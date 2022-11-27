Расклады группы E: Коста-Рика сделала так, что Германия сегодня точно не вылетит

Смотрим новые расклады.

Япония проиграла Коста-Рике (0:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Очень неожиданный результат, учитывая матчи первого тура, когда японцы обыграли Германию (2:1), а костариканцы получили от Испании 0:7.

Японцы владели игровым преимуществом, но не хватило конкретики. В первом тайме моментов почти не было. Во второй половине Япония заработала два опасных штрафных: в одном случае пробили мимо, во втором – в стенку.

Костариканцы же все это время отбивались и ждали момента. И дождались – на 81-й минуте Ельцин Техеда перехватил мяч в японской опорной зоне, отдал пас Кейшеру Фуллеру, а тот обводящим ударом сквозь руки голкипера Сюити Гонды переправил мяч в верхний угол.

В оставшееся время японцы организовали навал, но ничего не вышло. Костариканцы совершили мини-сенсацию и выкрутили интригу в группе E до максимума.

Этот результат помог Германии – команда Флика могла вылететь уже сегодня

В другом матче группы встретятся Испания и Германия. Поражение японцев несколько упростило положение немцев, которые могли потерять шансы на плей-офф уже сегодня: при победе (или даже ничьей) Японии и поражении Германии (0) от Испании (6).

•‎ В теории Германия может выйти из группы даже с тремя очками – в случае проигрыша Испании немцам в третьем туре нужно обыграть Коста-Рику и ждать поражения японцев от испанцев. При этом Германии нужна лучшая разница мячей, чем у Японии и Коста-Рики, – это первый показатель, который учитывается в случае равенства очков.

•‎ Если Германия победит Испанию, но проиграет Коста-Рике, то все опять же будет зависеть от результата матча Японии и Испании.

•‎ Если Германия наберет в оставшихся двух матчах четыре очка, то шансы на выход из группы увеличиваются. В случае ничьей с испанцами и победы над костариканцами немцам нужна потеря очков японцев в матче с испанцами. Поражение точно выкинет Японию с ЧМ, в случае ничьей нужно будет смотреть на разницу мячей.

•‎ Две победы гарантируют Германии выход из группы при любом результате матча Японии и Испании.

Как определяются места?

Напомним, какие показатели влияют на итоговое место в случае равенства очков:

• Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе;

• Количество забитых голов на групповом этапе;

• Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков;

• Разница голов в матчах команд с равенством очков;

• Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами;

• Очки Fair Play.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Kai Pfaffenbach