Старт Испании на ЧМ – это всегда шоу: перестрелка с Роналду в Сочи, пять голов от Нидерландов, шок от корейцев

Теперь 7:0 с Коста-Рикой.

Сборная Испании разгромила в первом туре Коста-Рику – 7:0. Все вышло очень просто – три гола влетели уже к получасу, так что дальше можно было просто развлекаться.

Кому сильно не хватает зрелища на ЧМ-2022 – нужно было обязательно включить первую игру испанцев. Просто это традиция – в их стартовых матчах на чемпионатах мира обязательно происходит что-то яркое.

Хотя и не всегда результат складывается в их пользу.

ЧМ-2018: 3:3 с Португалией

Каким же удовольствием был тот сочинский матч. Испанцы дважды отвечали на португальские голы, а потом и сами повели в счете – отобрал у них победу лишь Криштиану Роналду голом со штрафного и оформленным хет-триком.

Дальше был тяжелый матч с закрытым Ираном и снова веселье в игре против Марокко. И 120 минут в «Лужниках».

ЧМ-2014: 1:5 от Нидерландов

В тот раз тоже началось с пенальти, но били его испанцы. Ничто не предвещало катастрофы даже после фееричного гола Ван Перси перед перерывом, но все закончилось кошмаром.

«В раздевалке у нас состоялся разговор, который должен сказаться позитивно», – убеждал Висенте Дель Боске. Но в итоге – 0:2 от Чили и досрочный вылет. Игру последнего тура уже мало кто смотрел.

ЧМ-2010: 0:1 от Швейцарии

Тут феерии не получилось по счету, зато матч был очень интригующим, особенно после того как швейцарцы повели в счете – в начале второго тайма забил Фернандес. 40 минут действующим чемпионам Европы не хватило даже чтобы спастись от поражения.

«Швейцарцы забили гол, который стал счастливой случайностью», – хмурился Икер Касильяс. Но дальше по чемпионату испанцы пропустили лишь в одном матче, а в плей-офф побеждали всех исключительно по 1:0.

ЧМ-2006: 4:0 над Украиной

Дебют украинцам на чемпионатах мира испортили именно испанцы. Тогда они обходились без помощи Рауля, который вышел только во втором тайме. Ранний гол Хаби Алонсо, дубль Вильи, мяч Торреса – отличный старт.

Но на том ЧМ Испания не преодолела и первый раунд плей-офф, вылетела от Франции с Зиданом.

ЧМ-2002: 3:1 над Словенией

А такой старт был, возможно, самым спокойным. Рауль забил перед перерывом, а разыгрались испанцы только во втором тайме – отличился Валерон, а после пропущенного мяча от Цимиротича пенальти реализовал Йерро.

Зато вот еще почему был важен результат: тогда Испания впервые за 40 лет начала ЧМ с победы. Удивительный факт.

ЧМ-1998: 2:3 от Нигерии

Это был один самых зрелищных матчей турнира. Йерро забил со штрафного, но Адепожу тут же сравнял счет. Рауль красиво вывел вперед Испанию, но Нигерия сравняла после нелепой ошибки Субисарреты. А победный гол за 12 минут до конца мощным выстрелом издалека забил Олисе.

Во втором туре испанцы не смогли одолеть упертых парагвайцев с харизматичным Чилавертом, а 6:1 над Болгарией уже никому не были нужны.

ЧМ-1994: 2:2 с Южной Кореей

40-летней серии без побед на старте ЧМ могло и не быть, если б испанцы не валяли дурака в конце матча против корейцев. Они вели 2:0 к 85-й минуте благодаря голам Салинаса и Гойкоэчеа, но потом пропустили дважды.

Хотя из группы все равно вышли и добрались до четвертьфинала, где пострадали от Дино и Роберто Баджо. В игре против итальянцев будущий тренер испанцев Луис Энрике получил жуткий перелом носа от Мауро Тассотти.

На последних восьми чемпионатах мира – сплошь феерия. Раньше – скучные и низовые матчи

На старте ЧМ в 1934-м и 1950-м испанцы одинаково по 3:1 обыгрывали Бразилию и США. Дальше было менее радужно:

• ЧМ-1962: 0:1 от Чехословакии;

• ЧМ-1966: 1:2 от Аргентины;

• ЧМ-1978: 1:2 от Австрии;

• ЧМ-1982: 1:1 с Гондурасом;

• ЧМ-1986: 0:1 от Бразилии;

• ЧМ-1990: 0:0 с Уругваем.

Совсем не то.

А как они стартуют на Евро? Здесь такого правила точно нет

На чемпионатах Европы испанцы начинают не так феерично. Можно отметить разве что победу 3:2 над датчанами в 1988-м и разгром сборной России на любимом для нас Евро-2008. Также был весьма зрелищный матч с Италией через четыре года после этого (1:1).

Но и в начале 2000-х Испания не блистала – проигрывала Норвегии и обыгрывала Россию с одним натужным голом. И на двух последних Евро тоже стартовала тяжело – чехов победила лишь с мячом на 87-й минуте, а со шведами полтора года назад вообще свела нулевую ничью.

Другое дело чемпионаты мира. Сегодня Испания забила целых семь.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, David Ramos, Laurence Griffiths, Shaun Botterill, Clive Brunskill, Ross Kinnaird /Allsport, Simon Bruty/ALLSPORT, Martin Rose