Австралиец мило отпраздновал гол на ЧМ с сыном. Они не виделись полгода

Жизнь Митчелла Дьюка – испытание.

Австралия обыграла Тунис благодаря единственному голу 31-летнего Митчелла Дьюка. Если вы смотрели матч, наверняка обратили внимание на празднование. Форвард посвятил гол сыну Джексону – эти двое заранее договорились изобразить букву J.

Оператор моментально отыскал на трибуне счастливого маленького мальчика.

«Разговаривал с сыном во время объявления состава для участия на ЧМ, – чуть не плача вспоминал Дьюк. – Как нападающему вам нужна уверенность, что вы будете забивать в каждом матче. Я сказал сыну – как только забью, покажу ему этот жест.

Это момент, которым я буду дорожить всю оставшуюся жизнь.

Нет слов. Сейчас заплачу, потому что это важный момент для меня и моей семьи и болельщиков. Это был чистый экстаз. Невозможно испытать чувство лучше , но стараюсь не слишком увлекаться, ведь работа еще не сделана. Нам нужно выиграть еще одну игру и выйти из группы.

Я слышал, что только семь австралийцев забили на чемпионате мира, и я сказал Арни (Грэм Арнолд – тренер сборной), что буду восьмым или девятым».

Митчелл играет за «Фаджиано Окаяму» из второго японского дивизиона. Наверняка вы про него никогда не слышали. Сегодня он принес Австралии первую победу на чемпионатах мира аж с 2010-го.

История Дьюка – настоящее чудо. Совмещал карьеру с тремя работами, а сейчас месяцами не видит семью

Митчелл родился в семье водопроводчика. Он был вторым младшим ребенком из девяти – так что приходилось донашивать вещи за старшими. Зато всегда было с кем тренироваться.

Каждое утро отец будил Дьюка в 5 утра и заставлял делать по 100 отжиманий, 100 приседаний и 100 подтягиваний. Мальчик вставал, потом буднично шел в школу и после на тренировку, а по выходным поигрывал за местные скромные команды.

Однако Митчелл долго не выделялся на фоне сверстников. Родственники в какой-то момент засомневались, что парню удастся пробиться. Единственный, кто всегда верил в него – отец. Во многом из-за него парень и не бросил футбол.

«Отец всегда был работягой. Эта ментальность передалась и мне», – рассказывал Митч.

Дьюк построил всю карьеру трудом и упорством. Чтобы это не звучало как клише, вот истории в подтверждение.

Митчелл в юношестве работал на трех работах и параллельно играл в футбол. День выглядел так: дежурил в аэропорту Бэнкстауна с полуночи до 7 утра, дальше шел на тренировку «Сентрал Кост Маринерс», после нее – гонял курьером, а где-то посередине выполнял поручения в магазине Super Cheap Auto .

Дьюку очень долго не предлагали профессиональный контракт – даже когда он в 20 лет забил за основную команду.

Тогда настигло разочарование – Митчелл задумался о карьере электрика, пока в 21 год не встретился с… Грэмом Арнольдом, нынешним тренером сборной Австралии .

«Грэм занимает в моей жизни особое место, – сказал он о тренере. – Арни дал мне возможность стать профессиональным игроком. И с тех пор я хочу вернуть ему долг».

В сезоне-12/13 Дьюк вместе с «Маринерс» взял титул чемпиона Австралии. К 2015-му у него накопилось несколько предложений из Европы, но Митчелл выбрал Японию – и отправился в «Симидзу» . Возможно, потому что это ближе к дому.

Получалось не очень: адаптация шла сложно, потому что темп, скорость принятия решений нужны были гораздо выше, чем в привычном чемпионате Австралии, а еще дико мешал языковой барьер. Проблемы вызывала даже банальная заправка автомобиля, а когда Дьюк не смог подстричься, у него случился нервный срыв.

Можно было все бросить и уехать домой, но парень остался. Итог: четыре сезона, 90 матчей за клуб. И привязанность к Японии – австралиец думает даже сделать татуировку в национальном стиле.

Далекая командировка осложнила общение с семьей. За два прошедших года он видел свою жену и детей всего два месяца. Пропустил первые шаги малышей, всерьез опасался за брак .

«Это жестко, такие мгновения не вернуть. Но, в конце концов, все это делается для них. Когда все идет не очень, ты думаешь: «А почему я вообще вдали от семьи трачу свое время»? Похоже на американские горки, вы должны быстро выбираться из этого состояния, идти шаг за шагом, с нетерпением ожидая межсезонье».

Митчелл связывал с поездкой в Катар большие надежды.

«Если меня вызовут в сборную, мои дети приедут на чемпионат мира. Это огромная мотивация для меня. Там я их увижу впервые с мая, – говорил он еще до объявления составов. – Футбол не вечен. О нем забудете на пенсии. Так что вы должны использовать это время, наслаждаться им, когда играете, но использовать для создания семьи. Я это вижу так: наслаждайтесь, но убедитесь, что это приключение не только для вас, но и для тех, кого вы вы любите».

Кстати, Дьюк не был основным в сборной.

Его позвали чуть больше года назад вместо травмированного Криса Оикономидиса (Митчелл дебютировал за сборную еще в 2013-м, но потому редко получал вызовы). Форвард принял вызов – забил четыре гола в 14 играх за 2021-й, которые помогли Австралии оформить самую длинную беспроигрышную серию в истории квалификации ЧМ.

Он же забил важнейший мяч Китаю, который помог выйти в следующий этап отбора. И участвовал в драматичном 120-минутном стыковом матче с Перу, который закончился не менее драматичной серией пенальти.

Форвард тогда даже выругался в перед камерами.

«Я ругался в прямом эфире, потому что потерял самообладание. Во время серии пенальти у меня была паническая атака, а потом интервью, которое застало меня врасплох. Все эмоции вырвались наружу. Это просто сумасшедшее чувство. Ты играешь за страну, она стоит за тобой, наблюдает, ждет. Чистый экстаз .

Чемпионат мира – вершина моей карьеры. Я был бы счастлив хотя бы раз сыграть за сборную Австралии, когда только начинал, а теперь мне выпал единственный шанс сыграть на чемпионате мира. Это безумие».

Безумие вышло на новый уровень, когда он принес своей стране такую важную победу.

Фото: Gettyimages.ru/Robert Cianflone, Tony Feder, Mohamed Farag