Нойер в момент победного гола Японии: идеально закрыл угол (шансы забить были 9%), но зачем-то отвернулся
Разбор главного эпизода.
После второго мяча Японии в ворота Германии вопросы могли возникнуть не только к Никласу Зюле, который разрушил линию офсайда, но и к Мануэлю Нойеру, который пропустил в ближний. Насколько вратарский это гол?
Нойер изначально неплохо закрывал ближний угол и стоял стеной, но в решающий момент отвернулся – и пропустил. Почему?
Главный спец по вратарям в спортивных медиа Джон Харрисон в деталях разобрал движения голкипера в решающий момент. Пересказываем.
• По математической модели goalkeeper.com на первом этапе Нойер все сделал идеально – положение его тела снизило шансы Японии на гол с 27% до 9%.
• Но, повернув тело влево, вратарь снова открыл окно возможностей – и это уже был 30-процентный момент. Который Асано превратил в гол.
• В идеале Нойер должен был занять примерно такое положение в момент удара. То есть оставить корпус под прямым углом к мячу.
Харрисон отмечает, что в таком моменте вратарю очень важно закрывать телом как можно большую площадь ворот. Любые движения корпусом в стороны увеличивают шансы соперника.
Именно поэтому пренебрежительное «это был удар прямо во вратаря» не всегда отражает вклад голкипера в сэйв. Чтобы удар пришелся в тело, нужно занять правильное положение.
Возможно, Нойер ошибся еще до удара
Мнение Глеба Чернявского, основного вратаря Sports.ru:
«Позволю себе не согласиться с уважаемым экспертом и предлагаю посмотреть на момент чуть глубже. Да, Нойер действительно неудачно отвернулся, но в такой ситуации не всегда возможно контролировать тело до конца, а даже у вратарей бывает инстинкт самосохранения.
Здесь явно такой случай, потому что Нойер как раз лучше всех понимает, как стоять до конца и не отворачиваться. В общем, на мой взгляд, тут вмешался человеческий фактор, немецкий вратарь отвернулся непроизвольно.
А вообще ошибка тут случилась еще до удара. Нойер зачем-то застрял на линии и ждал удара вместо сокращения угла.
В случае выхода он бы точно снизил вероятность гола до минимума, и никакая неправильная стойка не повредила бы».
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Фото: REUTERS/Matthew Childs; Gettyimages.ru/Craig Mercer/MB Media
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