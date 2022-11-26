Откуда взялось «проклятье чемпиона мира»? Франция-2002 забила на футбол, а Италия-2010 не обновила состав

Здесь еще Испания-2014 и Германия-2018.

Сборная Франции обыграла 2:1 Данию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места (6 очков). И это настоящее достижение, учитывая странную традицию 21 века: начиная с 2002 года, чемпионы мира регулярно проваливали следующий турнир (исключение – Бразилия).

А начала все сама Франция 20 лет назад.

Франция, ЧМ-2002

На том чемпионате французы ни разу не победили: два поражения (от Сенегала и Дании) и нулевая ничья с Уругваем. Это был первый случай с ЧМ-1966, когда чемпион не вышел из группы (тогда отличилась Бразилия, чемпион турнира-1962).

Капитан Марсель Десайи недоумевал: «Это действительно что-то ужасное, потому что так не бывает, чтобы чемпион мира вылетал в первом же раунде. У нас играют по-прежнему лучшие футболисты, но что-то сломалось».

Участие Франции в ЧМ-2002 омрачилось травмой Зидана. В последнем товарищеском матче перед началом турнира, 25 мая против Южной Кореи, лидер сборной захромал и пропустил второй тайм. На следующий день глава Федерации футбола Франции Клод Симоне сообщил, что Зидан не сыграет в первых двух матчах ЧМ-2002.

Мы вспоминали ту сборную Франции тексте про любимый Сенегал:

«В Японию и Южную Корею французы приехали с коронами на головах. Сборную Роже Лемера считали сильнейшей в мире – от Эме Жаке ему досталась чемпионская команда-1998, с которой он выиграл еще и Евро-2000. В Азии высадились Зинедин Зидан, только что забивший тот самый гол «Байеру» в финале Лиги чемпионов, а еще Тьерри Анри, Сильвен Вильтор и Патрик Виейра, которые выиграли АПЛ и Кубок Англии.

Никто не сомневался в победе Франции – особенно сами французы. За день до игры они так и не появились на тренировке на поле стадиона, где должен был пройти матч. Еще после жеребьевки группового этапа чемпионы поняли, что без напряга пройдут группу с Сенегалом, Данией и Уругваем.

У Франции были другие заботы: чемпионы мира и Европы сверкали перед папарацци, улыбались на светских вечеринках и мало думали о футболе. The Guardian писал, что в пятизвездочный отель Sheraton Grande Hill Walker Hotel and Towers в Сеуле сборной привезли 20 ящиков вина Chateau La Lignane и Domaine de L’Echevin, два ящика Cotes-du-Rhone (подавали во время обеда) и несколько бутылок Romanee-Conti по 4 тысячи фунтов за штуку.

Еще французы (преимущественно игроки, которые не проходили в стартовый состав) заруливали в клуб Sheraton Sirocco: там были секретные лифты, чтобы селебрити могли тайно покинуть заведение в компании девушек.

«Многие игроки были потрясены тем, что последовало за победой на ЧМ-1998. Спонсоры были повсюду. Мы должны были сосредоточиться на работе, но не могли. Всегда находилось какое-нибудь мероприятие, на котором нужно было жать руки и фотографироваться. Нас окружали люди, которые твердили нам, что мы лучшие, что мы не можем проиграть. Я сам немного потерял голову. Это был беспорядок», – вспоминал Эммануэль Пети.

Италия, ЧМ-2010

Две ничьи (с Парагваем и Новой Зеландией), поражение от Словакии и четвертое место в группе – печальный итог Италии Марчелло Липпи. Впервые в истории ЧМ сборная заняла последнее место в группе.

«Я полностью беру на себя ответственность, – говорил Липпи. – Если команда выходит на игру со страхом, это означает, что тренер не сделал свою работу так, как должен был. Я думал, что парни, которых я вызвал на чемпионат мира, смогут сыграть иначе, но, очевидно, я ошибался».

Капитан Фабио Каннаваро после провала объяснял, что проблема глубже: «Наши футбольные механизмы должны поменяться. Посмотрите на наши стадионы и на нашу культуру. Когда мы смотрим игру, мы должны прежде всего обращать внимание на молодых, иначе мы снова 25 лет не сможем выиграть чемпионат мира».

В Федерации тоже решили, что одна из причин провала – отсутствие молодых игроков. Липпи сделал ставку на тех, кто выиграл ЧМ в 2006-м, а нужно было вводить в состав новичков. Вице-президент Федерации Деметрио Альбертини, бывшая звезда «Милана», доверил реорганизацию молодежной системы Арриго Сакки. Что из этого вышло – читайте в этом тексте.

Испания, ЧМ-2014

Все помнят тот самый победный гол Андреса Иньесты за четыре года до провала в Бразилии. Там чемпионов мира ждали минимум в полуфинале, но разгромная победа над Австралией (3:0) не спасла – в других матчах Испания проиграла Нидерландам (1:5) и Чили (0:2).

Висенте дель Боске не понимал, что происходит: «Если бы мне сказали, что все так сложится еще до приезда в Бразилию... Зная, как тренировались игроки и как они были сфокусированы на турнире, я бы подумал, что это невозможно».

Провал той сборной Испании связывали с окончанием эры тики-таки, которую переставали бояться: костяк команды, игравшей в этом стиле, накопил трофеев (Евро-2008, Евро-2012, ЧМ-2010) и уже не отважился на еще один рывок. К тому же беспокоила готовность некоторых звезд: например, капитан Икер Касильяс уже полтора года не был основным вратарем «Реала», а Диего Коста страдал от травм.

Хаби Алонсо связывал провал со сменой поколений: «Это абсолютно неожиданно. Мы не смогли поддерживать стабильный уровень решительности и голода к победам. Успех и счастье уже позади, мы не сумели их сохранить. Мы совершили много ошибок, немного потеряли свое ноу-хау и заплатили за это нашей солидностью, которая помогала нам на протяжении стольких игр. Все должно поменяться. Эры заканчиваются поражениями, и в этот раз оно было очень болезненным».

Германия, ЧМ-2018

Йоахим Лев ушел из сборной после Евро-2020, но спад начался еще на ЧМ-2018 в России. Германия победила Швецию 2:1, но получила 0:1 от Мексики и 0:2 от Южной Кореи. Итог – четвертое место в группе.

Лев говорил о крахе системы: «Для всего немецкого футбола это не просто поражение в матче, а провал всего, что мы построили за последние годы. Мы просим прощения».

Капитан Мануэль Нойер был менее категоричен: «Даже если бы сегодня у нас все получилось, это [провал] произошло бы в следующем матче или через игру. Мы этого не заслужили, нужно четко это проговорить. Мы несем ответственность. Это горько и жалко».

Перед турниром Йоахим Лев отказался от Лероя Сане – пожалуй, лучшего немецкого игрока года, который только в АПЛ оформил 15 ассистов. Озил и Гюндоган играли под давлением из-за встречи с Эрдоганом (косвенно поучаствовали в его предвыборной программе), а Нойер стал первым номером после 8 месяцев без футбола.

Павел Зиновьев, который еще до турнира писал о проблемах сборной, подчеркивал, что она перестала меняться:

«Сегодня неожиданно появились кадровые проблемы. Футбольные школы работают как и прежде, но талантливых выпускников, которых не стыдно поставить в основу сборной, стало гораздо меньше. Накануне поездки в ЮАР сборную Германии единовременно усилили Озил, Хедира, Боатенг, Нойер и Мюллер – победители молодежного Евро-2009. Сегодня победители Евро-2017 U-21 проигнорированы тренером в полном составе.

Вообще за последние пару лет Леву приглянулись только два молодых открытия – Киммих и Вернер. Дела так плохи, что даже на роль резервистов Йоахим позвал привычную массовку – Маттиаса Гинтера, Себастьяна Руди и Марио Гомеса, а не кого-то из фрешменов с прошлогоднего Кубка конфедераций. Сандро Вагнер в этом сезоне играл стабильнее Гомеса и голов забил больше, но Лев не включил нападающего «Баварии» даже в предварительную заявку».

Фото: REUTERS/Carl Recine; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Quinn Rooney, Ezra Shaw, Andreas Rentz