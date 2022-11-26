Мбаппе неудержим: отправил Францию в плей-офф дублем. Уже забил на ЧМ больше Платини, Зидана и Анри 💎

Монстр.

Франция обыграла Данию 2:1 и гарантировала плей-офф уже после второго тура. Герой... нет, супергерой матча – Килиан Мбаппе. В 23 года он забил на ЧМ больше, чем великий Тьерри Анри.

Первый гол оформил на 61-й минуте: изящно обыгрался с Тео Эрнандесом, вбежал в штрафную и расстрелял Каспера Шмейхеля.

Дания быстро сравняла (помог гол Кристенсена с углового), но Килиан не смирился и добавил второй: резаный кросс Гризманна во вратарскую – и Мбаппе в прыжке бедром вносит мяч в сетку. 2:1 к 86-й минуте.

• Франция первой шагнула в плей-офф ЧМ-2022, набрав 6 очков за два тура в группе D. Кстати, это не такое уж и рядовое достижение: последним чемпионом, выходившим на следующем турнире из группы, была Бразилия (ЧМ-2006).

• Килиан отличился в обоих матчах в Катаре – в первом туре забил Австралии (4:1). Француз шикарен: в последних 8 играх за сборную и «ПСЖ» у него 10 голов.

• Всего на чемпионатах мира Килиан забил 7 мячей: обошел Мишеля Платини, Зинедина Зидана (у них по 5) и даже Тьерри Анри (6). Из французов впереди только Жюст Фонтен (13), но Килиану-то всего 23 и для него это только второй чемпионат мира.

• До голевого рекорда Мирослава Клозе на чемпионатах мира остается 9 мячей. Мбаппе уже сравнялся с Луисом Суаресом и Лионелем Месси (тоже по 7). Из действующих игроков больше забили только Криштиану Роналду (8) и Томас Мюллер (10).

• К 23 годам Мбаппе наколотил уже 31 гол за сборную во всех турнирах. До него ярко начинал Давид Трезеге: в 23 года у него было 16 мячей – на 15 меньше, чем у Мбаппе.

Фантастика.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji, Hannah Mckay