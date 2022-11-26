Писали, что саудовцы получили за победу над Аргентиной по Rolls-Royce (или 2,5 млн евро). Кажется, все это фэйки

Никто не подтвердил.

Сенсационная победа Саудовской Аравии над Аргентиной на старте ЧМ медленно обрастает легендами. Одну из них мы сейчас и разберем.

Пишут, что принц подарил всем игрокам по Rolls-Royce

Сразу после свистка в соцсетях активно писали, что все игроки Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce от королевской семьи. Новостное издание Pubity ссылалось на индийского бизнесмена и обозревателя Сухеля Сета. Его нельзя назвать надежным инсайдером по востоку, поэтому ни одно серьезное европейское издание не подтвердило этот слух.

Позже появились детали. По информации журналиста Аваба Алви, каждый игрок получил по автомобилю Phantom Rolls Royce 2021-го – последнюю версию из легендарной серии, которую можно купить примерно от 460 тысяч долларов. Считается люксовой машиной, а старые модели расходятся среди ярых автолюбителей почти моментально. Конечно, такая имеется и в гараже Криштиану Роналду.

В России запустили еще один инсайд про премиальные.

«Уже есть проверенная достоверная информация. Шейх, король или Федерация футбола Саудовской Аравии – не важно.. У нас есть информация из тренерского штаба, что за победу над Аргентиной каждый игрок получил по 2,5 миллиона евро премиальных», – рассказал агент Тимур Гурцкая.

Игроки и Ренар все отрицают

Нападающий Салех Аль-Шехри уверяет, что команду совершенно не волнуют новости про подарки от королевской семьи – саудовцы играют за народ и после Аргентины только думают про плей-офф: «Я могу только посмеяться. Все эти новости – ложь. Мы играем с одной единственной целью – служить своей стране.

Мы хотим зайти как можно дальше. Победа над Аргентиной предала нам уверенности на следующие два матча. Наши амбиции – выйти в 1/8 финала. Мы готовимся к будущим соперникам. Тренер очень много работает сейчас».

Тренера Эрве Ренара взбесили эти слухи.

«В этой стране очень серьезная федерация. У нас очень серьезное министерство спорта, – ответил Ренар на пресс-конференции. – Сейчас не время что-то получать. Мы выиграли только один матч. Нам еще предстоит провести самые важные игры. Мы надеемся, что будут еще результаты. Все эти новости [про автомобили] – неправда. На данный момент мы сосредоточены на турнире».

Интересный факт – в 1994-м саудовскому игроку уже дарили Rolls-Royce

Тогда речь шла не о целой команде, а о местной легенде Саиду аль-Увайрану за гол на ЧМ в США в ворота Бельгии. Именно из-за этого удара его прозвали «арабским Марадоной» и поставили его имя на шестое место в рейтинге лучших голов столетия.

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Hannah Mckay