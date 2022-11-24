ЧМ-2022 в Катаре
Блог

Вааааааау! Супергол Ришарлисона со всех ракурсов: тончайшая обработка, прыжок и удар через себя

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Ришарлисон Ришарлисон
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу Сборная Сербии по футболу
Футбол Футбол

Только что забивал так на тренировке.

Первый матч сборной Бразилии на ЧМ-2022 был обычным до этого самого момента. Когда Ришарлисон оформил дубль.

Это просто 🤩🤩🤩🤩🤩

А теперь смакуем.

Бразильский форвард освободился в центре штрафной, когда слева врывался Винисиус. У Вини получился идеальный пас внешней стороной стопы: легкий, воздушный.

И Ришарлисон преобразовал эту конфетку в главную сладость чемпионата мира!

Он одним касанием обработал и подбросил мяч повыше, над головой.

Какая грация.

И моментально подстроился, чтобы сложиться в ножницы мечты.

Получилось элегантно, но в то же время – максимально четко.

Ришарлисон принял и подбросил себе мяч левой ногой, сделал нужный оборот и пробил уже правой.

Далеко не все фанаты Бразилии верят в то, что сейчас происходит.

Космические виды.

А вот сам герой уже наблюдает за тем, чем стало это произведение искусства.

Памятник этому господину!

И всю бразильскую любовь.

Потому что после этого все мы выглядели примерно так.

Браво!

А знаете, что еще вау? Ришарлисон недавно забил очень-очень похожим образом на тренировке.

Это было на тренировке бразильской сборной в Турине (там провели несколько дней перед отлетом в Катар).

«Не знаю, видели ли вы, но я забил аналогичный гол на тренировке в Италии, – сказал Ришарлисон уже сейчас после матча. – Делаешь на тренировке – получается в игре. У меня появилась возможность развернуться и нанести красивый удар. Спасибо партнерам по команде. Я говорил, что нам будет сложно пробить оборону соперника, но я привык в Англии играть против закрытых команд. Хорошо, что получилось забить дважды!»

Ришарлисон – главный герой Бразилии!

Бразилия – Сербия 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
24 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 62 Ришарлисон, 2:0 – 73 Ришарлисон.
БразилияАлиссон, Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро, Каземиро, Лукас Пакета (Фред, 75), Неймар (Антони, 80), Ришарлисон (Габриэл Жезус, 79), Рафинья (Мартинелли, 87), Винисиус Жуниор (Родриго, 76).
СербияМилинкович-Савич, Велькович, Миленкович, Павлович, Младенович (Влахович, 66), Гудель (Илич, 57), Милинкович-Савич, Лукич (Лазович, 66), Живкович (Радонич, 57), Тадич, Митрович (Максимович, 83).
Предупреждения:
Павлович (7), Гудель (49), Лукич (64).

Фото: REUTERS/PETER CZIBORRA, AMANDA PEROBELLI, KAI PFAFFENBACH, DYLAN MARTINEZ, MOLLY DARLINGTON

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные