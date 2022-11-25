Три года назад – 9-й дивизион Англии и ценник 250 евро, сегодня – ассист на ЧМ-2022

Илиман Ндиай написал красивый сюжет.

Сенегал прибил надежды Катара (3:1) на домашнем ЧМ-2022 – и теперь сыграет с Эквадором за выход в плей-офф.

Одним из джокеров тренера Алиу Сиссе стал 22-летний Илиман Ндиай. Форварда «Шеффилд Юнайтед» выпустили на 22 минуты: за это время он отдал ассист на третий мяч Амада Дьенга.

Илиман – одно из главных открытий на Чемпионшипа-2022/23. Он так стремительно прогрессирует, что получил заслуженное место в Катаре. Его история – мечта любого дворового футболиста.

Три года назад Ндиай играл на улицах и выкладывал видео со своей игрой в интернет

Ндиай родился во Франции. В 11 лет Илиман играл на каждой улице Марселя, прежде чем с семьей вернулся в родной для отца Сенегал. Папа и там натаскивал парня в футболе, а команду сыну собрал из семи его сестер. Илиман с улыбкой вспоминает, что все они играли просто ужасно.

Позже семья переехала в Лондон. Илиман совсем не знал языка, но подал заявку в академии «Челси» и «Рединга» – юноше так и не ответили. Через два года сенегальца все-таки приняли в одну из академий Борхэмвуда. Там он совмещал футбольные тренировки с курсами по каменной кладке в колледже неподалеку от дома.

«Нам очень повезло, – вспоминает менеджер академии Люк Гаррард. – У него талант от бога. Ндиай обыгрывает по половине команды. В 2018-м организовали крупный молодежный турнир на стадионе «Саутгемптона», и он понравился многим скаутам из топ-клубов. Мы верили, что ему отпишут и дадут шанс. Но нет, никакого чуда не вышло. Почему? Они либо идиоты, либо прогадали».

Илиман не сдался и выкладывал видео со своей игрой. Он делал так с самого детства.

Именно в интернете его нашла команда «Rising Ballers» из девятого дивизиона Англии. Прокаченный в соцсетях клуб пригласил парня и начал продвижение. Через три месяца за игроком пришли скауты из команд посерьезнее: «Бристоль Сити» и «Шеффилд Юнайтед» залетали на матчи и разговаривали с семьей Илимана.

«Шеффилд» заинтересовался особенно сильно – в 2019-м они купили игрока за 250 евро. Теперь Ндиай – один из лучших бомбардиров Чемпиошипа с девятью голами в 21 матче, а команда рвется в АПЛ. «Моя мечта исполнилась. Это красивая история», – радуется парень.

Тренер академии «Шеффилда» Джек Лестер вспоминает, что наткнулся на видео с играми сенегальца, пока включал дочери мультики. Вскоре Джек засматривал ролики до дыр, а девочка ревела на руках мамы.

Сейчас Лестер уверен – такая жертва оправдана.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/George Wood