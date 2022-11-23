Рекорд ЧМ по владению, больше тысячи пасов, 0 допущенных ударов – мощь Испании в цифрах🔥

Это было слишком легко.

Испания не заметила Коста-Рику – 7:0. Команда Луиса Энрике забила три мяча уже к 31-й минуте: повеселились Дани Ольмо, Марко Асенсио и Ферран Торрес (с пенальти). Во втором испанцы добили соперника мячами Мораты, Солера, Гави, а Ферран Торрес оформил дубль (у него 15 голов в 32 матчах за сборную).

Сумасшедшие цифры победы. Болельщикам Коста-Рики лучше не смотреть

Сначала изучим картинку, а затем пройдемся подробнее и выделим другие важные события.

Да, ударов в створ по статистике в итоге восемь – но голами стали именно первые семь попаданий.

• 18-летний Гави стал самым молодым футболистом Испании, сыгравшим на ЧМ или Евро. Ему 18 лет и 110 дней. До этого рекорд принадлежал Сеску Фабргасу: в 2006 году он вышел на замену против Украины в 19 лет и 41 день.

• И это не все: Гави стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов мира после Пеле (забил в 17 лет и 239 дней на ЧМ-1958) и Мануэля Росаса (забил за сборную Мексики в 18 лет и 93 дня на ЧМ-1930).

• Испанцы впервые забили 7 голов за один матч чемпионата мира. Команда в отличной форме: выиграла 5 из 6 последних игр с общим счетом 14:1.

• Старт ЧМ-2022 получилось для испанцев слишком простым. Коста-Рика не нанесла ни одного удара (у испанцев 17) и лишь 18% времени владела мячом. 0 ударов в матче ЧМ – второй раз в истории. Первый тоже был с Коста-Рикой – в 1990 году она совсем не угрожала бразильцам. Подсчет ведется с 1966-го.

• По ожидаемым голам (xG) отрыв чуть приличнее: 3,48 против 0. Отметим, что испанцы наконец забили с пенальти – до этого было 6 попыток и только 1 гол.

• Отдельное удовольствие: 1043 передачи c точностью 93,6%.

• Испания подарила пока лучший старт среди фаворитов. Оценим в деталях: Франция разгромила Австралию 4:1 (но проигрывала), англичане шли уверенно (тоже 3:0 к перерыву), но во втором тайме иранцы хотя бы ответили (6:2). Нидерланды забили Сенегалу только после 84-й минуты – 2:0.

Подчеркнем: Испания побила рекорд по владению в матчах ЧМ

81,7% владения – это лучший результат в истории ЧМ. До этого лидировала Аргентина, которая в 2010-м не отдавала мяч Греции 80,3% времени.

Теперь топ-4 выглядит так:

• Испания – 81,7% против Коста-Рики, ЧМ-2022;

• Аргентина – 80,3% против Греции, ЧМ-2010;

• Испания – 78,9% против России, ЧМ-2018;

• Англия – 78,1% против Ирана, ЧМ-2022.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez