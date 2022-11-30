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Люка Эрнандес хотел завершить карьеру после Австралии из-за крестов. Отговорила мама – она в одиночку воспитывала его и Тео

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Из-за травм пропустил уже 503 дня.

В самом начале матча между Францией и Австралией (4:1) травму получил защитник Люка Эрнандес. Вместо него на поле появился его родной брат Тео и на 27-й минуте отметился ассистом.

Диагноз стал для Люки неутешительным – он порвал крестообразные связки. Его оперативно прооперировали, и теперь защитник пропустит от 6 до 9 месяцев – в этом сезоне на поле его ждать не стоит, будет восстанавливаться в Мюнхене. «Бавария» не планирует искать защитнику замену и даже намерена продлить с ним контракт. 

«Конечно, мы все в шоке и очень сожалеем о произошедшем. Но Люка – боец, и он вернется сильным. Мы ничего не будем делать зимой», – заявил спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич.

Говорят, Эрнандес хотел завершить карьеру после травмы. Но мама и брат отговорили

Как пишет L’Équipe, в сборной Франции на повреждение 26-летнего защитника отреагировали совсем не так, как на травму Карима Бензема. Если форварда вечером после травмы поддержал только Маркус Тюрам, то из-за потери Эрнандеса были расстроены все игроки.

В перерыве матча с Австралией игрок сидел в раздевалке и пытался скрыть слезы. Он был очень подавлен, когда вернулся в отель сборной Франции. Оливье Жиру, Бенжамен Павар и брат Тео провели рядом с ним весь вечер, а Тео остался в его комнате до утра. Братья звонили маме.

Люка на протяжении всей карьеры страдает от травм и, как пишет L’Équipe, после матча с Австралией думал о завершении карьеры.

Но после успешной операции Эрнандес оставил эти мысли и приступил к восстановлению. Защитник «Баварии» даже в шутку заверил партнеров по сборной Франции, что восстановится к финалу ЧМ-2022.

Кинсгли Коман, партнер Люки по сборной Франции, в конце 2018 года был в подобной ситуации. После очередного повреждения, которое потребовало хирургическое вмешательство, Кингсли говорил, что завершит карьеру, если снова придется лечь на операционный стол.

С тех пор прошло четыре года – а Коман до сих пор в строю.

За 6,5 лет Эрнандес пропустил из-за травм 503 дня

Травмы – главная проблема Люки. Начиная с сезона-2015/16, когда Эрнандес еще играл за мадридский «Атлетико», он 18 раз получал травмы, из-за которых пропустил в общей сложности 503 дня. После восстановления от крестов и без того неприятное число пропущенных матчей вырастет еще сильнее.

Разрыв крестообразных связок – самая тяжелая травма Люки. Но проблемы с коленями беспокоят его постоянно. Несколько раз он получал повреждения подколенных сухожилий, из-за травмы медиальной коллатеральной связки пропустил 178 дней, из-за разрыва мениска – 63.

Эрнандесы росли без отца, а Люка попал в «Атлетико» из-за брата

История Эрнандесов – кино.

В начале 2000-х из семьи ушел отец братьев – бывший футболист «Тулузы», «Сошо», «Марселя», «Райо Вальекано» и «Атлетико» Жан-Франсуа Эрнандес (подробнее об этом мы писали здесь), а матери Лоренс Пи пришлось взвалить воспитание мальчиков на себя.

Лоренс не очень хотела, чтобы сыновья становились футболистами, но в дело вмешался случай. В девять лет Тео позвали на просмотр в «Атлетико». Мать тоже поехала на тренировочную базу. Оставить старшего брата было не с кем, поэтому она захватила и 10-летнего Люку. Он попросил мяч и играл с ним в стороне. Тренер все заметил, попросил выйти на поле – и взял обоих.

И Люка, и Тео в итоге заиграли на самом высоком уровне.

Спустя 18 лет объявился отец Тео и Люки Эрнандесов – жил в Таиланде и мечтает о встрече с сыновьями

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON, Anton Zaitsev/Global Look Press; marca.com; instagram.com/lucashernandez21/a>

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