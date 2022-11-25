«Из-за коррупции в стране бедность, но сегодня сборная осчастливила 18 млн человек». Эквадор приблизился к плей-офф ЧМ

Денис Романцов поговорил с простыми эквадорцами – до и после 1:1 с Нидерландами.

До игры: шаурма, отказ Рамиреса и 48-часовой перелет

Фидель Виейра, юрист и спортивный блогер

– Я добирался из Эквадора 27 часов. С тремя пересадками: по маршруту Кито – Богота – Мадрид – Доха. На перелет, проживание, еду и билеты на игры потратил около 7000 долларов.

– Ты из Кито?

– Нет, из Баньоса (полное название – Baños de Agua Santa). Живу у подножия вулкана Тунгурауа. Это туристическая мекка Эквадора.

– Чем тут занимаешься между матчами?

– С утра гуляю, стараюсь осмотреть все красивое, что есть в Дохе, а часов с пяти смотрю главные матчи дня.

– Чего Нобоа не взяли?

– Несмотря на возраст, он до сих пор играет на хорошем уровне. К тому же много забивает. Но не участвовал в отборочном турнире, и, к несчастью для него, на его позиции у нас много сильных игроков. Если бы не новое поколение игроков, Кристиана все так же вызывали бы в сборную.

– Вопрос от Сергея Николаевича из Краснодара: что не так с Рамиресом?

– По мне, он супермощный латераль, до сих пор помню его отличный гол чилийцам в отборе на ЧМ-2018. Но, к сожалению, потом Рамирес сам отказался играть за сборную. Причин не знаю.

– Я добирался из Эквадора 27 часов. А знаешь, как эквадорцы выпивают в Катаре?

– Только в разрешенных местах – на фан-фестах и в отелях. Но большинство наших болельщиков не пьют много пива – оно тут дорогое: 15 евро. Знаю, что после победы над Катаром некоторые наши ребята смотались на пару дней в Дубай, где все более доступно, и закатили отличную вечеринку.

Диего Флорес, ведущий канала Telerama

– На эту поездку я копил несколько месяцев. Воспользовался тем, что еду в далекую страну, и совершил большое турне по Европе: познакомился с Испанией, Италией, Францией и Турцией.

– А дальше?

– Из Стамбула прилетел в Доху – как раз к матчу с Катаром. У меня нет билета на следующий матч Эквадора, но, надеюсь, все же достану.

В любом случае это незабываемая поездка – я не только попал на чемпионат мира, но и осмотрел достопримечательности страны, в которую никогда бы не приехал, если бы не футбол.

Кстати, когда узнал, сколько стоит добраться до Катара и жить здесь, то сомневался, что мне реально сюда попасть, но грамотно все спланировал, несколько месяцев экономил и вот – я здесь.

Хорхе Луна, техник-программист

– В Эквадоре болею за «Эмелек» из Гуаякиля. Из этого города я прилетел сюда с пересадками в Нью-Йорке и Амстердаме. Путь занял 48 часов.

– Сколько потратили?

– 4000 долларов – за билеты на самолет и 15-дневное проживание в Дохе.

– Что вам понравилось в Катаре?

– Футуристическая инфраструктура. Туристу тут есть на что посмотреть.

– Что раздражает?

– Запреты.

– Лучший игрок Эквадора после Валенсии?

– Полузащитник Мойсес Кайседо. Он просто супер!

Андрес Мера Боссано, менеджер по продажам

– Мой путь из Кито пролегал через Мадрид. Всего я добирался сюда 35 часов. Для обычного эквадорца приехать в Катар – дорогое удовольствие. Цены за туры достигали 9000 долларов.

– Где ты остановился?

– Три ночи провел в отеле-корабле. Потом перебрался в квартиру к друзьям. Мне нравится, что Катар очень хорошо организован. Удобное метро и во время ЧМ много волонтеров, которые всегда помогут.

– Что не нравится?

– Еда. За все эти дни я не нашел тут ничего, кроме шаурмы. К тому же как футбольного фаната меня огорчают сложности с пивом и доставанием билетов на другие матчи.

После матча: Валенсия забивает, потому что не играет спиной к воротам, Альфаро сковал Нидерланды в воздухе, выпустив высокого Поросо

Андрес Мера Боссано, менеджер по продажам

– Классно играли, Андрес, поздравляю.

– Спасибо большое, мы заслужили победу. У нас был забитый мяч, незасчитанный и перекладина. Без сомнений – Эквадор играл лучше Нидерландов.

Это произошло из-за правильной тактики профессора Альфаро: имею в виду тройку защитников, среди которых был высокий Джексон Поросо – он сковал голландцев в воздухе.

Капитальный ремонт, который сделал Альфаро, приносит плоды. И, конечно, наше преимущество в таком мотивированном голеадоре, как Эннер Валенсия. Это король важных голов.

– Как бы ты описал важность удачного старта на ЧМ для твоей страны?

– Я только что созванивался со своими родными в Эквадоре. Они очень рады, что мы превзошли по игре сборную, которая дороже нашей в четыре раза и считается командой мирового уровня.

В Катаре 8000 эквадорских болельщиков, и мы все сейчас очень рады.

Хавьер Сильва, владелец ресторана Fabrika в Нью-Йорке

– Что сейчас чувствуете?

– Я очень счастлив. Мы плохо начали, но потом доминировали и были ближе к победе.

– На ЧМ-2006 Эквадор уже выходил в плей-офф. Сравним ту команду с этой?

– Тогда была более возрастная, опытная команда. Нынешние ребята более резвые и уверенные в себе. Думаю, пойдут дальше, чем в 2006-м (тогда остановились в 1/8 финала).

– В чем секрет Эннера Валенсии?

– Никаких секретов. Когда он здоров – это выдающийся форвард. К тому же сейчас он не единственный нападающий и не играет спиной к воротам, как раньше, а действует из глубины.

– Почему сборной Эквадора не нужна одна из главных звезд РПЛ – Кристиан Нобоа?

– Думаю, из-за его высказываний против Альфаро. К тому же наша полузащита молода и сильна. В Нобоа нет необходимости.

– Какая сейчас ситуация в Эквадоре. Что для страны значит удачное выступление на ЧМ?

– К сожалению, из-за коррупции политиков в Эквадоре существует бедность, но сегодня наша сборная осчастливила 18 миллионов человек.

Матиас Коэльо, волонтер ФИФА

– Я из Кито. Летел сюда 38 часов – через Мадрид и Стамбул. Сейчас работаю на ЧМ. В свободное время изучаю Катар и хожу на матчи.

– Как ты стал волонтером?

– Подал заявку через сайт волонтеров ФИФА, и меня выбрали. Работаю по 6 часов в день на фестивале болельщиков.

– Тяжело?

– Ну, в некотором роде, но все перевешивает удовольствие от участия в крупнейшем спортивном событии.

– Твои эмоции после 2:0 с Катаром и 1:1 с Голландией?

– Счастлив, что приблизились к плей-офф. И расстроен, что не победили. Кроме гола, соперник ничего не создал.

– Расскажи об Эквадоре. Какие проблемы у твоей страны?

– Мы имеем все ресурсы для того, чтобы стать мировой державой и развиваться по катарскому образцу.

К сожалению, коррупция опутала все сферы жизни, что делает страну отсталой и кризисной. Наши природные богатства и красоты бесподобны – жаль, что это не отражается на благополучии подавляющего большинства жителей Эквадора.

Преступность, политические кризисы и паршивое управление государственными ресурсами – повседневность для нас. Но все же хватает людей, который вопреки этому двигаются вперед и стараются делать страну лучше.

Фото: Денис Романцов, Матиас Коэльо, Диего Флорес, Фидель Виейра; REUTERS/Carl Recine; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths