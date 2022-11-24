Вааааааау! Супергол Ришарлисона со всех ракурсов: тончайшая обработка, прыжок и удар через себя
Только что забивал так на тренировке.
Первый матч сборной Бразилии на ЧМ-2022 был обычным до этого самого момента. Когда Ришарлисон оформил дубль.
Это просто 🤩🤩🤩🤩🤩
А теперь смакуем.
Бразильский форвард освободился в центре штрафной, когда слева врывался Винисиус. У Вини получился идеальный пас внешней стороной стопы: легкий, воздушный.
И Ришарлисон преобразовал эту конфетку в главную сладость чемпионата мира!
Он одним касанием обработал и подбросил мяч повыше, над головой.
Какая грация.
И моментально подстроился, чтобы сложиться в ножницы мечты.
Получилось элегантно, но в то же время – максимально четко.
Ришарлисон принял и подбросил себе мяч левой ногой, сделал нужный оборот и пробил уже правой.
Далеко не все фанаты Бразилии верят в то, что сейчас происходит.
Космические виды.
А вот сам герой уже наблюдает за тем, чем стало это произведение искусства.
Памятник этому господину!
И всю бразильскую любовь.
Потому что после этого все мы выглядели примерно так.
Браво!
А знаете, что еще вау? Ришарлисон недавно забил очень-очень похожим образом на тренировке.
Это было на тренировке бразильской сборной в Турине (там провели несколько дней перед отлетом в Катар).
«Не знаю, видели ли вы, но я забил аналогичный гол на тренировке в Италии, – сказал Ришарлисон уже сейчас после матча. – Делаешь на тренировке – получается в игре. У меня появилась возможность развернуться и нанести красивый удар. Спасибо партнерам по команде. Я говорил, что нам будет сложно пробить оборону соперника, но я привык в Англии играть против закрытых команд. Хорошо, что получилось забить дважды!»
Ришарлисон – главный герой Бразилии!
- Дата проведения
- 24 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 62 Ришарлисон, 2:0 – 73 Ришарлисон.
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Бразилия –
Алиссон, Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро, Каземиро, Лукас Пакета (Фред, 75), Неймар (Антони, 80), Ришарлисон (Габриэл Жезус, 79), Рафинья (Мартинелли, 87), Винисиус Жуниор (Родриго, 76).
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Сербия –
Милинкович-Савич, Велькович, Миленкович, Павлович, Младенович (Влахович, 66), Гудель (Илич, 57), Милинкович-Савич, Лукич (Лазович, 66), Живкович (Радонич, 57), Тадич, Митрович (Максимович, 83).
Фото: REUTERS/PETER CZIBORRA, AMANDA PEROBELLI, KAI PFAFFENBACH, DYLAN MARTINEZ, MOLLY DARLINGTON
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