япония заработала два опасных штрафных: в одном случае пробили мимо, во втором – в стенку.

Костариканцы же все это время отбивались и ждали момента. И дождались – на 81-й минуте Ельцин Техеда перехватил мяч в японской опорной зоне, отдал пас Кейшеру Фуллеру, а тот обводящим ударом сквозь руки голкипера Сюити Гонды переправил мяч в верхний угол.

В оставшееся время японцы организовали навал, но ничего не вышло. Костариканцы совершили мини-сенсацию и выкрутили интригу в группе E до максимума.

Этот результат помог Германии – команда Флика могла вылететь уже сегодня

В другом матче группы встретятся Испания и Германия. Поражение японцев несколько упростило положение немцев, которые могли потерять шансы на плей-офф уже сегодня: при победе (или даже ничьей) Японии и поражении Германии (0) от Испании (6). 

 •‎ В теории Германия может выйти из группы даже с тремя очками – в случае проигрыша Испании немцам в третьем туре нужно обыграть Коста-Рику и ждать поражения японцев от испанцев. При этом Германии нужна лучшая разница мячей, чем у Японии и Коста-Рики, – это первый показатель, который учитывается в случае равенства очков.

 •‎ Если Германия победит Испанию, но проиграет Коста-Рике, то все опять же будет зависеть от результата матча Японии и Испании.

 •‎ Если Германия наберет в оставшихся двух матчах четыре очка, то шансы на выход из группы увеличиваются. В случае ничьей с испанцами и победы над костариканцами немцам нужна потеря очков японцев в матче с испанцами. Поражение точно выкинет Японию с ЧМ, в случае ничьей нужно будет смотреть на разницу мячей.

 •‎ Две победы гарантируют Германии выход из группы при любом результате матча Японии и Испании. 

Как определяются места?

Напомним, какие показатели влияют на итоговое место в случае равенства очков:

• Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе;

• Количество забитых голов на групповом этапе;

• Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков;

• Разница голов в матчах команд с равенством очков;

• Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами;

• Очки Fair Play.

Япония – Коста-Рика 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
27 ноября, 13.00, «стадион Ахмед бин Али»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 81 Фуллер.
ЯпонияГонда, Ямане (Митома, 62), Йосида, Итакура, Нагатомо (Ито, 46), Эндо, Камада, Морита, Доан (Ито, 67), Сома (Минамино, 82), Уэда (Асано, 46).
Коста-РикаНавас, Фуллер, Дуарте, Уостон, Кальво, Овьедо, Борхес (Салас, 89), Техеда, Торрес (Агилера, 65), Кэмпбелл (Чакон, 90), Контрерас (Беннетте, 65).
Предупреждения:
Контрерас (41), Ямане (44), Борхес (61), Кальво (70), Итакура (84), Эндо (90).

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Kai Pfaffenbach

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные