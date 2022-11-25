Месси почти всю карьеру страдал в сборной и даже уходил. Но сейчас реагирует на неудачи по-взрослому

После Саудовской Аравии принял удар на себя.

В первом матче на ЧМ-2022 Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии. Одним из первых к журналистам пошел 35-летний Лео Месси.

Капитан не искал никаких оправданий:

«Нам нужно вернуться к основам и снова стать теми, кто мы есть. Пора обдумывать то, что ждет нас впереди. Оправданий быть не может. Мы должны сплотиться больше, чем когда-либо. Текущий состав игроков силен – вы все видели раньше. Но с такой ситуацией мы не сталкивались давно. Теперь нам надо снова показать, что мы сильная команда.

Поражение – тяжелый удар для всех нас. Мы не ожидали подобного старта, были уверены в победе и трех очках, которые дают спокойствие. У всего есть своя причина. Теперь надо подготовиться к будущим матчам. Все зависит только от нас – надо побеждать. Я прошу фанатов верить в нас. Наша команда вас не подведет».

Заявление после Саудовской Аравии – признак, что Лео повзрослел

Это далеко не самое горькое поражение Лео в карьере, но раньше он реагировал на промахи намного серьезнее. Например, после плохого старта на ЧМ-18 вместе с Хавьером Маскерано пошел прояснять отношения с тренером Хорхе Сампаоли и около 15 минут высказывал претензии. Атмосфера внутри команды была безвозвратно подпорчена на самом старте.

Журналист TyC Sports Ариэль Сеносян уверял, что именно Месси настаивал на отставке Сампаоли. Не факт, что это правда, ведь у самого тренера остались хорошие воспоминания о Лео.

«Я тренировал лучшего игрока в мире, – вспоминал через год Хорхе. – Месси не может показывать миру все, на что он способен. Аргентинское общество любит поругаться намного сильнее, чем насладиться успехом вместе со своей легендой.

Сейчас Лео страдает в сборной. Он всегда в ней страдал».

Лео проигрывал финал за финалом и рефлексировал

Карьера Месси в сборной Аргентины до Кубка Америки-2021 – и правда сплошная боль.

❌ЧМ-2006 – 1/4 финала;

🤬Кубок Америки-2007 – Финал;

❌ЧМ-2010 – 1/4 финала;

❌Кубок Америки-2011 – 1/4 финала;

🤬ЧМ-2014 – Финал;

🤬Кубок Америки-2015 – Финал;

🤬Кубок Америки-2016 – Финал;

❌ЧМ-2018 – 1/8 финала;

❌Кубок Америки-2019 – Полуфинал.

Месси очень тяжело переживал каждое новое поражение. «Я всегда чувствовал страсть аргентинцев. Но есть группа людей, которая постоянно сомневается во мне. У них было мнение о любом моем действии. Не самое позитивное мнение.

В 2012-м Кубок Америки начался для нас очень плохо. Мы вылетели после того, как провели один из лучших матчей турнира. Все перешло в пенальти. Первые две встречи мы отыграли плохо, но на третью настроились серьезно. Вылет был провалом – как и ЧМ-2010 до этого, – недавно рассказывал Marca сам Лео.

В 2006-м я почти не играл – и меня уже тогда начали критиковать. Я никогда не мог понять, за что они пытались меня задевать. В 2007-м проиграли финал Кубка Америки в Венесуэле. Негатив становился все сильнее и сильнее. Тогда я еще не привык, поэтому ситуация сильно давила. Некоторые в Аргентине говорили про нас не самые лучшие вещи».

Не помогали и постоянные сравнения с Марадоной. Лео чувствовал ответственность и еще сильнее закапывался после неудач. «Мне никогда не нравились сравнения. Каждый из них занимает важное место в сердцах аргентинцев. Больше нравится думать, что нам невероятно повезло. В истории этой страны останутся Марадона и Месси. Они же лучшие игроки в истории», – защищал друга Агуэро.

Пик падения – 2016-й. Лео на неделю ушел из сборной

Особенно по Месси ударило поражение Чили по пенальти в финале Кубка Америки-2016. Он и сам промазал с точки в серии пенальти.

Очередную неудачу переживал слишком тяжело – не выдержал и покинул сборную. «Решение уже принято, – отчитывался Месси. – Я старался выиграть трофей со сборной. Мне очень грустно, что нам снова чего-то не хватает. Я не забил очень-очень важный пенальти. Вот и все.

В раздевалке принял решение, что мое время в сборной закончилось. Я проиграл четыре финала. Мы пытались сегодня выиграть. Я пытался. Случилось то, что случилось. Ухожу и верю, что так лучше для всех. Поражения нас не устраивают. Я хотел стать чемпионом с Аргентиной – не получилось».

Через неделю Месси остыл. Федерация футбола Аргентины поменяла тренера и публично попросила Лео вернуться в сборную.

«Я очень сильно влюблен в свою страну и мне хочется поиграть в национальной команде. В аргентинском футболе и так много проблем. Мне бы не хотелось создавать новые. Я хочу просто принести пользу сборной – и это лучше делать, находясь внутри нее», – извинялся Лео. Позже он признал, что решение об уходе было спонтанным и слишком резким.

Но успеха пришлось ждать долго. Победа на Кубке Америки-2021 – первый трофей Лео Месси в сборной Аргентины и закономерный итог его пути в сборной. Аргентина выиграла турнир, в котором Месси стал лучшим игроком по всем показателям.

«Мне нужно было вытащить эту занозу и выиграть трофей со сборной. Я благодарен Богу за то, что он подарил мне такой момент, а лучше и не придумать, – сиял Лео. – Это сумасшествие и необъяснимое счастье.

Что сейчас? Месси принял величие и просто наслаждается

Перед первым матчем мы описывали настроение Месси в отдельном тексте. Если коротко – Лео еще никогда не был так счастлив и спокоен в сборной.

И в этом заслуга тренера Лионеля Скалони. Он нашел подход к каждому и золотую середину между командой одного инопланетянина и цельным коллективом. Нет, Месси все еще критически важен во всех аспектах, но теперь Аргентина может легче адаптироваться к его потере. Хотя это вряд ли нужно – Месси выкладывается на полную даже в товарняках. Помутнение против саудовцев было общекомандным.

Именно из-за Скалони в сборную пришло осознание, что Месси не Марадона – и ему нужно помогать несмотря на всю его магию. Месси научился жить с осознанием, что он Месси. Лео принял свою роль в аргентинской истории – и теперь совсем не переживает. Тем более что трофей со сборной все-таки взят.

Партнеры тоже в восторге. «Знаю его только как футболиста, но он настоящий бог футбола. Для меня честь быть его партнером и соотечественником. Он всегда помогает молодежи, он очень скромный и сдержанный парень. Я считаю его лучшим футболистом мира. Играть рядом с ним всегда здорово», – восхищается защитник Кристиан Ромеро.

«У нас лучший капитан из всех возможных. Я сейчас говорю не о его футбольном уровне. Это вообще не обсуждается. Я говорю о Лео как о человеке и проводнике идей. Здесь ему тоже нет равных. Когда ты в команде с Месси, то все сразу же становится проще», – рассказывает Родриго де Пауль, который еще и заделался в охранники легенды.

«Это связано со зрелостью и опытом, а еще тем, что он папа. Когда играешь с чувством, что ты что-то кому-то должен, то оказываешь на себя большое давление. Я радуюсь, что Лео пережил этот момент и теперь воспринимает это легче, – детальнее объясняет Николас Тальяфико. – Люди всегда хотят от него большего, но трофей помог освободиться от давления. Мы расскажем внукам, что поиграли с величайшим игроком в истории. Простота помогает нам оставаться скромными. Ему не нужны слова – он просто подает пример».

Раньше Месси отдавал долг родине, а теперь кайфует. «Я научился по-новому получать удовольствие от футбола. Возможно, из-за возраста и того, что к концу подходит карьера. Все больше наслаждаюсь каждым моментом и ежедневной рутиной в клубе, а еще каждой поездкой в сборную», – признавался сам Лео.

Команда Скалони не идеальна. Однако Лео в хорошем настроении – и точно пока никуда не уходит.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Hannah Mckay; Gettyimages.ru/Mike Stobe / Stringer; globallookpress.com/Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com, Lui Siu Wai/XINHUA, x99/ZUMAPRESS.com