Роналду – первый свободный агент в поиске, забивший на ЧМ. Зидан заканчивал в финале, аргентинец в 1978-м стал чемпионом

Но один уже не искал, другой – уже нашел.

Криштиану Роналду забил на пятом ЧМ – это его восьмой гол на турнирах. Но первый как у свободного агента.

Португалец вылетал в Катар еще игроком «Манчестер Юнайтед», но уже по ходу турнира клуб разорвал с ним контракт – так что Роналду официально безработный.

Теперь Криш – второй в истории свободный агент с голом на чемпионате мира.

А кто первый? Аргентинец Тарантини был между «Бокой» и «Бирмингемом» – стал чемпионом мира!

Аргентинский защитник Альберто Тарантини – герой со стильной прической из семидесятых-восьмидесятых.

Тарантини забил Перу на ЧМ-1978 – тот чемпионат мира стал победным для аргентинцев, титул взяли дома. Перу они раздавили 6:0, а гол Тарантини был вторым в матче.

У Альберто сложилась уникальная ситуация: перед чемпионатом мира он расторг контракт с «Бока Хуниорс», за которую отбегал четыре года и наиграл под 200 матчей, и уже подписал соглашение с «Бирмингемом» – но договор вступал в силу только после турнира.

Так что Роналду в каком-то смысле уникален, ведь у него контракта еще нет.

Зидан тоже забивал без клуба – но заканчивал карьеру. Лэмпард ездил уже после «Челси», Хиддинк звал корейца из университета

Еще несколько любопытных примеров.

Зинедин Зидан в 2006-м тоже приехал в Германию без клуба – он уже покинул «Реал», а нового контракта и не планировал. Француз изначально объявил, что ЧМ-2006 станет последним турниром в его карьере: Зидан там забил три мяча в плей-офф, в том числе с пенальти в финале (что было дальше, напоминать не нужно).

Фрэнк Лэмпард в 2014-м был в сборной Англии уже после контракта с «Челси», но еще без нового клуба. В «Нью-Йорк Сити» он перешел только через месяц после турнира. Но Англия за турнир забила всего два мяча (Старридж и Руни), заняла последнее место в группе – и никому не хочется об этом вспоминать.

Пара более странных эпизодов. На ЧМ-1994 в сборной Ирландии приехал Тони Каскарино – нападающий, который потом признался, что подделал документы для ирландского гражданства (сам родился в Англии, а его дедушка якобы был ирландцем – на самом деле нет). Он ушел из «Челси», но еще не перешел в «Марсель».

Ча Ду Ри из сборной Южной Кореи получил неожиданный вызов от Гуса Хиддинка в 2002-м – он играл за сборную Корейского университета, но после ЧМ уехал в «Байер» и доказал, что Гус не зря вызывал его в сборную.

В сборной Канады в 1986-м было сразу шестеро игроков без клуба. В остальном – свободные агенты приезжали на ЧМ в составах США, Северной Ирландии, Анголы, Новой Зеландии, Австралии, Тринидада и Тобаго.

Но никто не забивал – и не оказывался в ситуации, когда гол на ЧМ может повлиять на новые предложения и дальнейшую карьеру. Как сейчас у Роналду.

Фото: REUTERS/Marko Djurica; Gettyimages.ru/Ben Radford; globallookpress.com/Wang Lili