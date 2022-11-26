ЧМ-2022 в Катаре
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Мбаппе неудержим: отправил Францию в плей-офф дублем. Уже забил на ЧМ больше Платини, Зидана и Анри 💎

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Монстр.

Франция обыграла Данию 2:1 и гарантировала плей-офф уже после второго тура. Герой... нет, супергерой матча – Килиан Мбаппе. В 23 года он забил на ЧМ больше, чем великий Тьерри Анри.

Первый гол оформил на 61-й минуте: изящно обыгрался с Тео Эрнандесом, вбежал в штрафную и расстрелял Каспера Шмейхеля.

Дания быстро сравняла (помог гол Кристенсена с углового), но Килиан не смирился и добавил второй: резаный кросс Гризманна во вратарскую – и Мбаппе в прыжке бедром вносит мяч в сетку. 2:1 к 86-й минуте.

• Франция первой шагнула в плей-офф ЧМ-2022, набрав 6 очков за два тура в группе D. Кстати, это не такое уж и рядовое достижение: последним чемпионом, выходившим на следующем турнире из группы, была Бразилия (ЧМ-2006). 

• Килиан отличился в обоих матчах в Катаре – в первом туре забил Австралии (4:1). Француз шикарен: в последних 8 играх за сборную и «ПСЖ» у него 10 голов. 

• Всего на чемпионатах мира Килиан забил 7 мячей: обошел Мишеля Платини, Зинедина Зидана (у них по 5) и даже Тьерри Анри (6). Из французов впереди только Жюст Фонтен (13), но Килиану-то всего 23 и для него это только второй чемпионат мира.

• До голевого рекорда Мирослава Клозе на чемпионатах мира остается 9 мячей. Мбаппе уже сравнялся с Луисом Суаресом и Лионелем Месси (тоже по 7). Из действующих игроков больше забили только Криштиану Роналду (8) и Томас Мюллер (10).

• К 23 годам Мбаппе наколотил уже 31 гол за сборную во всех турнирах. До него ярко начинал Давид Трезеге: в 23 года у него было 16 мячей – на 15 меньше, чем у Мбаппе.

Фантастика.  

Франция прервала проклятье чемпионов мира! Первой вышла в плей-офф

Франция – Дания 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
26 ноября, 19.00, «Stadium 974»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 61 Мбаппе, 1:1 – 68 Кристенсен, 2:1 – 86 Мбаппе.
ФранцияЛьорис, Кунде, Варан (Конате, 75), Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Жиру (Тюрам, 63), Гризманн (Фофана, 90), Дембеле (Коман, 75), Мбаппе.
ДанияШмейхель, Кристенсен (Ба, 90), Кристенсен, Андерсен, Нельссон, Мэле, Эриксен, Хейбьерг, Дамсгор (Дольберг, 73), Линдстрем (Нергор, 85), Корнелиус (Брэйтуэйт, 46).
Предупреждения:
Кристенсен (20), Корнелиус (23), Кунде (43).

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji, Hannah Mckay

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