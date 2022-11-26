У Левандовского 1-й гол на ЧМ – в 34 года! Его слезы многое объясняют

Организовал Польше победу.

Сборная Польши тормознула дерзкую Саудовскую Аравию во втором туре ЧМ – 2:0.

Главных героев двое: Войчех Шченсны взял пенальти и добивание, а Роберт Левандовски ассистировал на первый гол и сам забил второй.

Это первые результативные действия 34-летнего поляка на чемпионатах мира.

Когда он отдавал на Петра Зелиньского, удачно сориентировался в чужой штрафной и, развернувшись, отпасовал свободному партнеру от лицевой линии. Когда забивал сам, четко накрыл защитника, отобрал и уверенно закатил мимо вратаря.

Сам себя сделал таким счастливым! Прокатился на животе, пока отпраздновать еще не подбежали партнеры.

Просто лег на газон и уткнулся в траву.

Уже тогда наверняка проступили слезы, их и все мы увидели чуть позже.

Мегаэмоция.

Как же Роберт этого ждал! Особенно после запоротого пенальти с Мексикой

Один из лучших нападающих мира, на которого всегда так по-особенному рассчитывают в матчах за сборную, наконец-то смог.

Все должно было случиться раньше, ведь в первом туре Роберт бил пенальти в ворота Мексики – но его взял Гильермо Очоа, гений чемпионатов мира.

« Мы должны были побеждать в этом матче. Тем труднее такое принять. Простите меня . Спасибо за слова поддержки. Я ценю это. Мы продолжим сражаться за выход из группы», – грустил тогда польский лидер.

От критики Роберта пытался оградить главный тренер.

«Я ему сочувствую. Знаю, как чувствует себя капитан в подобной ситуации, – защищал Чеслав Михневич. – Левандовски эмоционально отреагировал. У нас в раздевалке есть монитор – и Роберт много раз пересматривал повтор. Ему нужно время переварить это. Он знает, как справиться со стрессом в такой ситуации. Такое случается с великими – Сократес, Зико, Платини, Марадона. Это футбол».

Теперь Роберт наконец-то снял проклятие – слезы после гола очень многое объясняют. Прекрасно иллюстрируют, насколько важно было форварду закрыть этот гештальт.

На прошлом ЧМ Роберт признавал: не было ни одного момента. Он испытывал бессилие и гнев

Польский суперфорвард играет за сборную с 2008-го.

Печальный факт, с которым почти невозможно спорить: Роберту до этого не удавались турниры со сборной.

❌ ЧМ-2010 – пропустил;

❌ Евро-2012 – 1 гол и вылет из группы;

❌ ЧМ-2014 – пропустил;

❌ Евро-2016 – 1 гол и 1/4 финала;

❌ ЧМ-2018 – 0 голов и вылет из группы;

❌ Евро-2020 – 3 гола и вылет из группы.

Полтора года назад он забил Испании, потом два раза Швеции – но сборная набрала только одно очко и закончила чемпионат Европы последней в группе.

« Я не боюсь никакого давления. Игрокам всегда приходится справляться с давлением. Мы не самая сильная сборная в мире , но должны всегда показывать свой максимум, – объяснял Роберт в 2016-м перед Евро. – Я научился справляться с этим правильно и эффективно. Психологическая подготовка очень важна.

Мне не нравится тот факт, что журналисты пишут про мою исключительность в сборной. Нет, я знаю точно, что в этой команде каждый может решить исход матча. Я хочу помочь своей команде. Однако не думаю, что Польша зависит только от меня. Я люблю играть в сборной и надеюсь помочь Польше написать новую футбольную историю ».

С чемпионатами мира у Левандовского не складывалось совсем. В 2018-м Левандовски побил рекорд Предрага Миятовича по количеству голов в отборе, но в России полностью провалился. Три матча, ноль голов – и четвертое место в группе.

«Нет смысла обманывать всех. Мы были самыми слабыми, – признавал Роберт. – Сейчас мы злые и грустные. Различие между Польшей и нашими соперниками очевидны. У меня не было возможности забивать. Я просто не получил ни одного момента для гола. Что я сейчас испытываю? Бессилие и гнев ».

Статистика Левандовски в сборной в целом поражает: 77 голов за Польшу и десятое место среди лучших бомбардиров сборных наравне с Пеле.

«Это правда, что ожидания большие, но ждут успеха не только от меня, а от всей команды. Польша – нация, которая всегда верит и держит пальцы за игроков, в то же время многого от них ожидая. Это нормально. Мы готовы, – говорил Роберт перед турниром. – Я изголодался по голам на чемпионатах мира. Пора исправляться — желательно, на самых высоких стадиях».

Роберт помог сделать очень важный шаг. Теперь у Польши четыре очка, перед последней игрой группы с Аргентиной точно будут хорошие шансы на выход в плей-офф.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach