Вааааааау! Супергол Ришарлисона со всех ракурсов: тончайшая обработка, прыжок и удар через себя

Только что забивал так на тренировке.

Первый матч сборной Бразилии на ЧМ-2022 был обычным до этого самого момента. Когда Ришарлисон оформил дубль.

Это просто 🤩🤩🤩🤩🤩

А теперь смакуем.

Бразильский форвард освободился в центре штрафной, когда слева врывался Винисиус. У Вини получился идеальный пас внешней стороной стопы: легкий, воздушный.

И Ришарлисон преобразовал эту конфетку в главную сладость чемпионата мира!

Он одним касанием обработал и подбросил мяч повыше, над головой.

Какая грация.

И моментально подстроился, чтобы сложиться в ножницы мечты.

Получилось элегантно, но в то же время – максимально четко.

Ришарлисон принял и подбросил себе мяч левой ногой, сделал нужный оборот и пробил уже правой.

Далеко не все фанаты Бразилии верят в то, что сейчас происходит.

Космические виды.

А вот сам герой уже наблюдает за тем, чем стало это произведение искусства.

Памятник этому господину!

И всю бразильскую любовь.

Потому что после этого все мы выглядели примерно так.

Браво!

А знаете, что еще вау? Ришарлисон недавно забил очень-очень похожим образом на тренировке.

Это было на тренировке бразильской сборной в Турине (там провели несколько дней перед отлетом в Катар).

«Не знаю, видели ли вы, но я забил аналогичный гол на тренировке в Италии, – сказал Ришарлисон уже сейчас после матча. – Делаешь на тренировке – получается в игре. У меня появилась возможность развернуться и нанести красивый удар. Спасибо партнерам по команде. Я говорил, что нам будет сложно пробить оборону соперника, но я привык в Англии играть против закрытых команд. Хорошо, что получилось забить дважды!»

Ришарлисон – главный герой Бразилии!

Фото: REUTERS/PETER CZIBORRA, AMANDA PEROBELLI, KAI PFAFFENBACH, DYLAN MARTINEZ, MOLLY DARLINGTON