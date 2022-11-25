Первые расклады ЧМ-2022: в группе А ждем битву Эквадора и Сенегала за плей-офф

А Катар – все.

В группе А закончился второй тур. Пора подводить первые итоги и считать расклады перед последними играми.

Как определяются места

Для начала напомним, какие показатели влияют на итоговое место в случае равенства очков:

• Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе;

• Количество забитых голов на групповом этапе;

• Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков;

• Разница голов в матчах команд с равенством очков;

• Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами;

• Очки Fair Play.

Расклады на третий тур: Сенегалу нужна только победа (ну или чудо от Катара)

🇶🇦 Катар официально лишился шансов на плей-офф. Хозяева турнира не поднимутся на второе место даже в случае победы над Нидерландами.

🇳🇱 А вот Нидерланды практически в плей-офф – в последнем туре хватит и ничьей с Катаром. Даже в случае поражения они все равно остаются фаворитами на выход из группы.

Вылет возможен только в одном случае: голландцы проигрывают Катару с худшей разницей, чем Эквадор уступает Сенегалу в параллельном матче.

Собственно, для первого места в группе надо сыграть не хуже Эквадора.

🇪🇨 Эквадору нужно не проиграть Сенегалу – и тогда Валенсия с партнерами поедут в плей-офф.

А вот если Эквадор проиграет африканцам, то вся надежда на то, что Катар обыграет Нидерланды крупнее.

🇸🇳 У Сенегала самая сложная позиция: поражение в третьем туре точно оставляет команду Алиу Сиссе за бортом плей-офф. Но достаточно победить – и сборная будет в 1/8 финала!

Если Сенегал и Эквадор играют вничью, то африканцы смотрят параллельный матч. Там хватит победы Катара со счетом 2:0. Или с разницей в два мяча, если сами сенегальцы забьют больше, чем Нидерланды – работает критерий забитых мячей (пока у команд 3:3 по голам).

Если по этим показателям будет равенство, то будут смотреть результат очных встреч – а там в пользу Нидерландов решает победа в первом туре.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Kai Pfaffenbach